Окупанти обстріляли Очаків та Куцурубську громаду
Окупаційні війська продовжують обстрілювати територію Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчора вдень, 15 жовтня, об 11:00 та сьогодні вночі, 16 жовтня, о 02:54 ворог завдавав артилерійських обстрілів та обстрілів із РСЗВ по м. Очаків Очаківської громади та його узбережжю. Постраждалих немає.
Також вчора ввечері, 15 жовтня, о 20:46 зафіксовано ворожі артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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"рф-це ж цілий народ він не може піти війною проти українського народу" цит.з виступу Зеленського В.В. на Мюнхенській безпековій конференції.