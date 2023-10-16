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Новости
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США планируют ограничить доступ Китая к передовым технологиям микросхем

мікросхеми

США планируют усилить радикальные меры, чтобы ограничить доступ Китая к передовым полупроводникам и оборудованию для производства микросхем, таким образом пытаясь помешать своему геополитическому сопернику получить передовые технологии, которые могли бы дать ему военное преимущество.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Администрация Байдена стремится усилить контроль за продажей графических чипов для приложений искусственного интеллекта и передового оборудования для производства чипов китайским компаниям.

США также введут дополнительные проверки китайских фирм, которые пытаются избежать экспортных ограничений, направляя поставки через другие страны, и добавят китайские фирмы по разработке микросхем в список ограничений на торговлю, требуя от зарубежных производителей получить лицензию США на выполнение заказов от этих компаний.

Читайте также: США должны быть готовы воевать одновременно и с Россией, и с Китаем, - отчет Конгресса

Год назад США обнародовали начальные ограничения по чипам, попытавшись повлиять на технологическое развитие Китая. Администрация Байдена утверждала, что этот шаг необходим национальной безопасности. Китай в ответ ускорил инвестиции в создание собственных внутренних возможностей.

Как пишет Bloomberg, новые обновленные ограничения будут опубликованы в начале этой недели.

Администрация Байдена стремится решить несколько нерешенных проблем с помощью более жестких правил, в частности, развития искусственного интеллекта и передачи технологий через другие страны.

Автор: 

Китай (2991) США (26844)


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Топ комментарии
+8
В дупу хай вони Китай поцілують.
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16.10.2023 07:20
+8
пізно пити боржомі
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16.10.2023 07:42
+5
Давно пора було прикрити їм лафу
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16.10.2023 08:21
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В дупу хай вони Китай поцілують.
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16.10.2023 07:20 Ответить
Планують плани - це добре
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16.10.2023 07:35 Ответить
..але ж тоді не можна й навчати китайців (і подібних "ненадійних") у високотехнологічних університетах США
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16.10.2023 07:37 Ответить
З початку ковіду потік китайських студентів сильно зменшився. А ті хто таки їдуть, як і завжди, масово залишаються по робочій візі. Деякі унікуми вчаться повторно, аби лише назад не їхати.
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16.10.2023 08:27 Ответить
поздно всрались сша.... Кучу студентов в европе, англии, сша, высасывают все знания, самое лучшее и возвращаются домой, внедрять все дома. А завтра партия скажет бомбить лондон или вашингтон, и это будет сделано, а эуропейцы с амерами будут сопли размазывать, как же так получилось...
Так и получилось, учили, помогали, инвестировали - жрите, чтоб вам повылазило.
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16.10.2023 23:53 Ответить
пізно пити боржомі
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16.10.2023 07:42 Ответить
Виробників літографічних машин для мікронної електроніки в світі, якщо не помиляюсь, приблизно аж три. І жоден не в Китаї.
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16.10.2023 08:28 Ответить
А виробник передових EUV літографів на даний момент всього один - ASML в Нідерландах
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16.10.2023 08:43 Ответить
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16.10.2023 15:23 Ответить
Давно пора було прикрити їм лафу
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16.10.2023 08:21 Ответить
Її їм не треба було і відкривати! Це все дебіл Ніксон - наладив відносини з Китаєм, почав бізнес-проекти з Ден Сяопіном і пустив Китай в Радбез ООН (до того там був Тайвань, бо там ЗАКОННА влада Китаю перебувала).
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16.10.2023 08:55 Ответить
Пізновато вже. Хоч на покоління відставатимуть, але основні складові для виробництва вони вже мають.
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16.10.2023 09:03 Ответить
Пізно пити боржомі, коли нирки відмовили.
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16.10.2023 08:53 Ответить
навіщо так поспішати? можна же років 10 висловлювати стурбованість та уважно спостерігати, допоки жовтожопі не наздоженуть Захід за рівнем технологій
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16.10.2023 09:08 Ответить
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16.10.2023 12:32 Ответить
Qualcomm во всех китайских гаджетах стоит
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16.10.2023 12:34 Ответить
чайники пытались сделать аналог Мега328 , получилась херня , мне попался ардуино на китайском аналоге Мега328 выбросил и поставил оригинальный
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16.10.2023 12:40 Ответить
купил транзисторы для сварки на Али ,ну очень дешево , проработали 5 минут и пшикнули
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16.10.2023 12:43 Ответить
оригинальные стоят в 5 раз дороже ,чайники жулики зарабатывают на скупых
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16.10.2023 12:45 Ответить
Які ? Маркіровка ? Який вольтаж на базу та колектор подавався ?
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16.10.2023 13:41 Ответить
Хоч попрацювали 5 хвилин. Мабуть напрацювання на відмову мале
Якось тримав у руках китайський "чіп" - пластиковий муляж з виводами та маркуванням, як в реального чіпа. Вага "чіпу"помітно менша, ніж у справжнього. "Чіп"- підробка був встановлений у компонент-складову частину приладу та навіть "підтриманий" прошитим у приладі софтом. Вбудований у прилад софт самодіагностики показував - ок,passed. Придбаний в торговця на алі, відносно дешево Щоправда, вдалося поміняти на нормальний.
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16.10.2023 16:44 Ответить
 
 