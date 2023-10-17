Ночью в Одессе слышали взрывы

В ночь на 17 октября во время объявленной воздушной тревоги в Одессе прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

Никаких подробностей пока не известно.

По данным Воздушных сил, регион атаковали вражеские БПЛА.

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