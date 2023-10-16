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Новини
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США планують обмежити доступ Китаю до передових технологій мікросхем

мікросхеми

США планують посилити радикальні заходи, щоб обмежити доступ Китаю до передових напівпровідників і обладнання для виробництва мікросхем, таким чином намагаючись перешкодити своєму геополітичному супернику отримати передові технології, які могли б дати йому військову перевагу.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Адміністрація Байдена прагне посилити контроль над продажем графічних чипів для додатків штучного інтелекту та передового обладнання для виробництва чипів китайським компаніям.

США також введуть додаткові перевірки китайських фірм, які намагаються уникнути експортних обмежень, направляючи постачання через інші країни, і додадуть китайські фірми з розробки мікросхем до списку обмежень на торгівлю, вимагаючи від закордонних виробників отримати ліцензію США на виконання замовлень від цих компаній.

Рік тому США оприлюднили початкові обмеження щодо чипів, спробувавши вплинути на технологічний розвиток Китаю. Адміністрація Байдена стверджувала, що цей крок необхідний для національної безпеки. Китай у відповідь прискорив інвестиції у створення власних внутрішніх можливостей.

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Як пише Bloomberg, нові оновлені обмеження будуть опубліковані на початку цього тижня.

Адміністрація Байдена прагне вирішити кілька невирішених проблем за допомогою жорсткіших правил, зокрема щодо розвитку штучного інтелекту та передачі технологій через інші країни.

Автор: 

Китай (4621) США (23043)


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Топ коментарі
+8
В дупу хай вони Китай поцілують.
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16.10.2023 07:20
+8
пізно пити боржомі
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16.10.2023 07:42
+5
Давно пора було прикрити їм лафу
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16.10.2023 08:21
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В дупу хай вони Китай поцілують.
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16.10.2023 07:20 Відповісти
Планують плани - це добре
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16.10.2023 07:35 Відповісти
..але ж тоді не можна й навчати китайців (і подібних "ненадійних") у високотехнологічних університетах США
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16.10.2023 07:37 Відповісти
З початку ковіду потік китайських студентів сильно зменшився. А ті хто таки їдуть, як і завжди, масово залишаються по робочій візі. Деякі унікуми вчаться повторно, аби лише назад не їхати.
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16.10.2023 08:27 Відповісти
поздно всрались сша.... Кучу студентов в европе, англии, сша, высасывают все знания, самое лучшее и возвращаются домой, внедрять все дома. А завтра партия скажет бомбить лондон или вашингтон, и это будет сделано, а эуропейцы с амерами будут сопли размазывать, как же так получилось...
Так и получилось, учили, помогали, инвестировали - жрите, чтоб вам повылазило.
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16.10.2023 23:53 Відповісти
пізно пити боржомі
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16.10.2023 07:42 Відповісти
Виробників літографічних машин для мікронної електроніки в світі, якщо не помиляюсь, приблизно аж три. І жоден не в Китаї.
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16.10.2023 08:28 Відповісти
А виробник передових EUV літографів на даний момент всього один - ASML в Нідерландах
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16.10.2023 08:43 Відповісти
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16.10.2023 15:23 Відповісти
Давно пора було прикрити їм лафу
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16.10.2023 08:21 Відповісти
Її їм не треба було і відкривати! Це все дебіл Ніксон - наладив відносини з Китаєм, почав бізнес-проекти з Ден Сяопіном і пустив Китай в Радбез ООН (до того там був Тайвань, бо там ЗАКОННА влада Китаю перебувала).
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16.10.2023 08:55 Відповісти
Пізновато вже. Хоч на покоління відставатимуть, але основні складові для виробництва вони вже мають.
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16.10.2023 09:03 Відповісти
Пізно пити боржомі, коли нирки відмовили.
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16.10.2023 08:53 Відповісти
навіщо так поспішати? можна же років 10 висловлювати стурбованість та уважно спостерігати, допоки жовтожопі не наздоженуть Захід за рівнем технологій
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16.10.2023 09:08 Відповісти
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16.10.2023 12:32 Відповісти
Qualcomm во всех китайских гаджетах стоит
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16.10.2023 12:34 Відповісти
чайники пытались сделать аналог Мега328 , получилась херня , мне попался ардуино на китайском аналоге Мега328 выбросил и поставил оригинальный
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16.10.2023 12:40 Відповісти
купил транзисторы для сварки на Али ,ну очень дешево , проработали 5 минут и пшикнули
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16.10.2023 12:43 Відповісти
оригинальные стоят в 5 раз дороже ,чайники жулики зарабатывают на скупых
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16.10.2023 12:45 Відповісти
Які ? Маркіровка ? Який вольтаж на базу та колектор подавався ?
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16.10.2023 13:41 Відповісти
Хоч попрацювали 5 хвилин. Мабуть напрацювання на відмову мале
Якось тримав у руках китайський "чіп" - пластиковий муляж з виводами та маркуванням, як в реального чіпа. Вага "чіпу"помітно менша, ніж у справжнього. "Чіп"- підробка був встановлений у компонент-складову частину приладу та навіть "підтриманий" прошитим у приладі софтом. Вбудований у прилад софт самодіагностики показував - ок,passed. Придбаний в торговця на алі, відносно дешево Щоправда, вдалося поміняти на нормальний.
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16.10.2023 16:44 Відповісти
 
 