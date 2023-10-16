США планують обмежити доступ Китаю до передових технологій мікросхем

США планують посилити радикальні заходи, щоб обмежити доступ Китаю до передових напівпровідників і обладнання для виробництва мікросхем, таким чином намагаючись перешкодити своєму геополітичному супернику отримати передові технології, які могли б дати йому військову перевагу.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Адміністрація Байдена прагне посилити контроль над продажем графічних чипів для додатків штучного інтелекту та передового обладнання для виробництва чипів китайським компаніям.

США також введуть додаткові перевірки китайських фірм, які намагаються уникнути експортних обмежень, направляючи постачання через інші країни, і додадуть китайські фірми з розробки мікросхем до списку обмежень на торгівлю, вимагаючи від закордонних виробників отримати ліцензію США на виконання замовлень від цих компаній.

Рік тому США оприлюднили початкові обмеження щодо чипів, спробувавши вплинути на технологічний розвиток Китаю. Адміністрація Байдена стверджувала, що цей крок необхідний для національної безпеки. Китай у відповідь прискорив інвестиції у створення власних внутрішніх можливостей.

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Як пише Bloomberg, нові оновлені обмеження будуть опубліковані на початку цього тижня.

Адміністрація Байдена прагне вирішити кілька невирішених проблем за допомогою жорсткіших правил, зокрема щодо розвитку штучного інтелекту та передачі технологій через інші країни.