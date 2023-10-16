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Новини
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Київ розпочинає підключення житлових будинків до тепла

тепло,тарифи,опалення

Сьогодні, 16 жовтня, Київ розпочинає підключення до тепла житлових будинків.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уже з завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури.

"А на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів. Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Кличко також зазначає, що усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарифи на тепло для населення в новому опалювальному сезоні не змінюватимуться, - Шмигаль

Автор: 

Київ (19530) опалення (915) опалювальний сезон (1752)


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Топ коментарі
+4
Моя рідна провінція щороку довгенько лише радується за теплий Київ. Аж поки...
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16.10.2023 09:36
+3
Нам остается только радоваться за Киев, стуча зубами от холода.
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16.10.2023 09:39
+3
Середньодобова температура в Києві протягом 3 діб була на рівні 15℃, решта країни де температура була нижче почекають.

На бюджетні гроші Києва закупили міцний алкоголь на понад 97 000 грн.
Віскі, горілка, коньяк та інші напої закупив "Київський культурний кластер", який є комунальним підприємством КМДА. Цей тендер був опублікований 9 жовтня і цього ж дня знайшовся переможець - ТОВ "Приват-Алко Трейдінг".
https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/2023-10-15/kgga-zakupila-krepkiy-alkogol-pochti-na-100-tyisyach-griven-detali-skandala/306654
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16.10.2023 09:53
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Та невже ?
Моя батарея нічого про це не чула.
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16.10.2023 09:34 Відповісти
І як регулярно спілкуєтеся із батареями?
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16.10.2023 09:38 Відповісти
Я їх слухаю.
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16.10.2023 10:20 Відповісти
На Святошині теплі з учора, Віталя про це не чув?)))
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16.10.2023 09:58 Відповісти
Моя рідна провінція щороку довгенько лише радується за теплий Київ. Аж поки...
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16.10.2023 09:36 Відповісти
Нам остается только радоваться за Киев, стуча зубами от холода.
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16.10.2023 09:39 Відповісти
З магадану пишеш, чи що? Зараз на вулиці в Україні морозу немає! Навіть з вимкненими батареями 20 градусів у квартирі триматиметься...
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16.10.2023 10:13 Відповісти
Стучите не зубами, а чем-то другим.
Можно о пианино или барабан.
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16.10.2023 10:22 Відповісти
Середньодобова температура в Києві протягом 3 діб була на рівні 15℃, решта країни де температура була нижче почекають.

На бюджетні гроші Києва закупили міцний алкоголь на понад 97 000 грн.
Віскі, горілка, коньяк та інші напої закупив "Київський культурний кластер", який є комунальним підприємством КМДА. Цей тендер був опублікований 9 жовтня і цього ж дня знайшовся переможець - ТОВ "Приват-Алко Трейдінг".
https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/2023-10-15/kgga-zakupila-krepkiy-alkogol-pochti-na-100-tyisyach-griven-detali-skandala/306654
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16.10.2023 09:53 Відповісти
Нууу...За ЖКХ.Не чекаясь.
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16.10.2023 10:01 Відповісти
То для сугреву
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16.10.2023 10:48 Відповісти
скоро значит говорящая лошадь штаб правого сектора на территории тэцов будет искать
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16.10.2023 12:31 Відповісти
 
 