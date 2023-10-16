Глава ОБСЕ Османи прибыл с визитом в Киев. ФОТО
Министр иностранных дел Северной Македонии и глава ОБСЕ Буяр Османи 16 октября прибыл с визитом в Киев.
Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Стал свидетелем влияния на обучение детей в школе в Киеве, подвергшейся обстрелам со стороны РФ. Это строгое напоминание о неотложной потребности мира. Каждый ребенок заслуживает безопасности, образования и светлого будущего", - говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте ОБСЕ, Османи "встретится с чиновниками, парламентариями, представителями гражданского общества и сотрудниками внебюджетной Программы ОБСЕ по поддержке Украины.
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Анафуя він там потрібен?!?
Везіть Його у Авдіївку, чи у Мар'янку, чи хоча б у Херсон, а ще краще у село Грозу .
Нехай одягнуть Його у форму ОБСЄ і проведуть по усій цих містах .
Україна бореться з московським хамазом=ігилом=хезболою, уже 10 років!!