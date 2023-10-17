В Херсоне раздаются взрывы
В Херсоне местные сообщают о звуках взрывов.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільного, передает Цензор.НЕТ.
В настоящее время в области не была объявлена воздушная тревога.
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