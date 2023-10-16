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ВАКС арештував майно міжнародного аеропорту "Одеса"

антикоррупционный,вакс

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно міжнародного аеропорту "Одеса".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у фейсбуці.

"За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Мова йде про будівлю старого терміналу та майно аеропорту в кількості 2488 одиниць, корпоративні права ТОВ "Одеса Аеропорт Девелопмент", а саме на 75% прав на ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса", а також приміщення нового терміналу загальною площею 26 700 кв.м.", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Підозри у заволодінні аеропортом "Одеса" отримали Костусєв, Кауфман і Борухович, - ЦПК

Автор: 

аеропорт (1851) Одеса (5473) САП (2221)


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А шо, аеропорт досі цілий?
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16.10.2023 18:17 Відповісти
А чого він має бути не цілий?
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16.10.2023 18:51 Відповісти
Да поздно все это! Ушел поезд--- с третьего путю на воркутю! Денег не с кого снять, и бабосов нет тоже.
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16.10.2023 23:27 Відповісти
 
 