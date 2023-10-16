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Глава ОБСЄ Османі прибув з візитом до Києва. ФОТО

Міністр закордонних справ Північної Македонії й глава ОБСЄ Буяр Османі 16 жовтня прибув з візитом до Києва.

Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Став свідком впливу на навчання дітей у школі в Києві, яка зазнала обстрілів з боку РФ. Це суворе нагадування про нагальну потребу миру. Кожна дитина заслуговує на безпеку, освіту та світле майбутнє", - йдеться в дописі.

Як повідомляється на сайті ОБСЄ, Османі "зустрінеться з високопосадовцями, парламентаріями, представниками громадянського суспільства та співробітниками позабюджетної Програми ОБСЄ з підтримки України.

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Глава ОБСЄ Османі прибув з візитом до Києва 01
Глава ОБСЄ Османі прибув з візитом до Києва 02

Автор: 

візит (1591) ОБСЄ (3507) Османі Буяр (16)


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Приїхав у Київ ?!?
Анафуя він там потрібен?!?
Везіть Його у Авдіївку, чи у Мар'янку, чи хоча б у Херсон, а ще краще у село Грозу .
Нехай одягнуть Його у форму ОБСЄ і проведуть по усій цих містах .
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16.10.2023 13:15 Відповісти
Все одно він нічого не побачить. Як завжди...
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16.10.2023 13:20 Відповісти
Ого, стурбовані...чи занепокоєні
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16.10.2023 13:16 Відповісти
Видно, що якийсь занепокоїний...
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16.10.2023 13:16 Відповісти
Дякуємо за співчуття загиблим!
Україна бореться з московським хамазом=ігилом=хезболою, уже 10 років!!
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16.10.2023 13:22 Відповісти
Наший зе офіційно просив сатаністку і окультистку Марину Абрамович стати послом з захисту українських дітей.
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16.10.2023 13:41 Відповісти
ОБСЕ-(Общество бесполезных слепых енотов).
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16.10.2023 14:04 Відповісти
 
 