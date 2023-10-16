Київ розпочинає підключення житлових будинків до тепла

Сьогодні, 16 жовтня, Київ розпочинає підключення до тепла житлових будинків.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уже з завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури.

"А на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів. Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Кличко також зазначає, що усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами.

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