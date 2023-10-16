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Россияне завозят на ВОТ "мобильные автоклубы", чтобы усилить пропаганду, - Центр нацсопротивления

автоклуб

Россияне продолжают увеличивать количество источников пропаганды на временно оккупированных территориях, в частности, используют "мобильные автоклубы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Да, россияне завозят в села на ТВОТ так называемые "мобильные автоклубы". По факту речь идет о размещении маленьких сцен с техникой для трансляции российских телеканалов и выступлений кремлевских "агитаторов", - говорится в сообщении.

ЦНС призывает жителей ВОТ игнорировать эти пропагандистские сцены и не ограничивать себя в доступе к правдивой информации.

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Автор: 

информационная война (679) оккупация (10167) пропаганда (3683)


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Топ комментарии
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16.10.2023 19:06
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16.10.2023 18:58
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16.10.2023 19:01
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16.10.2023 18:58 Ответить
Поможет бабло отмыть на этих агиткомандах. Линия раздела уже проведена. Даже те, кто был пророссийские уже или погибли, или погибли их родственники и знакомые. Проукраинских там уже нет. Рашисты переросли нацистов.

Пропагандистские роты вермахта (нем. Propagandakompanie) - специальные воинские подразделения (роты) в вооружённых силах нацистской Германии по осуществлению пропагандистских действий и мероприятий во время Второй мировой войны в 1939-1945 гг.

В апреле 1939 г. при штабе Верховного главнокомандования (ОКВ) был сформирован отдел пропаганды, который возглавил полковник Хассо фон Ведель[de].

Отдел пропаганды ОКВ осуществлял общее руководство пропагандистскими частями вермахта: - назначал персонал и занимался вопросами технического обеспечения, вырабатывал директивы и указания для проведения крупных пропагандистских акций и т. п. Отдел также занимался всеми мероприятиями по влиянию на общественность внутри рейха и за границей, если они затрагивали интересы вермахта или обороны страны. Отделу пропаганды вермахта подчинялись специальные воинские подразделения - роты пропаганды (нем. Propagandakompanie) или РК. В круг их обязанностей входила:

пропаганда среди немецкого населения и военнослужащих («пропаганда на родину»),
пропаганда в действующей армии («фронтовая пропаганда»)
«пропаганда на врага» - на его вооруженные силы и гражданское население.
Каждой полевой армии, танковой группе, воздушному флоту выделялось по одной роте пропаганды.
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16.10.2023 20:12 Ответить
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16.10.2023 19:01 Ответить
кіно.дєвкі.паціфон.
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16.10.2023 19:02 Ответить
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16.10.2023 19:06 Ответить
Там ще десь, повинні бути діди в матроске, і танцювати «яблучко» під завивання клікуш з хоругвами від гундяєва!

Пора вже, пора … сруськай мір, однако, хоть камені з неба…
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16.10.2023 19:03 Ответить
Доктор Гебельс відпочивае.

кацапи везуть «руський мир» у кожну хату…
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16.10.2023 19:14 Ответить
Нічого нового. Окупанти завжди вважають пропаганду першочерговим завданням.
Кремлівський фюрер копіює свого ідейного попередника.

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16.10.2023 19:28 Ответить
...і бухий кіномошенник
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16.10.2023 19:17 Ответить
Коротше кажучи - бухають..
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16.10.2023 19:19 Ответить
походний іконостас

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16.10.2023 19:21 Ответить
Смотрел про них видос - жалкое зрелище)))
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16.10.2023 19:25 Ответить
Хіросима ?
ні, Марьїнка
теж кіно про хороший рузький мір показувати будуть ?

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16.10.2023 19:25 Ответить
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16.10.2023 19:32 Ответить
...ну фсьо - економіка на ваєнниє рельси
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16.10.2023 19:44 Ответить
Смех-смехом, но они хотя бы делают заводы для производства дронов.

А украинские власти что-нибудь сделали подобное?
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16.10.2023 22:26 Ответить
В мене одне питання:
"Сватів" крутити будуть?
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16.10.2023 19:39 Ответить
Молодой вы котик. Эт для вас "Сваты".
А для нас стариков классика.
Юмористические куплеты от Бубы Касторского.
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16.10.2023 19:54 Ответить
Вот самое лучшее "средство" для информации

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16.10.2023 20:44 Ответить
А кто-то руснявую мразоту слушает?🙄
По факту, напрасно они стараются. Их давно все ненавидят.
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16.10.2023 20:44 Ответить
 
 