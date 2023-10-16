Россияне жалуются на военное руководство и нехватку оружия, - ISW

Российское военное руководство не интересуется проблемами батальонного уровня, военные сталкиваются с проблемами недостаточного контрбатарейного потенциала, компетентности командира, медицинской поддержки, ротации и снабжения.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский, заявил, что отсутствие связи между российскими батальонами и штабами является настолько распространенным явлением, что, когда украинские войска нанесли удар по зданию российского штаба, российский батальон не понял, что штаб выведен из строя, и продолжил проводить операции самостоятельно.

Другой российский блогер пожаловался, что российские войска в целом испытывают нехватку боеприпасов и продолжают испытывать проблемы с украинскими беспилотниками. Это указывают на то, что пренебрежение к российскому военному командованию сохраняется, несмотря на вероятные попытки сверху подвергнуть цензуре обсуждение определенных участков фронта.

Ранее, Ходаковский уже жаловался на проблемы, влияющие на способность российских войск проводить эффективные боевые операции.

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