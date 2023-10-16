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Новини
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Маємо виставити Росію за двері ОБСЄ та Європи, - Кулеба

кулеба

Росію слід вигнати з ОБСЄ, оскільки вона - це найбільша загроза безпеці й співробітництву в Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з нинішнім головою ОБСЄ Буяром Османі в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Москва фактично взяла ОБСЄ в заручники, маніпулюючи принципом консенсусу і таким чином руйнуючи організацію зсередини. Буяр очолює цю організацію ОБСЄ в дуже складний час і робить це дуже фахово й віддано, за що і ми в Україні, й інші держави - учасниці ОБСЄ йому вдячні", - сказав Кулеба. 

Глава МЗС України знову наголосив, що Росії не потрібна безпека й співробітництво в Європі, країна-агресор прагне хаосу й дестабілізації.

"Ви знаєте, що ОБСЄ - це організація безпеки й співробітництва в Європі, але на сьогодні Росія - це найбільша загроза безпеці й співробітництву в Європі. Вона прагне хаосу, дестабілізації, і я сьогодні підтвердив свою позицію, що якщо ми хочемо врятувати ОБСЄ, врятувати безпеку й співробітництво в Європі, маємо виставити Росію за двері ОБСЄ і за двері Європи. Так буде краще для всіх", - заявив глава МЗС України.

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За словами Кулеби, усе, що нині робить Росія в ОБСЄ, - вбиває цю організацію.

"Я легко собі уявляю ОБСЄ без РФ. Але шлях до цього, безумовно, буде болючий. Це як лікування хвороби: лікуватися іноді дуже боляче, але для виживання й здорового життя цей шлях треба пройти. Ми вже бачимо контури всередині нової ОБСЄ, коли через блокування Росією тих чи інших рішень держави-учасниці знаходять шлях, як обійти російське вето", - зазначив він.

Як додав міністр закордонних справ, зокрема це стосується функціонування координатора проєктів ОБСЄ в Україні та інших питань.

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"Тому ситуація в ОБСЄ дуже складна, дуже болюча, але вибір дуже простий: або повільна смерть із Росією, або нове життя без неї. Я дотримуюся цієї позиції, незважаючи на те, що деякі наші друзі країни в ОБСЄ розводять руками й кажуть, що нічого не можемо вдіяти, тому що принцип консенсусу", - сказав Кулеба.

За словами міністра, "коли йдеться про питання життя й смерті, ми всі маємо робити вибір".

Автор: 

ОБСЄ (3507) росія (65360) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
кулеба, ти вже мед на мінних полях зібрав, дбл. !

«Наша влада буде страшною, тому що буде дурною»… Або про мед з мінних полів та іншу зелену лабуду…

https://www.youtube.com/@chornovil_taras

https://www.youtube.com/@chornovil_taras Чорновіл ВІДВЕРТО
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16.10.2023 14:28
+4
Жалюгідний імітатор єрмакоміжнародки
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16.10.2023 14:51
+3
Членство в міжнародних організаціях типу ООН і ОБСЄ має бути напряму повязано з членством в СОТ. Вбивці мають сидіти в ізоляції!!!
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16.10.2023 14:30
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А заодно и прикрыть ОБСЕ
Слепоглухонемую к страданиям украинского народа
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16.10.2023 14:25 Відповісти
кулеба, ти вже мед на мінних полях зібрав, дбл. !

«Наша влада буде страшною, тому що буде дурною»… Або про мед з мінних полів та іншу зелену лабуду…

https://www.youtube.com/@chornovil_taras

https://www.youtube.com/@chornovil_taras Чорновіл ВІДВЕРТО
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16.10.2023 14:28 Відповісти
Хіба наша влада може бути дурною?
Ви порахуйте, скільки в неї "радників"! 😂
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16.10.2023 14:34 Відповісти
розумні люди живуть своїм розумом, а
дурню радники не допоможуть
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16.10.2023 14:46 Відповісти
Членство в міжнародних організаціях типу ООН і ОБСЄ має бути напряму повязано з членством в СОТ. Вбивці мають сидіти в ізоляції!!!
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16.10.2023 14:30 Відповісти
Членство, воно на то і членство, бо воно таке... членство, одним словом...
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16.10.2023 14:36 Відповісти
Та да
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16.10.2023 15:56 Відповісти
ОБСЄ- прорашистська шарага в котрій біля половини агентів рашистського фсб.Ось цю прорашистську гопоту під вивіскою ОБСЄ і потрібно прибрати з України.
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16.10.2023 14:35 Відповісти
також з УЄФА викинути рашистів, за підтримку хамасу
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16.10.2023 14:43 Відповісти
Жалюгідний імітатор єрмакоміжнародки
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16.10.2023 14:51 Відповісти
Може в когось є інформація, де висиджувався кулеба, бо щось останнім часом його забагато стало?
Може шкарпетки до купи збирав?
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16.10.2023 15:01 Відповісти
Що відбувається з посольством Ірану в Києві? Чи не час вже його вигнати? Можливо, ви можете пояснити іншим людям, що воно робить корисного, окрім прямого зв'язку з роззсією?

вулиця Круглоуніверситетська, 12, Київ, Украина, 01901
https://maps.app.goo.gl/Aqmn8UU9Gb4epnqy8
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16.10.2023 15:18 Відповісти
ОБСЄ за двері цивілізації. Африка ваше усьо
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16.10.2023 15:55 Відповісти
Кулеба провалил международные отнашения. Лучше бы в отставку или на худой конец послом куда-нибудь в жопу мира.
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16.10.2023 17:27 Відповісти
 
 