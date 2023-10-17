Ночью рашисты атаковали Украину ракетами и дронами, - Генштаб
С началом суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
По данным Генштаба, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 6 вражеских "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 17 октября во время объявленной воздушной тревоги в Одессе прогремела серия взрывов.
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