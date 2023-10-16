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Новости
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Нам нужно выставить Россию за двери ОБСЕ и Европы, - Кулеба

кулеба

Россию следует изгнать из ОБСЕ, поскольку она - это самая большая угроза безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Москва фактически взяла ОБСЕ в заложники, манипулируя принципом консенсуса и таким образом разрушая организацию изнутри. Буяр возглавляет эту организацию ОБСЕ в очень сложное время и делает это очень профессионально и преданно, за что и мы в Украине, и другие государства-участники ОБСЕ ему благодарны", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины вновь подчеркнул, что России не нужна безопасность и сотрудничестве в Европе, и страна-агрессор стремится к хаосу и дестабилизации.

"Вы знаете, что ОБСЕ – это организация безопасности и сотрудничества в Европе, но сегодня Россия – это наибольшая угроза безопасности и сотрудничеству в Европе. Она стремится к хаосу, дестабилизации, и я сегодня подтвердил свою позицию, что если мы хотим спасти ОБСЕ, спасти безопасность и сотрудничество в Европе, нам нужно выставить Россию за двери ОБСЕ и за двери Европы. Так будет лучше для всех", - заявил глава МИД Украины.

По словам Кулебы, все, что сейчас делает Россия в ОБСЕ - убивает эту организацию.

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"Я легко себе представляю ОБСЕ без РФ. Но путь к этому, безусловно, будет болезненный. Это как лечение от болезни: лечиться иногда очень больно, но для выживания и здоровой жизни этот путь нужно пройти. Мы уже видим контуры внутри новой ОБСЕ, когда из-за блокирования Россией тех или иных решений государства-участники находят путь, как обойти российское вето", - отметил он.

Как добавил министр иностранных дел, в том числе это касается функционирования координатора проектов ОБСЕ в Украине и других вопросов.

"Поэтому ситуация в ОБСЕ очень сложная, очень болезненная, но выбор очень прост: либо медлительная смерть с Россией, либо новая жизнь без нее. Я придерживаюсь этой позиции, несмотря на то, что некоторые наши друзья страны в ОБСЕ разводят руками и говорят, что ничего не можем поделать, потому что принцип консенсуса", - сказал Кулеба.

По словам министра, "когда речь идет о вопросе жизни и смерти, мы все должны делать выбор".

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Автор: 

ОБСЕ (4880) россия (95671) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
кулеба, ти вже мед на мінних полях зібрав, дбл. !

«Наша влада буде страшною, тому що буде дурною»… Або про мед з мінних полів та іншу зелену лабуду…

https://www.youtube.com/@chornovil_taras

https://www.youtube.com/@chornovil_taras Чорновіл ВІДВЕРТО
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16.10.2023 14:28
+4
Жалюгідний імітатор єрмакоміжнародки
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16.10.2023 14:51
+3
Членство в міжнародних організаціях типу ООН і ОБСЄ має бути напряму повязано з членством в СОТ. Вбивці мають сидіти в ізоляції!!!
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16.10.2023 14:30
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Правила форума Совет форумчан
А заодно и прикрыть ОБСЕ
Слепоглухонемую к страданиям украинского народа
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16.10.2023 14:25 Ответить
кулеба, ти вже мед на мінних полях зібрав, дбл. !

«Наша влада буде страшною, тому що буде дурною»… Або про мед з мінних полів та іншу зелену лабуду…

https://www.youtube.com/@chornovil_taras

https://www.youtube.com/@chornovil_taras Чорновіл ВІДВЕРТО
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16.10.2023 14:28 Ответить
Хіба наша влада може бути дурною?
Ви порахуйте, скільки в неї "радників"! 😂
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16.10.2023 14:34 Ответить
розумні люди живуть своїм розумом, а
дурню радники не допоможуть
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16.10.2023 14:46 Ответить
Членство в міжнародних організаціях типу ООН і ОБСЄ має бути напряму повязано з членством в СОТ. Вбивці мають сидіти в ізоляції!!!
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16.10.2023 14:30 Ответить
Членство, воно на то і членство, бо воно таке... членство, одним словом...
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16.10.2023 14:36 Ответить
Та да
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16.10.2023 15:56 Ответить
ОБСЄ- прорашистська шарага в котрій біля половини агентів рашистського фсб.Ось цю прорашистську гопоту під вивіскою ОБСЄ і потрібно прибрати з України.
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16.10.2023 14:35 Ответить
також з УЄФА викинути рашистів, за підтримку хамасу
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16.10.2023 14:43 Ответить
Жалюгідний імітатор єрмакоміжнародки
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16.10.2023 14:51 Ответить
Може в когось є інформація, де висиджувався кулеба, бо щось останнім часом його забагато стало?
Може шкарпетки до купи збирав?
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16.10.2023 15:01 Ответить
Що відбувається з посольством Ірану в Києві? Чи не час вже його вигнати? Можливо, ви можете пояснити іншим людям, що воно робить корисного, окрім прямого зв'язку з роззсією?

вулиця Круглоуніверситетська, 12, Київ, Украина, 01901
https://maps.app.goo.gl/Aqmn8UU9Gb4epnqy8
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16.10.2023 15:18 Ответить
ОБСЄ за двері цивілізації. Африка ваше усьо
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16.10.2023 15:55 Ответить
Кулеба провалил международные отнашения. Лучше бы в отставку или на худой конец послом куда-нибудь в жопу мира.
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16.10.2023 17:27 Ответить
 
 