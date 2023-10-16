УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11369 відвідувачів онлайн
Новини
623 1

У Білорусі залишилося майже 2000 російських військових, - "Беларускі Гаюн"

рф,армія

У вересні фактично не змінилася ситуація з російським військовим контингентом у Білорусі. Збільшення чисельності Збройних сил РФ не спостерігалося і поки що немає передумов до значного їх збільшення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

Проте в Білорусі продовжує перебувати частина військових РФ:

  • аеродроми "Мозир" ("Боків") та "Зябрівка" - до 600 осіб.
  • радіотехнічний вузол "Барановичі" та 43-й вузол зв'язку "Вілейка" - до 1 450 осіб.

Загалом, станом на 1 жовтня "Беларускі Гаюн" оцінює кількість російських військових, які перебувають у Білорусі, у приблизно 2 тисячі осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль намагається втягнути Білорусь у повноцінну наземну операцію проти України, - ГУР МО

Автор: 

армія рф (17516) Білорусь (7938)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 