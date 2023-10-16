Глава ОБСЄ Османі прибув з візитом до Києва. ФОТО
Міністр закордонних справ Північної Македонії й глава ОБСЄ Буяр Османі 16 жовтня прибув з візитом до Києва.
Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Став свідком впливу на навчання дітей у школі в Києві, яка зазнала обстрілів з боку РФ. Це суворе нагадування про нагальну потребу миру. Кожна дитина заслуговує на безпеку, освіту та світле майбутнє", - йдеться в дописі.
Як повідомляється на сайті ОБСЄ, Османі "зустрінеться з високопосадовцями, парламентаріями, представниками громадянського суспільства та співробітниками позабюджетної Програми ОБСЄ з підтримки України.
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Анафуя він там потрібен?!?
Везіть Його у Авдіївку, чи у Мар'янку, чи хоча б у Херсон, а ще краще у село Грозу .
Нехай одягнуть Його у форму ОБСЄ і проведуть по усій цих містах .
Україна бореться з московським хамазом=ігилом=хезболою, уже 10 років!!