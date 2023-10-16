УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11314 відвідувачів онлайн
Новини
5 184 15

Росіяни скаржаться на військове керівництво та брак зброї, - ISW

рф,армія

Російське військове керівництво не цікавиться проблемами батальйонного рівня, військові стикаються з проблемами недостатнього контрбатарейного потенціалу, компетентності командира, медичної підтримки, ротації та постачання.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Командир російського батальйону "Схід" Олександр Ходаковський заявив, що відсутність зв'язку між російськими батальйонами та штабами є настільки поширеним явищем, що коли українські війська завдали удару по будівлі російського штабу, російський батальйон не зрозумів, що штаб виведений з ладу, і продовжив проводити операції самостійно.

Інший російський блогер поскаржився, що російські війська загалом зазнають нестачі боєприпасів і продовжують відчувати проблеми з українськими безпілотниками. Це вказують на те, що зневага до російського військового командування зберігається, попри ймовірні спроби зверху цензурі обговорити певні ділянки фронту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський військовий добиває свого пораненого товариша на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Раніше Ходаковський вже скаржився на проблеми, що впливають на здатність російських військ проводити ефективні бойові операції.

Автор: 

армія рф (17516) ISW (653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Я б сказав на що скаржаться українці але тут зразу банять...
показати весь коментар
16.10.2023 07:28
+7
Це isw живе на якійсь другій війні. У них танків більше чим у нас fpv.
показати весь коментар
16.10.2023 07:18
+5
Та годі вже посилатись на цих авантюристів isw. Бо за їхньою "аналітикою" ми уже маємо брати курськ.
показати весь коментар
16.10.2023 07:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нєфіг скігліть! Бєрі СЛ і рой акоп!
показати весь коментар
16.10.2023 07:14 Відповісти
Це isw живе на якійсь другій війні. У них танків більше чим у нас fpv.
показати весь коментар
16.10.2023 07:18 Відповісти
У Зімбабве нехай попросять зброї , палок-кидалок там та іншими саперними палками-копалками.
показати весь коментар
16.10.2023 07:22 Відповісти
Я б сказав на що скаржаться українці але тут зразу банять...
показати весь коментар
16.10.2023 07:28 Відповісти
з одного боку ніби і ситуація в Україні в рази гірша, бо стабільно втрачаємо і землі, і людей вже 10 років,
а з другого боку, враховуючи проти кого і чого Україна воює (найбільша територія на планеті, найбільший ядерний запас, кількість природних ресурсів в них чуть не безкінечна, мільйони зомбованих, які готові на будь-що), то ситуація взагалі ЧУДО ЯКЕСЬ!
показати весь коментар
16.10.2023 07:52 Відповісти
Так, але від цього все одно не легше.
показати весь коментар
16.10.2023 09:49 Відповісти
Та годі вже посилатись на цих авантюристів isw. Бо за їхньою "аналітикою" ми уже маємо брати курськ.
показати весь коментар
16.10.2023 07:53 Відповісти
Що не так кажуть? Завжди йде посилання на якихось пропагандонів, а ті постійно скиглять, ниють і до чогось закликають. Об'єктивно в руснявій армії повний ******* процвітає, але поки їм гроші платять, які вони за все своє не бачіли/не заробили б, то воювати будуть. В нашій армії теж не квітами пахне доречі, жаль не роблять пррфілактичний втик час від часу.
показати весь коментар
16.10.2023 07:59 Відповісти
Час фсб зачистити скаргуна ходаковського. Сцарь таких балачок нє любіт.
показати весь коментар
16.10.2023 08:02 Відповісти
Росіяни скаржаться на військове керівництво та брак зброї, але з України, все одно, не уходять.
показати весь коментар
16.10.2023 08:35 Відповісти
Будь-яка соціальна система (тобто система з "людським фактором") характеризується не наявністю помилок та проблем, а реакцією системи на них.
показати весь коментар
16.10.2023 08:47 Відповісти
слухати ІSW все одно ,що "зелено-квартальну щовечірню 3,14ст..ж".Те що зараз відбувається на фронті вказує.що зброя від корейского пса прибула...
показати весь коментар
16.10.2023 08:51 Відповісти
Не довіряв би їх скигленням. Вони обурені не тим, що у них все погано, а тим, що у все недостатньо добре. Київ мав би бути за два дні, вся Україна - за три тижні, якщо менше - то вже погано.
показати весь коментар
16.10.2023 09:09 Відповісти
Постячі таку бравурну матюхню, додайте реалізму: "Росіяни скаржаться на військове керівництво та брак зброї ДРУГИЙ РІК ПОСПІЛЬ".
показати весь коментар
16.10.2023 09:14 Відповісти
Ні зброя, ні бк в них щось не закінчується ніяк.
показати весь коментар
16.10.2023 09:51 Відповісти
 
 