Ночью в Одессе слышали взрывы
В ночь на 17 октября во время объявленной воздушной тревоги в Одессе прогремела серия взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".
Никаких подробностей пока не известно.
По данным Воздушных сил, регион атаковали вражеские БПЛА.
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alexandr shamov
показать весь комментарий17.10.2023 07:16 Ответить Мне нравится 0
valentyna #410470
показать весь комментарий17.10.2023 08:36 Ответить Мне нравится 0
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