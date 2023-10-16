Арестович: Функція Арестовича - роз’яснювати ситуацію мільйонам людей, функція секретаря РНБО - п#здіти державною
Ексрадник ОП Олексій Арестович відреагував на допис секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що ті, хто поширює наративи про некомпетентність українського уряду та провал контрнаступу є частиною агентури ФСБ.
Відповідний допис Арестович опублікував у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У кожного в державі є своя функція. СБУ ловить шпигунів. Поліція захищає наші вулиці. Армія - воює. У Арестовича є функція - роз'яснювати ситуацію мільйонам людей. Є функція і у секретаря РНБО. П#здіти державною", - йдеться у дописі.
Зауважимо, що допис написано російською.
Нагадаємо, сьогодні Данілов заявив, що оскільки єдиний шанс для Росії здолати Україну - це внутрішній розкол, РФ намагається створити нову агентурну мережу, яка б добилася внутрішньої дестабілізації в Україні.
Це сталося після того, як нещодавно ексрадник ОП Олексій Арестович заявляв, що "українське керівництво неадекватне та корупційне, пригнічує бізнес, громадянські свободи і політичних конкурентів", критикував контрнаступ ЗСУ, ставив під сумнів суверенітет України та закликав провести вибори.
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огидно слухати та бачити, як напiвкацап-напiвбульбаш люсiнда на пару з латинiною ненавидить
Україну та все українське, вилизуючи паРашi та харошим рюзьге.
https://youtu.be/XwNPbjwTV8A?si=N-DOuSQbx7JHHt85 https://youtu.be/XwNPbjwTV8A?si=N-DOuSQbx7JHHt85
люсинда сичаЗ просто звездень у ********* и прочих рашистов.
нiчого, їй швидко стулять пельку.)
прорашистське лайно люсiнда палиться на дрiбницях.
Пукнул - а тут уже две страницы комментариев!