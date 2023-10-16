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Вночі 16 жовтня у Дніпрі пролунали вибухи

дніпро

Вночі 16 жовтня після оголошеної тривоги в Дніпрі було чути звуки вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Дніпро

"У Дніпрі чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного".

 Близько опівночі 16 жовтня у деяких областях України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Також читайте: У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Автор: 

вибух (4483) Дніпро (3282)


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Невже так важко просто подивитися дані? Шахеди, ракети летять до прифронтових зон. Миколаїв шахеди, Миргород ракети. Невже суспільне має право друкувати дані? Це просто не професійна подача інформації. Викладати інтерв'ю зе,коли Україну атакують і ні слова про це. Повітряна тривога уже більше години. Невже у вас не війна!
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16.10.2023 01:45 Відповісти
інтерв'ю важливіше.
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16.10.2023 02:30 Відповісти
А Умань без ППО, бо наразі шахеди туди рухаються
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16.10.2023 02:36 Відповісти
Заспокойтесь, могила цадика в безпеці, бо вони летять кілометрів 70 далі на захід, а там все є.
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16.10.2023 03:00 Відповісти
Наразі на Київ,але там є усе для захисту
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16.10.2023 03:05 Відповісти
боже збав вашу дочку б звалтувати, а потім вбили...
чужі дочкі не толеraнтні - не свої ж...
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16.10.2023 03:56 Відповісти
Вночі 15 жовтня у Дніпрrі зелені ******** пательню...
діда там якись - 67 мімo пробігав - зара кулеметник!
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16.10.2023 03:14 Відповісти
У Дніпрі дійсно були вибухИ, блд... Треба терміново повертати смертну кару за передачу ворогу координат воєнних о'бєктів. Бажано кваліфіковану - повішення, четвертування, тощо, і за скароченою процедурою.
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16.10.2023 10:47 Відповісти
 
 