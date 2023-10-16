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Новости
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Киев начинает подключение жилых домов к теплу

тепло,тарифы,отопление

Сегодня, 16 октября, Киев начинает подключение к теплу жилых домов.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное понижение температуры.

"А на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева - одной из крупнейших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней. Поэтому решение начать отопительный сезон вполне оправдано. Поскольку похолодание привело бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения", - говорится в сообщении.

Кличко также отмечает, что все службы столицы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме для обеспечения киевлян необходимыми сервисами.

Также читайте: Тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне не будут меняться, - Шмыгаль

Автор: 

Киев (25577) Тарифы на отопление (721) отопительный сезон (530)


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Топ комментарии
+4
Моя рідна провінція щороку довгенько лише радується за теплий Київ. Аж поки...
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16.10.2023 09:36
+3
Нам остается только радоваться за Киев, стуча зубами от холода.
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16.10.2023 09:39
+3
Середньодобова температура в Києві протягом 3 діб була на рівні 15℃, решта країни де температура була нижче почекають.

На бюджетні гроші Києва закупили міцний алкоголь на понад 97 000 грн.
Віскі, горілка, коньяк та інші напої закупив "Київський культурний кластер", який є комунальним підприємством КМДА. Цей тендер був опублікований 9 жовтня і цього ж дня знайшовся переможець - ТОВ "Приват-Алко Трейдінг".
https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/2023-10-15/kgga-zakupila-krepkiy-alkogol-pochti-na-100-tyisyach-griven-detali-skandala/306654
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16.10.2023 09:53
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Та невже ?
Моя батарея нічого про це не чула.
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16.10.2023 09:34 Ответить
І як регулярно спілкуєтеся із батареями?
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16.10.2023 09:38 Ответить
Я їх слухаю.
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16.10.2023 10:20 Ответить
На Святошині теплі з учора, Віталя про це не чув?)))
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16.10.2023 09:58 Ответить
Моя рідна провінція щороку довгенько лише радується за теплий Київ. Аж поки...
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16.10.2023 09:36 Ответить
Нам остается только радоваться за Киев, стуча зубами от холода.
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16.10.2023 09:39 Ответить
З магадану пишеш, чи що? Зараз на вулиці в Україні морозу немає! Навіть з вимкненими батареями 20 градусів у квартирі триматиметься...
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16.10.2023 10:13 Ответить
Стучите не зубами, а чем-то другим.
Можно о пианино или барабан.
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16.10.2023 10:22 Ответить
Середньодобова температура в Києві протягом 3 діб була на рівні 15℃, решта країни де температура була нижче почекають.

На бюджетні гроші Києва закупили міцний алкоголь на понад 97 000 грн.
Віскі, горілка, коньяк та інші напої закупив "Київський культурний кластер", який є комунальним підприємством КМДА. Цей тендер був опублікований 9 жовтня і цього ж дня знайшовся переможець - ТОВ "Приват-Алко Трейдінг".
https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/2023-10-15/kgga-zakupila-krepkiy-alkogol-pochti-na-100-tyisyach-griven-detali-skandala/306654
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16.10.2023 09:53 Ответить
Нууу...За ЖКХ.Не чекаясь.
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16.10.2023 10:01 Ответить
То для сугреву
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16.10.2023 10:48 Ответить
скоро значит говорящая лошадь штаб правого сектора на территории тэцов будет искать
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16.10.2023 12:31 Ответить
 
 