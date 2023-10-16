За тиждень партизани у Маріуполі ліквідували 26 окупантів, - Андрющенко
У Маріуполі за тиждень "за загадкових обставин" убито 26 російських окупантів.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Плюс 26 окупантів в морг, та 15 в реанімації через отруєння їжею", - зазначив він.
За його словами, загалом за літо та два місяці осені партизани в місті ліквідували "понад 40 окупантів різними шляхами".
При цьому, що стосується останніх випадків, як підтверджують самі загарбники, невідомі отруїли окупантів: 9 померли, 12 - у реанімації. Ознаки отруєння окупанти відчули через дві години після вечері. Вони вважають, що масово потруїти російських військових могли ті ж самі "диверсанти".
Крім того, загарбники зафіксували декілька нальотів на російські казарми у Маріуполі. Окупанти розповіли, що невідомі увірвалися в казарми, перед цим вбивши охорону. Загалом 17 окупантів було вбито, ще 11 – поранені.
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Это особого рода работа
Она порой труднее ,чем на передовой
повага!
Пакуйте їх. Пакуйте! Дякую!!!!
Россияне покупают квартиры, дома и земельные участки в оккупированном Мариуполе.
Об этом рассказало российское издание "Бумага".
Визитной карточкой оккупированного Мариуполя стал микрорайон "Невский".
Его строила "Военно-строительная компания" Министерства обороны России. Именно сюда показательно привозили Путина.
В феврале Путин дал старт ипотечной программе конкретно под недвижимость Мариуполя. За смешные проценты на двадцать лет дают деньги под строящееся жилье и жилье, которое будет строиться. Примерно с декабря прошлого года по российским регионам, начиная со средней полосы России и туда, ближе к Владивостоку, запустили рекламу об этой ипотеке.
- Ну уже больше 40 тыс. Это вот эти гражданские оккупанты, я думаю, что все они останутся, если город не деоккупируют. И они прирастают, тенденция такая. По нашей оценке, если вот так продлится, если город не будет деоккупирован в ближайший год,
то, например, через год мы с вами будем говорить о том, что в городе находятся порядка 80-120 тыс. граждан РФ, которые уже проживают и прописаны в Мариуполе.
- А при этом сколько остается украинцев?
- 80 тысяч максимум....
https://www.currenttime.tv/a/rossiyane-edut-mariupol-pokupayut-nedvizhimost/32484221.html
Вы написали,что украинцев около 100000
Хочу знать судьбу остальных 400000 мариупольцев
щоб вам ссукі, азовьскі бичкі поперек гландів сторчака лягали!!!