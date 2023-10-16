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Захват гражданских заложников – беспрецедентное российское преступление. Террористические партнеры РФ начали его повторять, - Кулеба

дмитрий,кулеба

Захват гражданских заложников – беспрецедентное по масштабу преступление в новой истории. Россию следует привлечь к ответственности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я также привлек внимание к проблеме захвата Россией гражданских заложников. Это российское преступление беспрецедентно по масштабу в новой истории. Мы уже видим, как террористические партнеры России в мире начали его повторять. Россия должна быть привлечена к ответственности за практику массового гражданского пленения, если мы не хотим, чтобы он стал инструментом террора по всему миру", - сказал он.

По мнению Кулебы, ОБСЕ здесь имеет возможности и "институционную способность обратить внимание на эту проблематику и предложить решение".

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По его словам, Украина также рассчитывает, что Северомакедонское председательство совместно с секретариатом ОБСЕ "продолжат усилия по освобождению трех работников СММ ОБСЕ, которых Россия незаконно удерживает уже более 500 дней".

"Рассчитываю, что ОБСЕ и в дальнейшем будет играть важную роль в документировании российских преступлений, а в перспективе - и в привлечении России к ответственности. Убежден, что ОБСЕ также имеет потенциал для активного участия в реализации Формулы мира президента Зеленского", - сказал украинский министр.

Он выразил благодарность Буяру Осману за то, что ОБСЕ оперативно поддержала призыв Украины и отреагировала на проблему депортации Россией украинских детей.

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"Соответствующий доклад в рамках ОБСЕ уже подготовлен, он стал важной дорожной картой для дальнейших действий. И сегодня я призвал организацию разработать безотлагательно на основе этого доклада конкретные проекты для того, чтобы мы получили общие мощные инструменты для противодействия этому преступлению", - подчеркнул Кулеба.

Автор: 

заложник (1492) ОБСЕ (4880) Кулеба Дмитрий (2880)


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Учні гідні своїх вчителів.
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16.10.2023 16:07 Ответить
Вони це роблять бо їм це дозволили .Дякуємо ООН яка після другої світової своєю імпотенцією наробила купу терористичних режимів з диктаорами.Ось це їх політика і дипломатія вираження занепокоїння і безглуздих протестів.А буде ще гірше.Бо терористи зрозуміли що болтяку на всіх можна класти.Окрім протестів тупих санкцій нічого не буде.Дві країни нарешті не витримали цих безглуздих рішень тупої дипломатії і взяли в свої руки долю країни і Азербайджан це зробив і закрив питання яке ООН обсасувала десятками років.Те саме зараз зробе Ізраїль.Цей світ дуже вкритий балачками і не дієвими методами.Цього терористичного сміття розвелось куди не кинь.Протести не згідні ?Всіх на батьківщину на пальми.Задовбали вже носитися з цими мігрантами як дурень з торбою.Не хочете вливатися в суспільства і приймати життя країн в баананію до себе на батьківщину.Світом йде хаос бо на вбивства напади і різанину ООН іивілізований світ відповідає балачками,телепні.
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16.10.2023 16:19 Ответить
По факту оон це пуста скорлупа, шолуха, інституція ні на що нездатна. Реальний вплив і дії можуть йти від країн-членів і я дійшов висновку, що оон це більше козол-відбувайло чим суб'єкт якихось дій. Як шось позитивне - то країна, яка провернула, коли всі голову в пісок - оон ******. оон ніяке. Це пустий звук. Фасад і сцена для раціоналізації піздіца, що твориться в світі.
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16.10.2023 17:15 Ответить
Саме так.Зараз фактично в світі вирішують питання ,або вплив об'єднання ,або групи країн ,кожєен по своїм інтересам.А ООН це збіговисько гурток для вживання чаю.Одним словом посміховисько.
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16.10.2023 17:30 Ответить
Щось я раніше не чув від Клеби акценти по цій проблемі!
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16.10.2023 16:30 Ответить
Тоді він вирішив що треба мовчати.
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16.10.2023 16:35 Ответить
кулібаба розпереживався що захватили в заручники жителів ізраілю. а де ти був коли українців захоплювали? чи переживаєш тільки за жидів і полоненних кацапів?
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16.10.2023 16:58 Ответить
готовий мінятись
https://focus.ua/world/599435-ya-gotov-predstavitel-papy-predlagaet-obmenyat-ego-na-detey-vzyatyh-v-zalozhniki-hamas

Около 200 человек были взяты в заложники, около дюжины из них, предположительно, дети.

якщо робити добре діло, заради того в що вірять та служать,
то краще мінятись з росією

"Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Российская Федерация https://www.unian.net/war/ombudsmen-rasskazal-skolko-grazhdanskih-ukraincev-nahoditsya-v-rossiyskom-plenu-12244416.html незаконно удерживает за решеткой около 27 тысяч украинских гражданских заложников.

В то же время, омбудсмен отметил, что уже известно о принудительной депортации по меньшей мере 19 тысяч 453 украинских детей в Россию. Но на самом деле эта цифра намного больше"
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16.10.2023 18:14 Ответить
 
 