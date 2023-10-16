За неделю партизаны в Мариуполе ликвидировали 26 оккупантов, - Андрющенко

В Мариуполе за неделю "при загадочных обстоятельствах" убиты 26 российских оккупантов.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Плюс 26 окупантов - в морг, и 15 в реанимации из-за отравления едой", - отметил он.

По его словам, всего за лето и два месяца осени партизаны в городе ликвидировали "более 40 оккупантов разными путями".

При этом, что касается последних случаев, как подтверждают сами захватчики, неизвестные отравили оккупантов: 9 умерли, 12 – в реанимации. Признаки отравления оккупанты почувствовали через два часа после ужина. Они считают, что массово отравить российских военных могли те же "диверсанты".

Кроме того, захватчики зафиксировали несколько налетов на российские казармы в Мариуполе. Оккупанты рассказали, что неизвестные ворвались в казармы, перед этим убив охрану. Всего 17 окупантов были убиты, еще 11 ранены.

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