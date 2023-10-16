Євросоюз засудив ХАМАС, - спільна заява
Лідери ЄС затвердили заяву щодо ситуації на Близькому Сході. Європейський Союз рішуче засудив ХАМАС та його жорстокі атаки проти Ізраїлю
Про це йдеться у спільній заяві лідерів Європейського Союзу, інформує Цензор.НЕТ.
"Європейський Союз рішуче засуджує ХАМАС і його жорстоку і невиборну терористичну атаку в Ізраїлі і глибоко сумує про втрату життів. Немає жодних виправдань для терору. Ми рішуче підкреслюємо, що Ізраїль має право захищати себе, згідно з гуманітарним і міжнародним правом, невиборчої атаки", - йдеться у спільній заяві.
Крім того, члени Євросоюзу закликали ХАМАС негайно визволити всіх заручників без попередніх умов. Вони також підтвердили важливість надання термінової гуманітарної допомоги та висловили готовність підтримувати громадянське населення у координації з партнерами.
"Критично важливо уникнути ескалації в регіоні. Ми залишаємося відданими тривалому та стабільному світу на основі рішення "двох держав" через відновлення зусиль у рамках мирного процесу на Близькому Сході", - йдеться у заяві.
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ХАМАС насрал на ЕС и его осуждение.
Вместо сопливых осуждения ЕС должен был бы нанести массированный авиационно-ракетный удар по ХАМАСу.