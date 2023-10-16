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Новости Агрессия России против Украины
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Силы ПВО уничтожили 2 ракеты и 11 "шахедов", - Воздушные силы

х-59

Ночью 16 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Авиационными ракетами атакованы северные и восточные регионы Украины, шахеды противник направил в разных направлениях, в частности, на запад", - говорится в сообщении.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131".

Читайте также: Россия атаковала Украину "шахедами", взрывы прогремели в Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях

Автор: 

беспилотник (3641) ПВО (2777) ракеты (3576) Воздушные силы (2334)


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Топ комментарии
+16
до ППО претензій нема - робить що може і трохи більше,
не мільярд дерев в асфальт втикає....
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16.10.2023 08:42
+14
Кац (Стогін) прєдлагаєт сдацца? 🤔 Не рідко нік відповідає власнику досить точно. Вмієте ще щось, окрім як стогнати?
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16.10.2023 09:23
+10
"Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п'яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Читайте інколи всю новину, а не тільки заголовок.
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16.10.2023 08:43
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"Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п'яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Читайте інколи всю новину, а не тільки заголовок.
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16.10.2023 08:43 Ответить
Кац (Стогін) прєдлагаєт сдацца? 🤔 Не рідко нік відповідає власнику досить точно. Вмієте ще щось, окрім як стогнати?
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16.10.2023 09:23 Ответить
Ви хоч чуєте, що жвреї говорять? Нетаньяху судитимуть після війни. Тому не потрібно маніпуляцій і заклику до дестабілізації оборони. Є Конституція і потрібно цвнувати і поважати її норми.
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16.10.2023 10:52 Ответить
Живу в БЦ. Я знаю як гудять шахеди, і знаю як вони влучають.

П.С. Читайте інколи всю новину, а не тільки заголовок.
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16.10.2023 10:15 Ответить
1 Не любите ЗСУ (чи по дурості змішуєте якогось там малороса зелю з ЗСУ)
2 Антисеміт (слова про населення Ізраілю)
3 Напевно у когось на зарплаті.

Ходіть лісом.
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16.10.2023 11:13 Ответить
Ну да, зрада-зрадонька..
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16.10.2023 08:46 Ответить
Статистика по втратах московита звітується раз на добу.
Обстріл ракето шахедами стався сьогодні під ранок.

Завтра зранку ВАМ повідомлять про сьогоднішні втрати ракет і шахедів.
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16.10.2023 08:45 Ответить
до ППО претензій нема - робить що може і трохи більше,
не мільярд дерев в асфальт втикає....
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16.10.2023 08:42 Ответить
"наосліп і на звук" - то у вас претензії до Президента і уряду,
а саме ППО - шо має з того і стріляє і правильно робить..
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16.10.2023 09:22 Ответить
вже казав - *** ви від нас відчепитися...
за вуха вас витягнемо...
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16.10.2023 15:15 Ответить
Надо устранить причину. Заводы по производству ракет и дронов должны быть уничтожены. Как на россии, так и в иране. А также все, что приносит россии деньги: нефтегазовая промышленность, танкеры, газопроводы, в том числе и на территории Украины.
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16.10.2023 09:18 Ответить
Куча танкеров с российской нефтью стоит, их легко подорвать. Почему их не уничтожают? Это законная военная цель. Даже не надо все уничтожать. Подорвать парочку и третьи страны откажутся возить нефть и страховать российские танкеры. И нет денег за нефть! Газопроводы огромной длины, их охранять по всей длине не реально. Подорвать не проблема.
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16.10.2023 09:32 Ответить
Фіни писали, що 2/3 танкерів, що перевозять московитську нафту, належать G7.
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16.10.2023 10:48 Ответить
Объявить, что танкеры будут атакованы. И не будут возить. Это законные военные цели.
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16.10.2023 15:40 Ответить
А атаковать вначале российские танкеры. Остальные сами откажутся от перевозок.
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16.10.2023 15:43 Ответить
И получить экологическую катастрофу?
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16.10.2023 11:06 Ответить
Ты ты шо? А россияне в Украине не сделали кучу экологических катастроф? И не наделают еще? Ничего страшного не будет, нефть сгорит. А не сгорит, так у рашистов проблемы будут, не у нас.
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16.10.2023 15:41 Ответить
Для цього існують лише незаконні способи. На чергових виборах Зе переможе. Тому, втілюйте, вас підтримають.
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16.10.2023 10:49 Ответить
Я требую от евреев ПВО Iron Beam !
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16.10.2023 09:34 Ответить
https://t.me/voynareal/74926 Ізраїльські тг-канали стверджують, що на кадрах робота лазерної ППО Ізраїлю
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16.10.2023 09:36 Ответить
Там же:

