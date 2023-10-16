Киев начинает подключение жилых домов к теплу

Сегодня, 16 октября, Киев начинает подключение к теплу жилых домов.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное понижение температуры.

"А на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева - одной из крупнейших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней. Поэтому решение начать отопительный сезон вполне оправдано. Поскольку похолодание привело бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения", - говорится в сообщении.

Кличко также отмечает, что все службы столицы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме для обеспечения киевлян необходимыми сервисами.

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