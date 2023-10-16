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Оккупанты обстреляли Очаков и Куцурубскую громаду

очаков

Оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера днем, 15 октября, в 11:00 и сегодня ночью, 16 октября, в 02:54 враг совершал артиллерийские обстрелы и обстрелы из РСЗО по г. Очакову Очаковской громады и его побережью. Пострадавших нет.

Также вчера вечером, 15 октября, в 20:46 зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Также читайте: Враг бил из артиллерии по Куцурубской громаде Николаевщины

В г. Николаеве, Баштанском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Автор: 

Николаевская область (2131) обстрел (27351) Очаков (90)


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Неможе бути...
"рф-це ж цілий народ він не може піти війною проти українського народу" цит.з виступу Зеленського В.В. на Мюнхенській безпековій конференції.
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16.10.2023 09:55 Ответить
Поки Кінбурн під кацапом, то так і буде. Зате розвідка у Криму пошуміла. Наступна акція буде в Сочі, бо тут медійно нецікаво?
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16.10.2023 11:08 Ответить
 
 