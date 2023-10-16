У Білорусі залишилося майже 2000 російських військових, - "Беларускі Гаюн"
У вересні фактично не змінилася ситуація з російським військовим контингентом у Білорусі. Збільшення чисельності Збройних сил РФ не спостерігалося і поки що немає передумов до значного їх збільшення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
Проте в Білорусі продовжує перебувати частина військових РФ:
- аеродроми "Мозир" ("Боків") та "Зябрівка" - до 600 осіб.
- радіотехнічний вузол "Барановичі" та 43-й вузол зв'язку "Вілейка" - до 1 450 осіб.
Загалом, станом на 1 жовтня "Беларускі Гаюн" оцінює кількість російських військових, які перебувають у Білорусі, у приблизно 2 тисячі осіб.
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