Ночью 16 октября в Днепре прогремели взрывы
Ночью 16 октября после объявленной тревоги в Днепре слышались звуки взрывов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне Дніпро
"В Днепре слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного".
Около полуночи 16 октября в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
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чужі дочкі не толеraнтні - не свої ж...
діда там якись - 67 мімo пробігав - зара кулеметник!