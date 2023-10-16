Ночью 16 октября в Днепре прогремели взрывы

Ночью 16 октября после объявленной тревоги в Днепре слышались звуки взрывов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне Дніпро

"В Днепре слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного".

Около полуночи 16 октября в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

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