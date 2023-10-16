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Новини Агресія Росії проти України
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Росія атакувала Україну "шахедами", вибухи пролунали у Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях

ппо

Українська ППО вночі відбивала чергову атаку ворожих безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько 3 години ночі у центральних областях України було оголошено повітряну тривогу  через загрозу ударних БпЛА російських загарбників.

Вже о 5 годині моніторингові канали повідомили про вибухи у Миргороді та Хмельницькому.  Повітряні сили України оголосили про роботу ППО по "шахедах" у районах Хмельницького і Старокостянтинова на заході, Кропивницького в центрі та Миргорода у східній частині країни, у Полтавській області.

Раніше Повітряні сили попереджали про ракету, що летить на Миргород.

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свинособаки...
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16.10.2023 07:10 Відповісти
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16.10.2023 07:19 Відповісти
 
 