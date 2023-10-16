Маємо виставити Росію за двері ОБСЄ та Європи, - Кулеба

Росію слід вигнати з ОБСЄ, оскільки вона - це найбільша загроза безпеці й співробітництву в Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з нинішнім головою ОБСЄ Буяром Османі в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Москва фактично взяла ОБСЄ в заручники, маніпулюючи принципом консенсусу і таким чином руйнуючи організацію зсередини. Буяр очолює цю організацію ОБСЄ в дуже складний час і робить це дуже фахово й віддано, за що і ми в Україні, й інші держави - учасниці ОБСЄ йому вдячні", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України знову наголосив, що Росії не потрібна безпека й співробітництво в Європі, країна-агресор прагне хаосу й дестабілізації.

"Ви знаєте, що ОБСЄ - це організація безпеки й співробітництва в Європі, але на сьогодні Росія - це найбільша загроза безпеці й співробітництву в Європі. Вона прагне хаосу, дестабілізації, і я сьогодні підтвердив свою позицію, що якщо ми хочемо врятувати ОБСЄ, врятувати безпеку й співробітництво в Європі, маємо виставити Росію за двері ОБСЄ і за двері Європи. Так буде краще для всіх", - заявив глава МЗС України.

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За словами Кулеби, усе, що нині робить Росія в ОБСЄ, - вбиває цю організацію.

"Я легко собі уявляю ОБСЄ без РФ. Але шлях до цього, безумовно, буде болючий. Це як лікування хвороби: лікуватися іноді дуже боляче, але для виживання й здорового життя цей шлях треба пройти. Ми вже бачимо контури всередині нової ОБСЄ, коли через блокування Росією тих чи інших рішень держави-учасниці знаходять шлях, як обійти російське вето", - зазначив він.

Як додав міністр закордонних справ, зокрема це стосується функціонування координатора проєктів ОБСЄ в Україні та інших питань.

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"Тому ситуація в ОБСЄ дуже складна, дуже болюча, але вибір дуже простий: або повільна смерть із Росією, або нове життя без неї. Я дотримуюся цієї позиції, незважаючи на те, що деякі наші друзі країни в ОБСЄ розводять руками й кажуть, що нічого не можемо вдіяти, тому що принцип консенсусу", - сказав Кулеба.

За словами міністра, "коли йдеться про питання життя й смерті, ми всі маємо робити вибір".