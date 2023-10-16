УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11314 відвідувачів онлайн
Новини
1 737 9

Євросоюз засудив ХАМАС, - спільна заява

євросоюз

Лідери ЄС затвердили заяву щодо ситуації на Близькому Сході. Європейський Союз рішуче засудив ХАМАС та його жорстокі атаки проти Ізраїлю

Про це йдеться у спільній заяві лідерів Європейського Союзу, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейський Союз рішуче засуджує ХАМАС і його жорстоку і невиборну терористичну атаку в Ізраїлі і глибоко сумує про втрату життів. Немає жодних виправдань для терору. Ми рішуче підкреслюємо, що Ізраїль має право захищати себе, згідно з гуманітарним і міжнародним правом, невиборчої атаки", - йдеться у спільній заяві.

Крім того, члени Євросоюзу закликали ХАМАС негайно визволити всіх заручників без попередніх умов. Вони також підтвердили важливість надання термінової гуманітарної допомоги та висловили готовність підтримувати громадянське населення у координації з партнерами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Напад ХАМАСу на Ізраїль покладе кінець російсько-ізраїльській дружбі, - WSJ

"Критично важливо уникнути ескалації в регіоні. Ми залишаємося відданими тривалому та стабільному світу на основі рішення "двох держав" через відновлення зусиль у рамках мирного процесу на Близькому Сході", - йдеться у заяві.

Автор: 

Ізраїль (1647) Євросоюз (13446) Хамас (189)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А тих, хто готував і тренував хамас - засудили теж ?
показати весь коментар
16.10.2023 07:02 Відповісти
я ще тиждень назад засудив атаку на Ізраїль ..
показати весь коментар
16.10.2023 07:14 Відповісти
лавров скаже: єто русофобия
показати весь коментар
16.10.2023 07:18 Відповісти
Дивно! То що, бабла давати вже не будуть? 😲 А як де тоді розпилювати будуть? 🤔 Адже не секрет, що саме в такій дірі найкраще і найлегше було робити розпил бабла.
показати весь коментар
16.10.2023 07:41 Відповісти
..а шо, у Лідерів ЄС ще й були варіанти аби нЕ засуджувати ХАМАС?
показати весь коментар
16.10.2023 07:42 Відповісти
Вони були дуже стурбовані
показати весь коментар
16.10.2023 08:15 Відповісти
Ну тепер то терористи візьмуця за ручки в ображений кружочок і замість вбивст і гвалтуваннь почнуть хороводи крутити. В якуми ж ми тільки їбанутому світі живемо.
показати весь коментар
16.10.2023 08:02 Відповісти
хтос вірить, що розвідка не знала про планування нападу? вони просто дали їм це зробити. тепер у них 100% право знищити Газу. А загинувші цивільні люди лягли на алтар заради спокійного життя майбутніх.
показати весь коментар
16.10.2023 09:15 Відповісти
Евросоюз осудил ХАМАС.
ХАМАС насрал на ЕС и его осуждение.
Вместо сопливых осуждения ЕС должен был бы нанести массированный авиационно-ракетный удар по ХАМАСу.
показати весь коментар
16.10.2023 09:35 Відповісти
 
 