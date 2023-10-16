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Графіки відключень світла застосовуватимуться у разі масованих обстрілів та пошкоджень енергетичного обладнання, - Міненерго

світло

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Поширювані в соцмережах чутки про нібито застосування графіків відключень світла не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії.

З цього приводу у Міністерстві енергетики повідомили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міненерго підготувало графіки відключень світла на випадок значних пошкоджень від російських обстрілів

"Вони можливі ВИКЛЮЧНО у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов", - наголосили в Міненерго.

Крім того зазначається, що енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону.

Також читайте: Україна вже має план дій у разі тривалих відключень електроенергії, - Клименко

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Міненерго (1407) відключення світла (1089)


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А просто так, від нічого робити, не будуть відключати? Ну дуже слабо віриться, вони і зараз типу "планово" відключають підстанцію і весь день сидять в машині.
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16.10.2023 14:23 Відповісти
"В Одесі частина споживачів залишиться без електроенергії. У зв'язку з планами ДТЕК на проведення аварійно-відновлювальних робіт протягом 14 жовтня буде відсутня електроенергія. Перевірити свою адресу - МОЖНА ТУТ"
Ось такі повідомлення ледь не щоденно вже мабуть кілька місяців.
Щось міняють, ремонтують. Будемо сподіватися, це допоможе. Але генератор треба тримати напоготові
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16.10.2023 14:30 Відповісти
Ну зі світлом норм, вимкнуть раз на місяць на дві години (таїрова). Нехай ремонтують. А от з водою повна дупа - прориви майже у кожному кварталі, вода тече по вулицях по 2-3 доби. Зараз ремонт і пів таїрова щодня нема води - ремонт. Таке враження, що чим більше ремонтів, тим більше аварій.
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16.10.2023 15:33 Відповісти
такі смс читає пів країни - скоріше за все ( як і у нас на Вінничині) вони збільшили кількість черг відключення. Отже просто переналаштовують лінії під майбутні відключення.
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16.10.2023 15:37 Відповісти
"Я думаю, что, наверное, рождаемость в Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии… Это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью."
/ Дмитро Кулеба / 03.11.22 /
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16.10.2023 14:38 Відповісти
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16.10.2023 15:09 Відповісти
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16.10.2023 15:35 Відповісти
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16.10.2023 15:21 Відповісти
Звіздеж! Відключення Вже почались, раз в три дні "тіпо" ремонтні роботи.
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16.10.2023 22:04 Відповісти
 
 