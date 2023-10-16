Арестович: Функция Арестовича – разъяснять ситуацию миллионам людей, функция секретаря СНБО – п***еть на государственном

Экс-советник ОП Алексей Арестович отреагировал на сообщение секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что распространяемые нарративы о некомпетентности украинского правительства и провале контрнаступления являются частью агентуры ФСБ.

Соответствующее сообщение Арестович опубликовал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"У каждого в государстве есть своя функция. СБУ ловит шпионов. Полиция защищает наши улицы. Армия – воюет. У Арестовича есть функция – разъяснять ситуацию миллионам людей. Есть функция и у секретаря СНБО. П***еть на государственном", - говорится в сообщении.

Отметим, что сообщение написано на русском.

Напомним, сегодня Данилов заявил, что поскольку единственный шанс для России одолеть Украину – это внутренний раскол, РФ пытается создать новую агентурную сеть, которая добилась бы внутренней дестабилизации в Украине.

Это произошло после того, как недавно экс-советник ОП Алексей Арестович заявлял, что "украинское руководство неадекватно и коррупционно, угнетает бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов", критиковал контрнаступление ВСУ, ставил под сомнение суверенитет Украины и призвал провести выборы.

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