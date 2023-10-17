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Новости Война
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Ночью в Одессе слышали взрывы

шахед

В ночь на 17 октября во время объявленной воздушной тревоги в Одессе прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание  "Думская".

Никаких подробностей пока не известно.

По данным Воздушных сил, регион атаковали вражеские БПЛА.

Читайте: Разоблачен агент РФ, притворявшийся спасателем для корректировки вражеских ударов по Одессе, - СБУ. ФОТО

Автор: 

взрыв (6775) Одесса (7901) дроны (3986)


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Дай бог , чтобы ППО справлялась на 100500.
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17.10.2023 07:16 Ответить
Я інколи дивуюся репортерам. Що Думская не знає про війну і чути вибухи це просто працює ППО. Хіба не можна просто відкрити дані тривог?
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17.10.2023 08:36 Ответить
 
 