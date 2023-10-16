Россияне завозят на ВОТ "мобильные автоклубы", чтобы усилить пропаганду, - Центр нацсопротивления

Россияне продолжают увеличивать количество источников пропаганды на временно оккупированных территориях, в частности, используют "мобильные автоклубы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Да, россияне завозят в села на ТВОТ так называемые "мобильные автоклубы". По факту речь идет о размещении маленьких сцен с техникой для трансляции российских телеканалов и выступлений кремлевских "агитаторов", - говорится в сообщении.

ЦНС призывает жителей ВОТ игнорировать эти пропагандистские сцены и не ограничивать себя в доступе к правдивой информации.

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