ВАКС арестовал имущество международного аэропорта "Одесса"

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество международного аэропорта "Одесса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в фейсбуке.

"По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве по незаконному завладению имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Речь идет о здании старого терминала и имуществе аэропорта в количестве 2488 единиц, корпоративных правах ООО "Одесса Аэропорт Девелопмент", а именно на 75% прав на ООО "Международный аэропорт "Одесса", а также помещения нового терминала общей площадью 26 700 кв.м.", - сказано в сообщении.

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