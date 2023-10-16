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В Беларуси осталось почти 2000 российских военных, - "Беларускі Гаюн"

рф,армия

В сентябре практически не поменялась ситуация с российским военным контингентом в Беларуси. Увеличения численности Вооруженных сил РФ не наблюдалось и пока нет предпосылок к значительному их увеличению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Однако в Беларуси продолжает находиться часть военных РФ:

  • аэродромы "Мозырь" ("Боков") та "Зябровка" - до 600 человек,
  • радиотехнический узел "Барановичи" та 43-й узел связи "Вилейка" - до 1 450 человек.

В целом, по состоянию на 1 октября "Беларускі Гаюн" оценивает количество находящихся в Беларуси российских военных в примерно 2 тысячи человек.

Также читайте: Кремль пытается вовлечь Беларусь в полноценную наземную операцию против Украины, - ГУР МО

Автор: 

армия РФ (19365) Беларусь (7900)


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