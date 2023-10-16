ВАКС арештував майно міжнародного аеропорту "Одеса"

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно міжнародного аеропорту "Одеса".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у фейсбуці.

"За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Мова йде про будівлю старого терміналу та майно аеропорту в кількості 2488 одиниць, корпоративні права ТОВ "Одеса Аеропорт Девелопмент", а саме на 75% прав на ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса", а також приміщення нового терміналу загальною площею 26 700 кв.м.", - йдеться в повідомленні.

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