Захват гражданских заложников – беспрецедентное российское преступление. Террористические партнеры РФ начали его повторять, - Кулеба

Захват гражданских заложников – беспрецедентное по масштабу преступление в новой истории. Россию следует привлечь к ответственности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я также привлек внимание к проблеме захвата Россией гражданских заложников. Это российское преступление беспрецедентно по масштабу в новой истории. Мы уже видим, как террористические партнеры России в мире начали его повторять. Россия должна быть привлечена к ответственности за практику массового гражданского пленения, если мы не хотим, чтобы он стал инструментом террора по всему миру", - сказал он.

По мнению Кулебы, ОБСЕ здесь имеет возможности и "институционную способность обратить внимание на эту проблематику и предложить решение".

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По его словам, Украина также рассчитывает, что Северомакедонское председательство совместно с секретариатом ОБСЕ "продолжат усилия по освобождению трех работников СММ ОБСЕ, которых Россия незаконно удерживает уже более 500 дней".

"Рассчитываю, что ОБСЕ и в дальнейшем будет играть важную роль в документировании российских преступлений, а в перспективе - и в привлечении России к ответственности. Убежден, что ОБСЕ также имеет потенциал для активного участия в реализации Формулы мира президента Зеленского", - сказал украинский министр.

Он выразил благодарность Буяру Осману за то, что ОБСЕ оперативно поддержала призыв Украины и отреагировала на проблему депортации Россией украинских детей.

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"Соответствующий доклад в рамках ОБСЕ уже подготовлен, он стал важной дорожной картой для дальнейших действий. И сегодня я призвал организацию разработать безотлагательно на основе этого доклада конкретные проекты для того, чтобы мы получили общие мощные инструменты для противодействия этому преступлению", - подчеркнул Кулеба.