Байден планирует посетить Израиль и Иорданию
Президент США Джо Байден планирует отправиться в Израиль.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
О предстоящем визите рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.
В Белом доме заявили, что Байден "выразил сильный интерес" к тому, чтобы совершить поездку, после получения приглашения от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
Байден посетит Тель-Авив, а также отправится в Иорданию, где встретится с королем страны, а также президентом Палестинской Администрации Махмудом Аббасом.
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Максім ХОЙ #398010
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valentyna #410470
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Danger Zone
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valentyna #410470
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Зэлэный_Змий
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