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Глава ОБСЕ Османи прибыл с визитом в Киев. ФОТО

Министр иностранных дел Северной Македонии и глава ОБСЕ Буяр Османи 16 октября прибыл с визитом в Киев.

Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Стал свидетелем влияния на обучение детей в школе в Киеве, подвергшейся обстрелам со стороны РФ. Это строгое напоминание о неотложной потребности мира. Каждый ребенок заслуживает безопасности, образования и светлого будущего", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, Османи "встретится с чиновниками, парламентариями, представителями гражданского общества и сотрудниками внебюджетной Программы ОБСЕ по поддержке Украины.

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Глава ОБСЕ Османи прибыл с визитом в Киев 01
Глава ОБСЕ Османи прибыл с визитом в Киев 02

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визит (3088) ОБСЕ (4880) Османи Буяр (15)


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Приїхав у Київ ?!?
Анафуя він там потрібен?!?
Везіть Його у Авдіївку, чи у Мар'янку, чи хоча б у Херсон, а ще краще у село Грозу .
Нехай одягнуть Його у форму ОБСЄ і проведуть по усій цих містах .
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16.10.2023 13:15 Ответить
Все одно він нічого не побачить. Як завжди...
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16.10.2023 13:20 Ответить
Ого, стурбовані...чи занепокоєні
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16.10.2023 13:16 Ответить
Видно, що якийсь занепокоїний...
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16.10.2023 13:16 Ответить
Дякуємо за співчуття загиблим!
Україна бореться з московським хамазом=ігилом=хезболою, уже 10 років!!
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16.10.2023 13:22 Ответить
Наший зе офіційно просив сатаністку і окультистку Марину Абрамович стати послом з захисту українських дітей.
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16.10.2023 13:41 Ответить
ОБСЕ-(Общество бесполезных слепых енотов).
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16.10.2023 14:04 Ответить
 
 