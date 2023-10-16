Сили ППО знищили 2 ракети та 11 "шахедів", - Повітряні сили
Уночі 16 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, шахеди противник направив у різних напрямках, зокрема на захід", - йдеться в повідомленні.
У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Shahed-136/131".
Топ коментарі
+16 три - пятнадцать
показати весь коментар16.10.2023 08:42
+14 Rostyslav Komarnytsky
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+10 Настя Шепелева
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П.С. Читайте інколи всю новину, а не тільки заголовок.
2 Антисеміт (слова про населення Ізраілю)
3 Напевно у когось на зарплаті.
Ходіть лісом.
Обстріл ракето шахедами стався сьогодні під ранок.
Завтра зранку ВАМ повідомлять про сьогоднішні втрати ракет і шахедів.
не мільярд дерев в асфальт втикає....
а саме ППО - шо має з того і стріляє і правильно робить..
за вуха вас витягнемо...
"UPD: Використання "Залізного промінню" не підтверджується, - повідомив ізраїльський журналіст Ітай Блюменталь із посиланням на джерела в Силах оборони Ізраїлю"
Просити партнерів про надання уточненої розвідінформації про позиції наземних пускових установок Щахедогераней та ОТРК, підрозділами ССО наносити упереджуючі удари по розвіданих пускових установках ворога.
Джерело: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_rashisti_vikoristovujut_raketi_h_59_kotri_bojatsja_tumanu_ta_doschu-7464.html https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_rashisti_vikoristovujut_raketi_h_59_kotri_bojatsja_tumanu_ta_doschu-7464.html
https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/bezpeka/raketa-h-59-harakteristika/