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Ночью 16 октября в Днепре прогремели взрывы

дніпро

Ночью 16 октября после объявленной тревоги в Днепре слышались звуки взрывов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне Дніпро

"В Днепре слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного".

Около полуночи 16 октября в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Читайте также: Над Днепропетровщиной сбиты 13 беспилотников и вражеская ракета. В Павлограде попадание в промпредприятие, в Днепре начался пожар в результате падения обломков. ФОТО

Автор: 

взрыв (6771) Днепр (4426)


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Невже так важко просто подивитися дані? Шахеди, ракети летять до прифронтових зон. Миколаїв шахеди, Миргород ракети. Невже суспільне має право друкувати дані? Це просто не професійна подача інформації. Викладати інтерв'ю зе,коли Україну атакують і ні слова про це. Повітряна тривога уже більше години. Невже у вас не війна!
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16.10.2023 01:45 Ответить
інтерв'ю важливіше.
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16.10.2023 02:30 Ответить
А Умань без ППО, бо наразі шахеди туди рухаються
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16.10.2023 02:36 Ответить
Заспокойтесь, могила цадика в безпеці, бо вони летять кілометрів 70 далі на захід, а там все є.
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16.10.2023 03:00 Ответить
Наразі на Київ,але там є усе для захисту
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16.10.2023 03:05 Ответить
боже збав вашу дочку б звалтувати, а потім вбили...
чужі дочкі не толеraнтні - не свої ж...
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16.10.2023 03:56 Ответить
Вночі 15 жовтня у Дніпрrі зелені ******** пательню...
діда там якись - 67 мімo пробігав - зара кулеметник!
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16.10.2023 03:14 Ответить
У Дніпрі дійсно були вибухИ, блд... Треба терміново повертати смертну кару за передачу ворогу координат воєнних о'бєктів. Бажано кваліфіковану - повішення, четвертування, тощо, і за скароченою процедурою.
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16.10.2023 10:47 Ответить
 
 