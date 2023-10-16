Оккупанты обстреляли Очаков и Куцурубскую громаду

Оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера днем, 15 октября, в 11:00 и сегодня ночью, 16 октября, в 02:54 враг совершал артиллерийские обстрелы и обстрелы из РСЗО по г. Очакову Очаковской громады и его побережью. Пострадавших нет.

Также вчера вечером, 15 октября, в 20:46 зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. Пострадавших нет.

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В г. Николаеве, Баштанском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.