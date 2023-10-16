Силы ПВО уничтожили 2 ракеты и 11 "шахедов", - Воздушные силы
Ночью 16 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Авиационными ракетами атакованы северные и восточные регионы Украины, шахеды противник направил в разных направлениях, в частности, на запад", - говорится в сообщении.
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131".
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П.С. Читайте інколи всю новину, а не тільки заголовок.
2 Антисеміт (слова про населення Ізраілю)
3 Напевно у когось на зарплаті.
Ходіть лісом.
Обстріл ракето шахедами стався сьогодні під ранок.
Завтра зранку ВАМ повідомлять про сьогоднішні втрати ракет і шахедів.
не мільярд дерев в асфальт втикає....
а саме ППО - шо має з того і стріляє і правильно робить..
за вуха вас витягнемо...
"UPD: Використання "Залізного промінню" не підтверджується, - повідомив ізраїльський журналіст Ітай Блюменталь із посиланням на джерела в Силах оборони Ізраїлю"
Просити партнерів про надання уточненої розвідінформації про позиції наземних пускових установок Щахедогераней та ОТРК, підрозділами ССО наносити упереджуючі удари по розвіданих пускових установках ворога.
Джерело: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_rashisti_vikoristovujut_raketi_h_59_kotri_bojatsja_tumanu_ta_doschu-7464.html https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_rashisti_vikoristovujut_raketi_h_59_kotri_bojatsja_tumanu_ta_doschu-7464.html
https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/bezpeka/raketa-h-59-harakteristika/