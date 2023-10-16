Россияне завозят на ВОТ "мобильные автоклубы", чтобы усилить пропаганду, - Центр нацсопротивления
Россияне продолжают увеличивать количество источников пропаганды на временно оккупированных территориях, в частности, используют "мобильные автоклубы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Да, россияне завозят в села на ТВОТ так называемые "мобильные автоклубы". По факту речь идет о размещении маленьких сцен с техникой для трансляции российских телеканалов и выступлений кремлевских "агитаторов", - говорится в сообщении.
ЦНС призывает жителей ВОТ игнорировать эти пропагандистские сцены и не ограничивать себя в доступе к правдивой информации.
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Пропагандистские роты вермахта (нем. Propagandakompanie) - специальные воинские подразделения (роты) в вооружённых силах нацистской Германии по осуществлению пропагандистских действий и мероприятий во время Второй мировой войны в 1939-1945 гг.
В апреле 1939 г. при штабе Верховного главнокомандования (ОКВ) был сформирован отдел пропаганды, который возглавил полковник Хассо фон Ведель[de].
Отдел пропаганды ОКВ осуществлял общее руководство пропагандистскими частями вермахта: - назначал персонал и занимался вопросами технического обеспечения, вырабатывал директивы и указания для проведения крупных пропагандистских акций и т. п. Отдел также занимался всеми мероприятиями по влиянию на общественность внутри рейха и за границей, если они затрагивали интересы вермахта или обороны страны. Отделу пропаганды вермахта подчинялись специальные воинские подразделения - роты пропаганды (нем. Propagandakompanie) или РК. В круг их обязанностей входила:
пропаганда среди немецкого населения и военнослужащих («пропаганда на родину»),
пропаганда в действующей армии («фронтовая пропаганда»)
«пропаганда на врага» - на его вооруженные силы и гражданское население.
Каждой полевой армии, танковой группе, воздушному флоту выделялось по одной роте пропаганды.
Пора вже, пора … сруськай мір, однако, хоть камені з неба…
кацапи везуть «руський мир» у кожну хату…
Кремлівський фюрер копіює свого ідейного попередника.
ні, Марьїнка
теж кіно про хороший рузький мір показувати будуть ?
А украинские власти что-нибудь сделали подобное?
"Сватів" крутити будуть?
А для нас стариков классика.
Юмористические куплеты от Бубы Касторского.
По факту, напрасно они стараются. Их давно все ненавидят.