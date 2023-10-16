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Росіяни завозять на ТОТ "мобільні автоклуби", щоб підсилити пропаганду, - Центр нацспротиву

автоклуб

Росіяни продовжують збільшувати кількість джерел пропаганди на тимчасово окупованих територіях, зокрема використовують "мобільні автоклуби".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, росіяни завозять у села на ТОТ так звані "мобільні автоклуби". По факту йдеться про розміщення маленьких сцен з технікою для трансляції російських телеканалів та виступів кремлівських "агітаторів"", - йдеться в повідомленні. 

ЦНС закликає мешканців ТОТ ігнорувати ці пропагандистські сцени й не обмежувати себе в доступі до правдивої інформації.

Також читайте: Росія намагається сформувати нову агентурну мережу, яка має спричинити внутрішній розкол в Україні, - Данілов

інформаційна війна (360) окупація (6717) пропаганда (2810)


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Топ коментарі
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16.10.2023 19:06
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16.10.2023 18:58
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16.10.2023 19:01
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16.10.2023 18:58 Відповісти
Поможет бабло отмыть на этих агиткомандах. Линия раздела уже проведена. Даже те, кто был пророссийские уже или погибли, или погибли их родственники и знакомые. Проукраинских там уже нет. Рашисты переросли нацистов.

Пропагандистские роты вермахта (нем. Propagandakompanie) - специальные воинские подразделения (роты) в вооружённых силах нацистской Германии по осуществлению пропагандистских действий и мероприятий во время Второй мировой войны в 1939-1945 гг.

В апреле 1939 г. при штабе Верховного главнокомандования (ОКВ) был сформирован отдел пропаганды, который возглавил полковник Хассо фон Ведель[de].

Отдел пропаганды ОКВ осуществлял общее руководство пропагандистскими частями вермахта: - назначал персонал и занимался вопросами технического обеспечения, вырабатывал директивы и указания для проведения крупных пропагандистских акций и т. п. Отдел также занимался всеми мероприятиями по влиянию на общественность внутри рейха и за границей, если они затрагивали интересы вермахта или обороны страны. Отделу пропаганды вермахта подчинялись специальные воинские подразделения - роты пропаганды (нем. Propagandakompanie) или РК. В круг их обязанностей входила:

пропаганда среди немецкого населения и военнослужащих («пропаганда на родину»),
пропаганда в действующей армии («фронтовая пропаганда»)
«пропаганда на врага» - на его вооруженные силы и гражданское население.
Каждой полевой армии, танковой группе, воздушному флоту выделялось по одной роте пропаганды.
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16.10.2023 20:12 Відповісти
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16.10.2023 19:01 Відповісти
кіно.дєвкі.паціфон.
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16.10.2023 19:02 Відповісти
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16.10.2023 19:06 Відповісти
Там ще десь, повинні бути діди в матроске, і танцювати «яблучко» під завивання клікуш з хоругвами від гундяєва!

Пора вже, пора … сруськай мір, однако, хоть камені з неба…
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16.10.2023 19:03 Відповісти
Доктор Гебельс відпочивае.

кацапи везуть «руський мир» у кожну хату…
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16.10.2023 19:14 Відповісти
Нічого нового. Окупанти завжди вважають пропаганду першочерговим завданням.
Кремлівський фюрер копіює свого ідейного попередника.

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16.10.2023 19:28 Відповісти
...і бухий кіномошенник
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16.10.2023 19:17 Відповісти
Коротше кажучи - бухають..
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16.10.2023 19:19 Відповісти
походний іконостас

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16.10.2023 19:21 Відповісти
Смотрел про них видос - жалкое зрелище)))
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16.10.2023 19:25 Відповісти
Хіросима ?
ні, Марьїнка
теж кіно про хороший рузький мір показувати будуть ?

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16.10.2023 19:25 Відповісти
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16.10.2023 19:32 Відповісти
...ну фсьо - економіка на ваєнниє рельси
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16.10.2023 19:44 Відповісти
Смех-смехом, но они хотя бы делают заводы для производства дронов.

А украинские власти что-нибудь сделали подобное?
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16.10.2023 22:26 Відповісти
В мене одне питання:
"Сватів" крутити будуть?
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16.10.2023 19:39 Відповісти
Молодой вы котик. Эт для вас "Сваты".
А для нас стариков классика.
Юмористические куплеты от Бубы Касторского.
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16.10.2023 19:54 Відповісти
Вот самое лучшее "средство" для информации

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16.10.2023 20:44 Відповісти
А кто-то руснявую мразоту слушает?🙄
По факту, напрасно они стараются. Их давно все ненавидят.
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16.10.2023 20:44 Відповісти
 
 