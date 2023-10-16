Захват гражданских заложников – беспрецедентное российское преступление. Террористические партнеры РФ начали его повторять, - Кулеба
Захват гражданских заложников – беспрецедентное по масштабу преступление в новой истории. Россию следует привлечь к ответственности.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я также привлек внимание к проблеме захвата Россией гражданских заложников. Это российское преступление беспрецедентно по масштабу в новой истории. Мы уже видим, как террористические партнеры России в мире начали его повторять. Россия должна быть привлечена к ответственности за практику массового гражданского пленения, если мы не хотим, чтобы он стал инструментом террора по всему миру", - сказал он.
По мнению Кулебы, ОБСЕ здесь имеет возможности и "институционную способность обратить внимание на эту проблематику и предложить решение".
По его словам, Украина также рассчитывает, что Северомакедонское председательство совместно с секретариатом ОБСЕ "продолжат усилия по освобождению трех работников СММ ОБСЕ, которых Россия незаконно удерживает уже более 500 дней".
"Рассчитываю, что ОБСЕ и в дальнейшем будет играть важную роль в документировании российских преступлений, а в перспективе - и в привлечении России к ответственности. Убежден, что ОБСЕ также имеет потенциал для активного участия в реализации Формулы мира президента Зеленского", - сказал украинский министр.
Он выразил благодарность Буяру Осману за то, что ОБСЕ оперативно поддержала призыв Украины и отреагировала на проблему депортации Россией украинских детей.
"Соответствующий доклад в рамках ОБСЕ уже подготовлен, он стал важной дорожной картой для дальнейших действий. И сегодня я призвал организацию разработать безотлагательно на основе этого доклада конкретные проекты для того, чтобы мы получили общие мощные инструменты для противодействия этому преступлению", - подчеркнул Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://focus.ua/world/599435-ya-gotov-predstavitel-papy-predlagaet-obmenyat-ego-na-detey-vzyatyh-v-zalozhniki-hamas
Около 200 человек были взяты в заложники, около дюжины из них, предположительно, дети.
якщо робити добре діло, заради того в що вірять та служать,
то краще мінятись з росією
"Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Российская Федерация https://www.unian.net/war/ombudsmen-rasskazal-skolko-grazhdanskih-ukraincev-nahoditsya-v-rossiyskom-plenu-12244416.html незаконно удерживает за решеткой около 27 тысяч украинских гражданских заложников.
В то же время, омбудсмен отметил, что уже известно о принудительной депортации по меньшей мере 19 тысяч 453 украинских детей в Россию. Но на самом деле эта цифра намного больше"