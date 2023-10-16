Графіки відключень світла застосовуватимуться у разі масованих обстрілів та пошкоджень енергетичного обладнання, - Міненерго
Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Поширювані в соцмережах чутки про нібито застосування графіків відключень світла не відповідають дійсності.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії.
З цього приводу у Міністерстві енергетики повідомили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни.
"Вони можливі ВИКЛЮЧНО у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов", - наголосили в Міненерго.
Крім того зазначається, що енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону.
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Ось такі повідомлення ледь не щоденно вже мабуть кілька місяців.
Щось міняють, ремонтують. Будемо сподіватися, це допоможе. Але генератор треба тримати напоготові
/ Дмитро Кулеба / 03.11.22 /