Росія атакувала Україну "шахедами", вибухи пролунали у Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях
Українська ППО вночі відбивала чергову атаку ворожих безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Близько 3 години ночі у центральних областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА російських загарбників.
Вже о 5 годині моніторингові канали повідомили про вибухи у Миргороді та Хмельницькому. Повітряні сили України оголосили про роботу ППО по "шахедах" у районах Хмельницького і Старокостянтинова на заході, Кропивницького в центрі та Миргорода у східній частині країни, у Полтавській області.
Раніше Повітряні сили попереджали про ракету, що летить на Миргород.
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Николай Водяной #461390
показати весь коментар16.10.2023 07:10 Відповісти Мені подобається 5
Володимир #577208
показати весь коментар16.10.2023 07:19 Відповісти Мені подобається 2
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