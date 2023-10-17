Уничтожены 6 из 6 "Шахедов" и авиационная ракета Х-59, - Воздушные силы

Ночью 17 октября противник применил шесть ударных БпЛА типа "Шахед" из района мыса Чуада (Крым) и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования воздушных сил.

Все семь целей были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины на южном направлении.

"Также зафиксировано применение противником двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении", - говорится в сообщении.

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