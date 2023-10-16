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Захоплення цивільних заручників - безпрецедентний російський злочин. Терористичні партнери РФ почали його повторювати, - Кулеба

дмитро,кулеба

Захоплення цивільних заручників - безпрецедентний за масштабом злочин в новій історії. Росію слід притягнути до відповідальності.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з чинним головою ОБСЄ, главою МЗС Північної Македонії Буяром Османі у понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я також привернув увагу до проблеми захоплення Росією цивільних заручників. Цей російський злочин безпрецедентний за масштабом в новій історії. Ми вже бачимо, як терористичні партнери Росії в світі почали його повторювати. Росія має бути притягнута до відповідальності за практику масового цивільного полону, якщо ми не хочемо, щоб він став інструментом терору в усьому світі", - сказав він.

На переконання Кулеби, ОБСЄ тут має можливості та "інституційну здатність звернути увагу на цю проблематику і запропонувати рішення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маємо виставити Росію за двері ОБСЄ та Європи, - Кулеба

За його словами, Україна також розраховує, що Північномакедонське головування спільно із секретаріатом ОБСЄ "продовжать зусилля зі звільнення трьох працівників СММ ОБСЄ, яких Росія незаконно утримує вже понад 500 днів".

"Розраховую, що ОБСЄ й надалі відіграватиме важливу роль у документуванні російських злочинів, а в перспективі і у притягненні Росії до відповідальності. Переконаний, що ОБСЄ також має потенціал для активної участі в реалізації Формули миру Президента Зеленського", - сказав український міністр.

Він висловив вдячність Буяру Османі за те, що ОБСЄ оперативно підтримала заклик України та відреагувала на проблему депортації Росією українських дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ має розробити конкретні проєкти для протидії злочинам РФ щодо депортації українських дітей, - Кулеба

"Відповідна доповідь в рамках ОБСЄ вже підготовлена, вона стала важливою дорожньою картою для подальших дій. І сьогодні я закликав організацію розробити невідкладно на основі цієї доповіді конкретні проєкти для того, щоб ми отримали спільні потужні інструменти для протидії цьому злочину", - наголосив Кулеба.

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заручник (822) ОБСЄ (3507) Кулеба Дмитро (3604)


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Учні гідні своїх вчителів.
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16.10.2023 16:07 Відповісти
Вони це роблять бо їм це дозволили .Дякуємо ООН яка після другої світової своєю імпотенцією наробила купу терористичних режимів з диктаорами.Ось це їх політика і дипломатія вираження занепокоїння і безглуздих протестів.А буде ще гірше.Бо терористи зрозуміли що болтяку на всіх можна класти.Окрім протестів тупих санкцій нічого не буде.Дві країни нарешті не витримали цих безглуздих рішень тупої дипломатії і взяли в свої руки долю країни і Азербайджан це зробив і закрив питання яке ООН обсасувала десятками років.Те саме зараз зробе Ізраїль.Цей світ дуже вкритий балачками і не дієвими методами.Цього терористичного сміття розвелось куди не кинь.Протести не згідні ?Всіх на батьківщину на пальми.Задовбали вже носитися з цими мігрантами як дурень з торбою.Не хочете вливатися в суспільства і приймати життя країн в баананію до себе на батьківщину.Світом йде хаос бо на вбивства напади і різанину ООН іивілізований світ відповідає балачками,телепні.
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16.10.2023 16:19 Відповісти
По факту оон це пуста скорлупа, шолуха, інституція ні на що нездатна. Реальний вплив і дії можуть йти від країн-членів і я дійшов висновку, що оон це більше козол-відбувайло чим суб'єкт якихось дій. Як шось позитивне - то країна, яка провернула, коли всі голову в пісок - оон ******. оон ніяке. Це пустий звук. Фасад і сцена для раціоналізації піздіца, що твориться в світі.
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16.10.2023 17:15 Відповісти
Саме так.Зараз фактично в світі вирішують питання ,або вплив об'єднання ,або групи країн ,кожєен по своїм інтересам.А ООН це збіговисько гурток для вживання чаю.Одним словом посміховисько.
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16.10.2023 17:30 Відповісти
Щось я раніше не чув від Клеби акценти по цій проблемі!
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16.10.2023 16:30 Відповісти
Тоді він вирішив що треба мовчати.
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16.10.2023 16:35 Відповісти
кулібаба розпереживався що захватили в заручники жителів ізраілю. а де ти був коли українців захоплювали? чи переживаєш тільки за жидів і полоненних кацапів?
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16.10.2023 16:58 Відповісти
готовий мінятись
https://focus.ua/world/599435-ya-gotov-predstavitel-papy-predlagaet-obmenyat-ego-na-detey-vzyatyh-v-zalozhniki-hamas

Около 200 человек были взяты в заложники, около дюжины из них, предположительно, дети.

якщо робити добре діло, заради того в що вірять та служать,
то краще мінятись з росією

"Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Российская Федерация https://www.unian.net/war/ombudsmen-rasskazal-skolko-grazhdanskih-ukraincev-nahoditsya-v-rossiyskom-plenu-12244416.html незаконно удерживает за решеткой около 27 тысяч украинских гражданских заложников.

В то же время, омбудсмен отметил, что уже известно о принудительной депортации по меньшей мере 19 тысяч 453 украинских детей в Россию. Но на самом деле эта цифра намного больше"
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16.10.2023 18:14 Відповісти
 
 