Графіки відключень світла застосовуватимуться у разі масованих обстрілів та пошкоджень енергетичного обладнання, - Міненерго

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Поширювані в соцмережах чутки про нібито застосування графіків відключень світла не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії.



З цього приводу у Міністерстві енергетики повідомили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни.

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"Вони можливі ВИКЛЮЧНО у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов", - наголосили в Міненерго.



Крім того зазначається, що енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону.

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