Евросоюз осудил ХАМАС, - совместное заявление
Лидеры ЕС утвердили заявление по ситуации на Ближнем Востоке. Европейский Союз решительно осудил ХАМАС и его жестокие атаки против Израиля.
Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Европейского Союза, передает Цензор.НЕТ.
"Европейский Союз решительно осуждает ХАМАС и его жестокую террористическую атаку в Израиле и глубоко скорбит о потере жизней. Нет никаких оправданий для террора. Мы решительно подчеркиваем, что Израиль имеет право защищать себя, согласно гуманитарному и международному праву" - говорится в совместном заявлении.
Кроме того, члены Евросоюза призвали ХАМАС немедленно освободить всех заложников без предварительных условий. Они также подтвердили важность предоставления срочной гуманитарной помощи и выразили готовность поддерживать гражданское население в координации с партнерами.
"Критически важно избежать эскалации в регионе. Мы остаемся преданными длительному и стабильному миру на основе решения "двух государств" из-за возобновления усилий в рамках мирного процесса на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.
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ХАМАС насрал на ЕС и его осуждение.
Вместо сопливых осуждения ЕС должен был бы нанести массированный авиационно-ракетный удар по ХАМАСу.