Вночі 16 жовтня у Дніпрі пролунали вибухи

Вночі 16 жовтня після оголошеної тривоги в Дніпрі було чути звуки вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Дніпро

"У Дніпрі чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного".

Близько опівночі 16 жовтня у деяких областях України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

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