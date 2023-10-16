Захоплення цивільних заручників - безпрецедентний російський злочин. Терористичні партнери РФ почали його повторювати, - Кулеба

Захоплення цивільних заручників - безпрецедентний за масштабом злочин в новій історії. Росію слід притягнути до відповідальності.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з чинним головою ОБСЄ, главою МЗС Північної Македонії Буяром Османі у понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я також привернув увагу до проблеми захоплення Росією цивільних заручників. Цей російський злочин безпрецедентний за масштабом в новій історії. Ми вже бачимо, як терористичні партнери Росії в світі почали його повторювати. Росія має бути притягнута до відповідальності за практику масового цивільного полону, якщо ми не хочемо, щоб він став інструментом терору в усьому світі", - сказав він.

На переконання Кулеби, ОБСЄ тут має можливості та "інституційну здатність звернути увагу на цю проблематику і запропонувати рішення".

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За його словами, Україна також розраховує, що Північномакедонське головування спільно із секретаріатом ОБСЄ "продовжать зусилля зі звільнення трьох працівників СММ ОБСЄ, яких Росія незаконно утримує вже понад 500 днів".

"Розраховую, що ОБСЄ й надалі відіграватиме важливу роль у документуванні російських злочинів, а в перспективі і у притягненні Росії до відповідальності. Переконаний, що ОБСЄ також має потенціал для активної участі в реалізації Формули миру Президента Зеленського", - сказав український міністр.

Він висловив вдячність Буяру Османі за те, що ОБСЄ оперативно підтримала заклик України та відреагувала на проблему депортації Росією українських дітей.

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"Відповідна доповідь в рамках ОБСЄ вже підготовлена, вона стала важливою дорожньою картою для подальших дій. І сьогодні я закликав організацію розробити невідкладно на основі цієї доповіді конкретні проєкти для того, щоб ми отримали спільні потужні інструменти для протидії цьому злочину", - наголосив Кулеба.