Киев начинает подключение жилых домов к теплу
Сегодня, 16 октября, Киев начинает подключение к теплу жилых домов.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное понижение температуры.
"А на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева - одной из крупнейших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней. Поэтому решение начать отопительный сезон вполне оправдано. Поскольку похолодание привело бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения", - говорится в сообщении.
Кличко также отмечает, что все службы столицы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме для обеспечения киевлян необходимыми сервисами.
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Моя батарея нічого про це не чула.
Можно о пианино или барабан.
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