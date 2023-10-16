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Новости Война
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За неделю партизаны в Мариуполе ликвидировали 26 оккупантов, - Андрющенко

враг,кацап,русня,орк

В Мариуполе за неделю "при загадочных обстоятельствах" убиты 26 российских оккупантов.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Плюс 26 окупантов - в морг, и 15 в реанимации из-за отравления едой", - отметил он.

По его словам, всего за лето и два месяца осени партизаны в городе ликвидировали "более 40 оккупантов разными путями".

При этом, что касается последних случаев, как подтверждают сами захватчики, неизвестные отравили оккупантов: 9 умерли, 12 – в реанимации. Признаки отравления оккупанты почувствовали через два часа после ужина. Они считают, что массово отравить российских военных могли те же "диверсанты".

Кроме того, захватчики зафиксировали несколько налетов на российские казармы в Мариуполе. Оккупанты рассказали, что неизвестные ворвались в казармы, перед этим убив охрану. Всего 17 окупантов были убиты, еще 11 ранены.

Смотрите также: В оккупированном Мариуполе партизаны обезвредили состав инженерных войск россиян. ФОТО

Автор: 

ликвидация (3591) Мариуполь (5718) оккупация (10167) Андрющенко Петр (583)


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Топ комментарии
+11
Українським партизанам респетище-давайте ще бо дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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16.10.2023 12:19
+11
Это сильно! Нет слов!
Это особого рода работа
Она порой труднее ,чем на передовой
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16.10.2023 12:22
+10
це вже серьозно - це не ленточки спротиву чіпляти..
повага!
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16.10.2023 12:25
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Українським партизанам респетище-давайте ще бо дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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16.10.2023 12:19 Ответить
Это сильно! Нет слов!
Это особого рода работа
Она порой труднее ,чем на передовой
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16.10.2023 12:22 Ответить
це вже серьозно - це не ленточки спротиву чіпляти..
повага!
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16.10.2023 12:25 Ответить
Не вистачає 4 ваньок. Для крулава счьота.
Пакуйте їх. Пакуйте! Дякую!!!!
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16.10.2023 12:28 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
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16.10.2023 12:32 Ответить
Але їх там неміряно, оккупантів

Россияне покупают квартиры, дома и земельные участки в оккупированном Мариуполе.
Об этом рассказало российское издание "Бумага".

Визитной карточкой оккупированного Мариуполя стал микрорайон "Невский".
Его строила "Военно-строительная компания" Министерства обороны России. Именно сюда показательно привозили Путина.

В феврале Путин дал старт ипотечной программе конкретно под недвижимость Мариуполя. За смешные проценты на двадцать лет дают деньги под строящееся жилье и жилье, которое будет строиться. Примерно с декабря прошлого года по российским регионам, начиная со средней полосы России и туда, ближе к Владивостоку, запустили рекламу об этой ипотеке.
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16.10.2023 12:34 Ответить
Есть ли у вас понимание, как изменилось население Мариуполя? Сколько россиян туда переехало жить?

- Ну уже больше 40 тыс. Это вот эти гражданские оккупанты, я думаю, что все они останутся, если город не деоккупируют. И они прирастают, тенденция такая. По нашей оценке, если вот так продлится, если город не будет деоккупирован в ближайший год,

то, например, через год мы с вами будем говорить о том, что в городе находятся порядка 80-120 тыс. граждан РФ, которые уже проживают и прописаны в Мариуполе.

- А при этом сколько остается украинцев?

- 80 тысяч максимум....

https://www.currenttime.tv/a/rossiyane-edut-mariupol-pokupayut-nedvizhimost/32484221.html
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16.10.2023 12:38 Ответить
А до войны Мариуполь - это полмиллиона жителей
Вы написали,что украинцев около 100000
Хочу знать судьбу остальных 400000 мариупольцев
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16.10.2023 12:46 Ответить
а скільки на Авдіївському ?
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16.10.2023 12:40 Ответить
Дебет российских войск за сутки - 40 единиц бронетехники, 44 артсистемы и 860 черных мешочков
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16.10.2023 13:34 Ответить
половина отруїлась черешнями, а половина попровалювалась у каналізаційні люки, бо ввечері овітлення на вулицях нема.
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16.10.2023 13:38 Ответить
вживати снулу рибку небезпечно для здоров'я
щоб вам ссукі, азовьскі бичкі поперек гландів сторчака лягали!!!
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16.10.2023 13:44 Ответить
 
 