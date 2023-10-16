Графики отключений света будут применяться при массированных обстрелах и повреждениях энергетического оборудования, - Минэнерго

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Распространяемые в соцсетях слухи о якобы применении графиков отключений света не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в последние дни в преддверии отопительного сезона в социальных сетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии.

По этому поводу в Министерстве энергетики сообщили, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Ограничений электроснабжения пока не предусматривается ни в одной из областей страны.

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"Они возможны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. А также технологических нарушений и в случае неблагоприятных погодных условий", - отметили в Минэнерго.

Кроме того, отмечается, что энергетики активно готовят энергетическую систему к отопительному сезону.

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