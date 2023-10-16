Росіяни скаржаться на військове керівництво та брак зброї, - ISW
Російське військове керівництво не цікавиться проблемами батальйонного рівня, військові стикаються з проблемами недостатнього контрбатарейного потенціалу, компетентності командира, медичної підтримки, ротації та постачання.
Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Командир російського батальйону "Схід" Олександр Ходаковський заявив, що відсутність зв'язку між російськими батальйонами та штабами є настільки поширеним явищем, що коли українські війська завдали удару по будівлі російського штабу, російський батальйон не зрозумів, що штаб виведений з ладу, і продовжив проводити операції самостійно.
Інший російський блогер поскаржився, що російські війська загалом зазнають нестачі боєприпасів і продовжують відчувати проблеми з українськими безпілотниками. Це вказують на те, що зневага до російського військового командування зберігається, попри ймовірні спроби зверху цензурі обговорити певні ділянки фронту.
Раніше Ходаковський вже скаржився на проблеми, що впливають на здатність російських військ проводити ефективні бойові операції.
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а з другого боку, враховуючи проти кого і чого Україна воює (найбільша територія на планеті, найбільший ядерний запас, кількість природних ресурсів в них чуть не безкінечна, мільйони зомбованих, які готові на будь-що), то ситуація взагалі ЧУДО ЯКЕСЬ!