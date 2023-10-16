Нам нужно выставить Россию за двери ОБСЕ и Европы, - Кулеба

Россию следует изгнать из ОБСЕ, поскольку она - это самая большая угроза безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Москва фактически взяла ОБСЕ в заложники, манипулируя принципом консенсуса и таким образом разрушая организацию изнутри. Буяр возглавляет эту организацию ОБСЕ в очень сложное время и делает это очень профессионально и преданно, за что и мы в Украине, и другие государства-участники ОБСЕ ему благодарны", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины вновь подчеркнул, что России не нужна безопасность и сотрудничестве в Европе, и страна-агрессор стремится к хаосу и дестабилизации.

"Вы знаете, что ОБСЕ – это организация безопасности и сотрудничества в Европе, но сегодня Россия – это наибольшая угроза безопасности и сотрудничеству в Европе. Она стремится к хаосу, дестабилизации, и я сегодня подтвердил свою позицию, что если мы хотим спасти ОБСЕ, спасти безопасность и сотрудничество в Европе, нам нужно выставить Россию за двери ОБСЕ и за двери Европы. Так будет лучше для всех", - заявил глава МИД Украины.

По словам Кулебы, все, что сейчас делает Россия в ОБСЕ - убивает эту организацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: Россия совместно с Северной Кореей и Ираном создает новую ось зла

"Я легко себе представляю ОБСЕ без РФ. Но путь к этому, безусловно, будет болезненный. Это как лечение от болезни: лечиться иногда очень больно, но для выживания и здоровой жизни этот путь нужно пройти. Мы уже видим контуры внутри новой ОБСЕ, когда из-за блокирования Россией тех или иных решений государства-участники находят путь, как обойти российское вето", - отметил он.

Как добавил министр иностранных дел, в том числе это касается функционирования координатора проектов ОБСЕ в Украине и других вопросов.

"Поэтому ситуация в ОБСЕ очень сложная, очень болезненная, но выбор очень прост: либо медлительная смерть с Россией, либо новая жизнь без нее. Я придерживаюсь этой позиции, несмотря на то, что некоторые наши друзья страны в ОБСЕ разводят руками и говорят, что ничего не можем поделать, потому что принцип консенсуса", - сказал Кулеба.

По словам министра, "когда речь идет о вопросе жизни и смерти, мы все должны делать выбор".

Читайте также: ОБСЕ должна разработать конкретные проекты для противодействия преступлениям РФ по депортации украинских детей, - Кулеба