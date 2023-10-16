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Россияне жалуются на военное руководство и нехватку оружия, - ISW

рф,армія

Российское военное руководство не интересуется проблемами батальонного уровня, военные сталкиваются с проблемами недостаточного контрбатарейного потенциала, компетентности командира, медицинской поддержки, ротации и снабжения.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский, заявил, что отсутствие связи между российскими батальонами и штабами является настолько распространенным явлением, что, когда украинские войска нанесли удар по зданию российского штаба, российский батальон не понял, что штаб выведен из строя, и продолжил проводить операции самостоятельно.

Другой российский блогер пожаловался, что российские войска в целом испытывают нехватку боеприпасов и продолжают испытывать проблемы с украинскими беспилотниками. Это указывают на то, что пренебрежение к российскому военному командованию сохраняется, несмотря на вероятные попытки сверху подвергнуть цензуре обсуждение определенных участков фронта.

Ранее, Ходаковский уже жаловался на проблемы, влияющие на способность российских войск проводить эффективные боевые операции.

Читайте также: Войска РФ сталкиваются с рядом серьезных проблем, атакуя Авдеевку, - ISW

Автор: 

армия РФ (19365) ISW (493)


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Топ комментарии
+11
Я б сказав на що скаржаться українці але тут зразу банять...
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16.10.2023 07:28
+7
Це isw живе на якійсь другій війні. У них танків більше чим у нас fpv.
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16.10.2023 07:18
+5
Та годі вже посилатись на цих авантюристів isw. Бо за їхньою "аналітикою" ми уже маємо брати курськ.
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16.10.2023 07:53
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Нєфіг скігліть! Бєрі СЛ і рой акоп!
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16.10.2023 07:14 Ответить
Це isw живе на якійсь другій війні. У них танків більше чим у нас fpv.
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16.10.2023 07:18 Ответить
У Зімбабве нехай попросять зброї , палок-кидалок там та іншими саперними палками-копалками.
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16.10.2023 07:22 Ответить
Я б сказав на що скаржаться українці але тут зразу банять...
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16.10.2023 07:28 Ответить
з одного боку ніби і ситуація в Україні в рази гірша, бо стабільно втрачаємо і землі, і людей вже 10 років,
а з другого боку, враховуючи проти кого і чого Україна воює (найбільша територія на планеті, найбільший ядерний запас, кількість природних ресурсів в них чуть не безкінечна, мільйони зомбованих, які готові на будь-що), то ситуація взагалі ЧУДО ЯКЕСЬ!
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16.10.2023 07:52 Ответить
Так, але від цього все одно не легше.
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16.10.2023 09:49 Ответить
Та годі вже посилатись на цих авантюристів isw. Бо за їхньою "аналітикою" ми уже маємо брати курськ.
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16.10.2023 07:53 Ответить
Що не так кажуть? Завжди йде посилання на якихось пропагандонів, а ті постійно скиглять, ниють і до чогось закликають. Об'єктивно в руснявій армії повний ******* процвітає, але поки їм гроші платять, які вони за все своє не бачіли/не заробили б, то воювати будуть. В нашій армії теж не квітами пахне доречі, жаль не роблять пррфілактичний втик час від часу.
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16.10.2023 07:59 Ответить
Час фсб зачистити скаргуна ходаковського. Сцарь таких балачок нє любіт.
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16.10.2023 08:02 Ответить
Росіяни скаржаться на військове керівництво та брак зброї, але з України, все одно, не уходять.
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16.10.2023 08:35 Ответить
Будь-яка соціальна система (тобто система з "людським фактором") характеризується не наявністю помилок та проблем, а реакцією системи на них.
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16.10.2023 08:47 Ответить
слухати ІSW все одно ,що "зелено-квартальну щовечірню 3,14ст..ж".Те що зараз відбувається на фронті вказує.що зброя від корейского пса прибула...
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16.10.2023 08:51 Ответить
Не довіряв би їх скигленням. Вони обурені не тим, що у них все погано, а тим, що у все недостатньо добре. Київ мав би бути за два дні, вся Україна - за три тижні, якщо менше - то вже погано.
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16.10.2023 09:09 Ответить
Постячі таку бравурну матюхню, додайте реалізму: "Росіяни скаржаться на військове керівництво та брак зброї ДРУГИЙ РІК ПОСПІЛЬ".
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16.10.2023 09:14 Ответить
Ні зброя, ні бк в них щось не закінчується ніяк.
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16.10.2023 09:51 Ответить
 
 