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ВАКС арестовал имущество международного аэропорта "Одесса"

антикоррупционный,вакс

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество международного аэропорта "Одесса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в фейсбуке.

"По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве по незаконному завладению имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Речь идет о здании старого терминала и имуществе аэропорта в количестве 2488 единиц, корпоративных правах ООО "Одесса Аэропорт Девелопмент", а именно на 75% прав на ООО "Международный аэропорт "Одесса", а также помещения нового терминала общей площадью 26 700 кв.м.", - сказано в сообщении.

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Автор: 

аэропорт (1509) Одесса (7898) САП (2067)


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А шо, аеропорт досі цілий?
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16.10.2023 18:17 Ответить
А чого він має бути не цілий?
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16.10.2023 18:51 Ответить
Да поздно все это! Ушел поезд--- с третьего путю на воркутю! Денег не с кого снять, и бабосов нет тоже.
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16.10.2023 23:27 Ответить
 
 