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Арестович: Функция Арестовича – разъяснять ситуацию миллионам людей, функция секретаря СНБО – п***еть на государственном

арестович

Экс-советник ОП Алексей Арестович отреагировал на сообщение секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что распространяемые нарративы о некомпетентности украинского правительства и провале контрнаступления являются частью агентуры ФСБ.

Соответствующее сообщение Арестович опубликовал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"У каждого в государстве есть своя функция. СБУ ловит шпионов. Полиция защищает наши улицы. Армия – воюет. У Арестовича есть функция – разъяснять ситуацию миллионам людей. Есть функция и у секретаря СНБО. П***еть на государственном", - говорится в сообщении.

Отметим, что сообщение написано на русском.

Напомним, сегодня Данилов заявил, что поскольку единственный шанс для России одолеть Украину – это внутренний раскол, РФ пытается создать новую агентурную сеть, которая добилась бы внутренней дестабилизации в Украине.

Это произошло после того, как недавно экс-советник ОП Алексей Арестович заявлял, что "украинское руководство неадекватно и коррупционно, угнетает бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов", критиковал контрнаступление ВСУ, ставил под сомнение суверенитет Украины и призвал провести выборы.

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Автор: 

Данилов Алексей (1066) Арестович Алексей (334)


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Топ комментарии
+52
одного мене заі…ав цей шут гороховий? )
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16.10.2023 18:43
+48
Це велика дурість сприймати його йк шута. Він - АГЕНТ раші, консерва. Яка зробить все, щоб затягнути у наступну ВР проросійську групу шуфричів.
він - активний ВОРОГ у тилу.
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16.10.2023 18:46
+38
Девочки, не ссорьтесь. Вы оба просто 2 сорта зелёного дерьма.
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16.10.2023 18:44
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балабол
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16.10.2023 23:48 Ответить
Люся Абдрістовіч скромно забуває уточнити, що він пояснює взагалі-то не людям, а кацапам, які складають 90+% його аудиторії. Ну а про Данілова - в точку. Хоча те ж саме міг би сказати і про своїх нещодавніх працедавців - Гундоса і агента Єрмака
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16.10.2023 23:57 Ответить
.

огидно слухати та бачити, як напiвкацап-напiвбульбаш люсiнда на пару з латинiною ненавидить

Україну та все українське, вилизуючи паРашi та харошим рюзьге.

https://youtu.be/XwNPbjwTV8A?si=N-DOuSQbx7JHHt85 https://youtu.be/XwNPbjwTV8A?si=N-DOuSQbx7JHHt85

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17.10.2023 00:34 Ответить
Розігрують "політичну боротьбу" для лохторату.
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17.10.2023 00:44 Ответить
Як і пєця з зєнкою
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17.10.2023 10:50 Ответить
Ага, як ти із прапором америки .
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17.10.2023 12:20 Ответить
.
люсинда сичаЗ просто звездень у ********* и прочих рашистов.

нiчого, їй швидко стулять пельку.)

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17.10.2023 00:54 Ответить
Ігноруйте це чмо. Воно просить ави не давайте . Та взагалі хто його може ударити чимось щоб заткнувся .
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17.10.2023 05:23 Ответить
Люся - це крінжовий шмат навіть не лайна, а справжнісінього гімна. Проте із сентенцією про функцію держсекретаря вимушений погодитися.
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17.10.2023 07:05 Ответить
"нашей «линии Суровикина»". ))

прорашистське лайно люсiнда палиться на дрiбницях.
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17.10.2023 09:49 Ответить
А он молодец!
Пукнул - а тут уже две страницы комментариев!
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17.10.2023 10:09 Ответить
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