Росіяни скаржаться на військове керівництво та брак зброї, - ISW

Російське військове керівництво не цікавиться проблемами батальйонного рівня, військові стикаються з проблемами недостатнього контрбатарейного потенціалу, компетентності командира, медичної підтримки, ротації та постачання.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Командир російського батальйону "Схід" Олександр Ходаковський заявив, що відсутність зв'язку між російськими батальйонами та штабами є настільки поширеним явищем, що коли українські війська завдали удару по будівлі російського штабу, російський батальйон не зрозумів, що штаб виведений з ладу, і продовжив проводити операції самостійно.

Інший російський блогер поскаржився, що російські війська загалом зазнають нестачі боєприпасів і продовжують відчувати проблеми з українськими безпілотниками. Це вказують на те, що зневага до російського військового командування зберігається, попри ймовірні спроби зверху цензурі обговорити певні ділянки фронту.

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Раніше Ходаковський вже скаржився на проблеми, що впливають на здатність російських військ проводити ефективні бойові операції.