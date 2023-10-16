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Графики отключений света будут применяться при массированных обстрелах и повреждениях энергетического оборудования, - Минэнерго

світло

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Распространяемые в соцсетях слухи о якобы применении графиков отключений света не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в последние дни в преддверии отопительного сезона в социальных сетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии.

По этому поводу в Министерстве энергетики сообщили, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Ограничений электроснабжения пока не предусматривается ни в одной из областей страны.

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"Они возможны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. А также технологических нарушений и в случае неблагоприятных погодных условий", - отметили в Минэнерго.

Кроме того, отмечается, что энергетики активно готовят энергетическую систему к отопительному сезону.

Также читайте: Риск отключений света зимой в случае новых обстрелов сохраняется, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

Автор: 

Минэнерго (365) отключение света (424)


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А просто так, від нічого робити, не будуть відключати? Ну дуже слабо віриться, вони і зараз типу "планово" відключають підстанцію і весь день сидять в машині.
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16.10.2023 14:23 Ответить
"В Одесі частина споживачів залишиться без електроенергії. У зв'язку з планами ДТЕК на проведення аварійно-відновлювальних робіт протягом 14 жовтня буде відсутня електроенергія. Перевірити свою адресу - МОЖНА ТУТ"
Ось такі повідомлення ледь не щоденно вже мабуть кілька місяців.
Щось міняють, ремонтують. Будемо сподіватися, це допоможе. Але генератор треба тримати напоготові
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16.10.2023 14:30 Ответить
Ну зі світлом норм, вимкнуть раз на місяць на дві години (таїрова). Нехай ремонтують. А от з водою повна дупа - прориви майже у кожному кварталі, вода тече по вулицях по 2-3 доби. Зараз ремонт і пів таїрова щодня нема води - ремонт. Таке враження, що чим більше ремонтів, тим більше аварій.
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16.10.2023 15:33 Ответить
такі смс читає пів країни - скоріше за все ( як і у нас на Вінничині) вони збільшили кількість черг відключення. Отже просто переналаштовують лінії під майбутні відключення.
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16.10.2023 15:37 Ответить
"Я думаю, что, наверное, рождаемость в Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии… Это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью."
/ Дмитро Кулеба / 03.11.22 /
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16.10.2023 14:38 Ответить
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16.10.2023 15:09 Ответить
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16.10.2023 15:35 Ответить
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16.10.2023 15:21 Ответить
Звіздеж! Відключення Вже почались, раз в три дні "тіпо" ремонтні роботи.
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16.10.2023 22:04 Ответить
 
 