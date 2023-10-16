За неделю партизаны в Мариуполе ликвидировали 26 оккупантов, - Андрющенко
В Мариуполе за неделю "при загадочных обстоятельствах" убиты 26 российских оккупантов.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Плюс 26 окупантов - в морг, и 15 в реанимации из-за отравления едой", - отметил он.
По его словам, всего за лето и два месяца осени партизаны в городе ликвидировали "более 40 оккупантов разными путями".
При этом, что касается последних случаев, как подтверждают сами захватчики, неизвестные отравили оккупантов: 9 умерли, 12 – в реанимации. Признаки отравления оккупанты почувствовали через два часа после ужина. Они считают, что массово отравить российских военных могли те же "диверсанты".
Кроме того, захватчики зафиксировали несколько налетов на российские казармы в Мариуполе. Оккупанты рассказали, что неизвестные ворвались в казармы, перед этим убив охрану. Всего 17 окупантов были убиты, еще 11 ранены.
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Это особого рода работа
Она порой труднее ,чем на передовой
повага!
Пакуйте їх. Пакуйте! Дякую!!!!
Россияне покупают квартиры, дома и земельные участки в оккупированном Мариуполе.
Об этом рассказало российское издание "Бумага".
Визитной карточкой оккупированного Мариуполя стал микрорайон "Невский".
Его строила "Военно-строительная компания" Министерства обороны России. Именно сюда показательно привозили Путина.
В феврале Путин дал старт ипотечной программе конкретно под недвижимость Мариуполя. За смешные проценты на двадцать лет дают деньги под строящееся жилье и жилье, которое будет строиться. Примерно с декабря прошлого года по российским регионам, начиная со средней полосы России и туда, ближе к Владивостоку, запустили рекламу об этой ипотеке.
- Ну уже больше 40 тыс. Это вот эти гражданские оккупанты, я думаю, что все они останутся, если город не деоккупируют. И они прирастают, тенденция такая. По нашей оценке, если вот так продлится, если город не будет деоккупирован в ближайший год,
то, например, через год мы с вами будем говорить о том, что в городе находятся порядка 80-120 тыс. граждан РФ, которые уже проживают и прописаны в Мариуполе.
- А при этом сколько остается украинцев?
- 80 тысяч максимум....
https://www.currenttime.tv/a/rossiyane-edut-mariupol-pokupayut-nedvizhimost/32484221.html
Вы написали,что украинцев около 100000
Хочу знать судьбу остальных 400000 мариупольцев
щоб вам ссукі, азовьскі бичкі поперек гландів сторчака лягали!!!