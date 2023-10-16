Силы ПВО уничтожили 2 ракеты и 11 "шахедов", - Воздушные силы

Ночью 16 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Авиационными ракетами атакованы северные и восточные регионы Украины, шахеды противник направил в разных направлениях, в частности, на запад", - говорится в сообщении.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131".

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