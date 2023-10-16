США планируют ограничить доступ Китая к передовым технологиям микросхем

США планируют усилить радикальные меры, чтобы ограничить доступ Китая к передовым полупроводникам и оборудованию для производства микросхем, таким образом пытаясь помешать своему геополитическому сопернику получить передовые технологии, которые могли бы дать ему военное преимущество.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Администрация Байдена стремится усилить контроль за продажей графических чипов для приложений искусственного интеллекта и передового оборудования для производства чипов китайским компаниям.

США также введут дополнительные проверки китайских фирм, которые пытаются избежать экспортных ограничений, направляя поставки через другие страны, и добавят китайские фирмы по разработке микросхем в список ограничений на торговлю, требуя от зарубежных производителей получить лицензию США на выполнение заказов от этих компаний.

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Год назад США обнародовали начальные ограничения по чипам, попытавшись повлиять на технологическое развитие Китая. Администрация Байдена утверждала, что этот шаг необходим национальной безопасности. Китай в ответ ускорил инвестиции в создание собственных внутренних возможностей.

Как пишет Bloomberg, новые обновленные ограничения будут опубликованы в начале этой недели.

Администрация Байдена стремится решить несколько нерешенных проблем с помощью более жестких правил, в частности, развития искусственного интеллекта и передачи технологий через другие страны.