"UPD: Використання "Залізного промінню" не підтверджується, - повідомив ізраїльський журналіст Ітай Блюменталь із посиланням на джерела в Силах оборони Ізраїлю"
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16.10.2023 09:43 Ответить
ты че не зрячий ?
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16.10.2023 09:50 Ответить
Залізних променів не буває, але, якщо настане потреба, то Ізраїль їх застосує
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16.10.2023 10:25 Ответить
Бойові лазери ППО зазвичай працюють в ІЧ діапазоні, а на відео промінь добре спостерігається. Можливо, технологія обстрілу передбачає поєднання ІЧ випромінювання з видимим спектром при наведенні лазерної зброї на ціль.
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16.10.2023 10:40 Ответить
это видно как нагреваются пылинки в воздухе. не удивляйтесь
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16.10.2023 11:11 Ответить
вы правы. видимый свет излучают нагретые лучом пылинки, поглощающие часть энергии.
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16.10.2023 12:46 Ответить
Помітив, що ППО Ізраїлю була перевантажена і неспроможна обстріляти всі ракети, запущені терористами по Ізраїлю. Стосовно БПЛА та мотодельтапланів терористів, то вони атакували Ізраїль практично без організованого опору ППО, судячи з наявних відео.
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16.10.2023 10:52 Ответить
Підсилення ППО треба активно продовжувати, готувати інфраструктуру та населення до дій в умовах масованих атак ракетами та БПЛА ворога. Готувати сховища, посилити підрозділи МНС обладнанням та о.с. Перевірити готовність медичних установ до надання допомоги постраждалим, створити відповідні запаси медичних ресурсів.
Просити партнерів про надання уточненої розвідінформації про позиції наземних пускових установок Щахедогераней та ОТРК, підрозділами ССО наносити упереджуючі удари по розвіданих пускових установках ворога.
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16.10.2023 09:58 Ответить
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16.10.2023 11:16 Ответить
Х-59МК2 - різновид Х-59МК для ураження нерухомих наземних цілей з відомими координатами, оснащена системою управління з БІНС, оптико-електронною ГСН та НАП систем ГЛОНАСС/GPS, може використовуватися при освітленості місцевості 103-105 лкс. Політ до цілі - на висоті 50-300 м, є проникаюча та касетна БЧ. КР Х-59МК2 мають високу точність (3-5 м) та потужні БЧ (320/283 кг), які досить ефективні, але невисока дальність пуску (285 км) обмежує їхнє бойове застосування. Відносно невелика швидкість (900-1050 км/год.) та висота польоту ракет (50-300 м) дозволяють виявляти та вражати їх ЗРК С-300ПТ/ПС та "Бук-М1" ППО України, а також винищувачами МиГ-29 та Су- 27. Ціна ракети оцінюється у 30 млн. рублів.
Джерело: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_rashisti_vikoristovujut_raketi_h_59_kotri_bojatsja_tumanu_ta_doschu-7464.html https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_rashisti_vikoristovujut_raketi_h_59_kotri_bojatsja_tumanu_ta_doschu-7464.html

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16.10.2023 12:39 Ответить
редакция поместила в пост фотографию другой ракеты
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16.10.2023 13:32 Ответить
фото новой Х-59МК2:
https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/bezpeka/raketa-h-59-harakteristika/
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16.10.2023 15:37 Ответить
Если катить по рельсам, то будет постукивать из-за формы корпуса в сечении
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16.10.2023 15:43 Ответить
 
 