Глава ОБСЄ Османі прибув з візитом до Києва. ФОТО

Міністр закордонних справ Північної Македонії й глава ОБСЄ Буяр Османі 16 жовтня прибув з візитом до Києва.

Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Став свідком впливу на навчання дітей у школі в Києві, яка зазнала обстрілів з боку РФ. Це суворе нагадування про нагальну потребу миру. Кожна дитина заслуговує на безпеку, освіту та світле майбутнє", - йдеться в дописі.

Як повідомляється на сайті ОБСЄ, Османі "зустрінеться з високопосадовцями, парламентаріями, представниками громадянського суспільства та співробітниками позабюджетної Програми ОБСЄ з підтримки України.

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