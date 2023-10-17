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Байден планирует посетить Израиль и Иорданию

байден

Президент США Джо Байден планирует отправиться в Израиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

О предстоящем визите рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В Белом доме заявили, что Байден "выразил сильный интерес" к тому, чтобы совершить поездку, после получения приглашения от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Байден посетит Тель-Авив, а также отправится в Иорданию, где встретится с королем страны, а также президентом Палестинской Администрации Махмудом Аббасом.

Читайте: США и Израиль разработают план доставки гумдопомощи в Сектор Газа, - Блинкен

Автор: 

Байден Джо (2791) Израиль (1930)


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Доброго ранку!!!

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17.10.2023 08:31 Ответить
Я також ще учора писала,що потрібна "жива вода"для мотивації. Це добра новина,бо штурм Авдіївка визиває занепокоєння, Роботине і Кремінна також. Усе буде Україна. Залишайтесь живими
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17.10.2023 08:47 Ответить
Вже і натаха з ху..лом телефону розмову мав і Байден до Ізраелю приїде. Чому зеленскому не начасі - це якась евреьофобія.
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17.10.2023 08:37 Ответить
Навіщо там він? Зеленський втікає від війни, а не їде туди де війна. Скільки уже шоу мав він за останні дні? Будь куди аби тільки не знати ,що він головний корупціонер України.
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17.10.2023 09:21 Ответить
Навіть в Іорданію? А дідусь має міцні.. нерви. Як би в нього там хтось з РПГ не пульнув. Арабам зараз чалма на черепушку давить. Їм тільки скажи "фас".
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17.10.2023 11:46 Ответить
 
 