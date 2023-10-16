Росіяни завозять на ТОТ "мобільні автоклуби", щоб підсилити пропаганду, - Центр нацспротиву

Росіяни продовжують збільшувати кількість джерел пропаганди на тимчасово окупованих територіях, зокрема використовують "мобільні автоклуби".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, росіяни завозять у села на ТОТ так звані "мобільні автоклуби". По факту йдеться про розміщення маленьких сцен з технікою для трансляції російських телеканалів та виступів кремлівських "агітаторів"", - йдеться в повідомленні.

ЦНС закликає мешканців ТОТ ігнорувати ці пропагандистські сцени й не обмежувати себе в доступі до правдивої інформації.

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