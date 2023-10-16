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Новости Агрессия России против Украины
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Россия атаковала Украину "шахедами", взрывы прогремели в Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях

ппо

Украинская ПВО ночью отражала очередную атаку вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Около 3 часов ночи в центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА российских захватчиков.

Уже в 5 часов мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Миргороде и Хмельницком. Воздушные силы Украины объявили о работе ПВО по "шахедам" в районах Хмельницкого и Староконстантинова на западе, Кропивницкого в центре и Миргорода в восточной части страны, в Полтавской области.

Ранее Воздушные силы предупреждали о летящей на Миргород ракете.

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свинособаки...
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16.10.2023 07:10 Ответить
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16.10.2023 07:19 Ответить
 
 