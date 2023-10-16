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Новини Війна
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За тиждень партизани у Маріуполі ліквідували 26 окупантів, - Андрющенко

ворог,кацап,русня,орк

У Маріуполі за тиждень "за загадкових обставин" убито 26 російських окупантів.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Плюс 26 окупантів в морг, та 15 в реанімації через отруєння їжею", - зазначив він.

За його словами, загалом за літо та два місяці осені партизани в місті ліквідували "понад 40 окупантів різними шляхами".

При цьому, що стосується останніх випадків, як підтверджують самі загарбники, невідомі отруїли окупантів: 9 померли, 12 - у реанімації. Ознаки отруєння окупанти відчули через дві години після вечері. Вони вважають, що масово потруїти російських військових могли ті ж самі "диверсанти".

Крім того, загарбники зафіксували декілька нальотів на російські казарми у Маріуполі. Окупанти розповіли, що невідомі увірвалися в казарми, перед цим вбивши охорону. Загалом 17 окупантів було вбито, ще 11 – поранені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі партизани знешкодили склад інженерних військ росіян. ФОТО

Автор: 

ліквідація (3973) Маріуполь (3236) окупація (6717) Андрющенко Петро (696)


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Топ коментарі
+11
Українським партизанам респетище-давайте ще бо дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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16.10.2023 12:19
+11
Это сильно! Нет слов!
Это особого рода работа
Она порой труднее ,чем на передовой
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16.10.2023 12:22
+10
це вже серьозно - це не ленточки спротиву чіпляти..
повага!
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16.10.2023 12:25
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Українським партизанам респетище-давайте ще бо дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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16.10.2023 12:19 Відповісти
Это сильно! Нет слов!
Это особого рода работа
Она порой труднее ,чем на передовой
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16.10.2023 12:22 Відповісти
це вже серьозно - це не ленточки спротиву чіпляти..
повага!
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16.10.2023 12:25 Відповісти
Не вистачає 4 ваньок. Для крулава счьота.
Пакуйте їх. Пакуйте! Дякую!!!!
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16.10.2023 12:28 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
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16.10.2023 12:32 Відповісти
Але їх там неміряно, оккупантів

Россияне покупают квартиры, дома и земельные участки в оккупированном Мариуполе.
Об этом рассказало российское издание "Бумага".

Визитной карточкой оккупированного Мариуполя стал микрорайон "Невский".
Его строила "Военно-строительная компания" Министерства обороны России. Именно сюда показательно привозили Путина.

В феврале Путин дал старт ипотечной программе конкретно под недвижимость Мариуполя. За смешные проценты на двадцать лет дают деньги под строящееся жилье и жилье, которое будет строиться. Примерно с декабря прошлого года по российским регионам, начиная со средней полосы России и туда, ближе к Владивостоку, запустили рекламу об этой ипотеке.
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16.10.2023 12:34 Відповісти
Есть ли у вас понимание, как изменилось население Мариуполя? Сколько россиян туда переехало жить?

- Ну уже больше 40 тыс. Это вот эти гражданские оккупанты, я думаю, что все они останутся, если город не деоккупируют. И они прирастают, тенденция такая. По нашей оценке, если вот так продлится, если город не будет деоккупирован в ближайший год,

то, например, через год мы с вами будем говорить о том, что в городе находятся порядка 80-120 тыс. граждан РФ, которые уже проживают и прописаны в Мариуполе.

- А при этом сколько остается украинцев?

- 80 тысяч максимум....

https://www.currenttime.tv/a/rossiyane-edut-mariupol-pokupayut-nedvizhimost/32484221.html
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16.10.2023 12:38 Відповісти
А до войны Мариуполь - это полмиллиона жителей
Вы написали,что украинцев около 100000
Хочу знать судьбу остальных 400000 мариупольцев
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16.10.2023 12:46 Відповісти
а скільки на Авдіївському ?
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16.10.2023 12:40 Відповісти
Дебет российских войск за сутки - 40 единиц бронетехники, 44 артсистемы и 860 черных мешочков
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16.10.2023 13:34 Відповісти
половина отруїлась черешнями, а половина попровалювалась у каналізаційні люки, бо ввечері овітлення на вулицях нема.
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16.10.2023 13:38 Відповісти
вживати снулу рибку небезпечно для здоров'я
щоб вам ссукі, азовьскі бичкі поперек гландів сторчака лягали!!!
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16.10.2023 13:44 Відповісти
 
 