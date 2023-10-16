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Арестович: Функція Арестовича - роз’яснювати ситуацію мільйонам людей, функція секретаря РНБО - п#здіти державною

арестович

Ексрадник ОП Олексій Арестович відреагував на допис секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що ті, хто поширює наративи про некомпетентність українського уряду та провал контрнаступу є частиною агентури ФСБ.

Відповідний допис Арестович опублікував у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"У кожного в державі є своя функція. СБУ ловить шпигунів. Поліція захищає наші вулиці. Армія - воює. У Арестовича є функція - роз'яснювати ситуацію мільйонам людей. Є функція і у секретаря РНБО. П#здіти державною", - йдеться у дописі. 

Зауважимо, що допис написано російською. 

Нагадаємо, сьогодні Данілов заявив, що оскільки єдиний шанс для Росії здолати Україну - це внутрішній розкол, РФ намагається створити нову агентурну мережу, яка б добилася внутрішньої дестабілізації в Україні.

Це сталося після того, як нещодавно ексрадник ОП Олексій Арестович заявляв, що "українське керівництво неадекватне та корупційне, пригнічує бізнес, громадянські свободи і політичних конкурентів", критикував контрнаступ ЗСУ, ставив під сумнів суверенітет України та закликав провести вибори.

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Данілов Олексій (1259) Арестович Олексій (380)


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Топ коментарі
+52
одного мене заі…ав цей шут гороховий? )
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16.10.2023 18:43
+48
Це велика дурість сприймати його йк шута. Він - АГЕНТ раші, консерва. Яка зробить все, щоб затягнути у наступну ВР проросійську групу шуфричів.
він - активний ВОРОГ у тилу.
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16.10.2023 18:46
+38
Девочки, не ссорьтесь. Вы оба просто 2 сорта зелёного дерьма.
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16.10.2023 18:44
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балабол
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16.10.2023 23:48 Відповісти
Люся Абдрістовіч скромно забуває уточнити, що він пояснює взагалі-то не людям, а кацапам, які складають 90+% його аудиторії. Ну а про Данілова - в точку. Хоча те ж саме міг би сказати і про своїх нещодавніх працедавців - Гундоса і агента Єрмака
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16.10.2023 23:57 Відповісти
.

огидно слухати та бачити, як напiвкацап-напiвбульбаш люсiнда на пару з латинiною ненавидить

Україну та все українське, вилизуючи паРашi та харошим рюзьге.

https://youtu.be/XwNPbjwTV8A?si=N-DOuSQbx7JHHt85 https://youtu.be/XwNPbjwTV8A?si=N-DOuSQbx7JHHt85

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17.10.2023 00:34 Відповісти
Розігрують "політичну боротьбу" для лохторату.
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17.10.2023 00:44 Відповісти
Як і пєця з зєнкою
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17.10.2023 10:50 Відповісти
Ага, як ти із прапором америки .
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17.10.2023 12:20 Відповісти
.
люсинда сичаЗ просто звездень у ********* и прочих рашистов.

нiчого, їй швидко стулять пельку.)

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17.10.2023 00:54 Відповісти
Ігноруйте це чмо. Воно просить ави не давайте . Та взагалі хто його може ударити чимось щоб заткнувся .
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17.10.2023 05:23 Відповісти
Люся - це крінжовий шмат навіть не лайна, а справжнісінього гімна. Проте із сентенцією про функцію держсекретаря вимушений погодитися.
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17.10.2023 07:05 Відповісти
"нашей «линии Суровикина»". ))

прорашистське лайно люсiнда палиться на дрiбницях.
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17.10.2023 09:49 Відповісти
А он молодец!
Пукнул - а тут уже две страницы комментариев!
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17.10.2023 10:09 Відповісти
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