Оккупанты обстреляли Очаков и Куцурубскую громаду
Оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Николаевской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вчера днем, 15 октября, в 11:00 и сегодня ночью, 16 октября, в 02:54 враг совершал артиллерийские обстрелы и обстрелы из РСЗО по г. Очакову Очаковской громады и его побережью. Пострадавших нет.
Также вчера вечером, 15 октября, в 20:46 зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. Пострадавших нет.
В г. Николаеве, Баштанском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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"рф-це ж цілий народ він не може піти війною проти українського народу" цит.з виступу Зеленського В.В. на Мюнхенській безпековій конференції.