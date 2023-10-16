В Беларуси осталось почти 2000 российских военных, - "Беларускі Гаюн"
В сентябре практически не поменялась ситуация с российским военным контингентом в Беларуси. Увеличения численности Вооруженных сил РФ не наблюдалось и пока нет предпосылок к значительному их увеличению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
Однако в Беларуси продолжает находиться часть военных РФ:
- аэродромы "Мозырь" ("Боков") та "Зябровка" - до 600 человек,
- радиотехнический узел "Барановичи" та 43-й узел связи "Вилейка" - до 1 450 человек.
В целом, по состоянию на 1 октября "Беларускі Гаюн" оценивает количество находящихся в Беларуси российских военных в примерно 2 тысячи человек.
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