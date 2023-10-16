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Окупанти обстріляли Очаків та Куцурубську громаду

очаків

Окупаційні війська продовжують обстрілювати територію Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора вдень, 15 жовтня, об 11:00 та сьогодні вночі, 16 жовтня, о 02:54 ворог завдавав артилерійських обстрілів та обстрілів із РСЗВ по м. Очаків Очаківської громади та його узбережжю. Постраждалих немає.

Також вчора ввечері, 15 жовтня, о 20:46 зафіксовано ворожі артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також читайте: Рашисти минулої доби вкотре обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївської області, без постраждалих

У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Автор: 

Миколаївська область (2281) обстріл (28672) Очаків (206)


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Неможе бути...
"рф-це ж цілий народ він не може піти війною проти українського народу" цит.з виступу Зеленського В.В. на Мюнхенській безпековій конференції.
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16.10.2023 09:55 Відповісти
Поки Кінбурн під кацапом, то так і буде. Зате розвідка у Криму пошуміла. Наступна акція буде в Сочі, бо тут медійно нецікаво?
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16.10.2023 11:08 Відповісти
 
 