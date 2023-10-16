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Евросоюз осудил ХАМАС, - совместное заявление

євросоюз

Лидеры ЕС утвердили заявление по ситуации на Ближнем Востоке. Европейский Союз решительно осудил ХАМАС и его жестокие атаки против Израиля.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Европейского Союза, передает Цензор.НЕТ.

"Европейский Союз решительно осуждает ХАМАС и его жестокую террористическую атаку в Израиле и глубоко скорбит о потере жизней. Нет никаких оправданий для террора. Мы решительно подчеркиваем, что Израиль имеет право защищать себя, согласно гуманитарному и международному праву" - говорится в совместном заявлении.

Кроме того, члены Евросоюза призвали ХАМАС немедленно освободить всех заложников без предварительных условий. Они также подтвердили важность предоставления срочной гуманитарной помощи и выразили готовность поддерживать гражданское население в координации с партнерами.

"Критически важно избежать эскалации в регионе. Мы остаемся преданными длительному и стабильному миру на основе решения "двух государств" из-за возобновления усилий в рамках мирного процесса на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.

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Автор: 

Израиль (1929) Евросоюз (17147) Хамас (185)


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А тих, хто готував і тренував хамас - засудили теж ?
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16.10.2023 07:02 Ответить
я ще тиждень назад засудив атаку на Ізраїль ..
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16.10.2023 07:14 Ответить
лавров скаже: єто русофобия
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16.10.2023 07:18 Ответить
Дивно! То що, бабла давати вже не будуть? 😲 А як де тоді розпилювати будуть? 🤔 Адже не секрет, що саме в такій дірі найкраще і найлегше було робити розпил бабла.
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16.10.2023 07:41 Ответить
..а шо, у Лідерів ЄС ще й були варіанти аби нЕ засуджувати ХАМАС?
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16.10.2023 07:42 Ответить
Вони були дуже стурбовані
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16.10.2023 08:15 Ответить
Ну тепер то терористи візьмуця за ручки в ображений кружочок і замість вбивст і гвалтуваннь почнуть хороводи крутити. В якуми ж ми тільки їбанутому світі живемо.
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16.10.2023 08:02 Ответить
хтос вірить, що розвідка не знала про планування нападу? вони просто дали їм це зробити. тепер у них 100% право знищити Газу. А загинувші цивільні люди лягли на алтар заради спокійного життя майбутніх.
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16.10.2023 09:15 Ответить
Евросоюз осудил ХАМАС.
ХАМАС насрал на ЕС и его осуждение.
Вместо сопливых осуждения ЕС должен был бы нанести массированный авиационно-ракетный удар по ХАМАСу.
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16.10.2023 09:35 Ответить
 
 