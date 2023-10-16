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Вночі 16 жовтня у Дніпрі пролунали вибухи
Вночі 16 жовтня після оголошеної тривоги в Дніпрі було чути звуки вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Дніпро
"У Дніпрі чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного".
Близько опівночі 16 жовтня у деяких областях України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
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чужі дочкі не толеraнтні - не свої ж...
діда там якись - 67 мімo пробігав - зара кулеметник!