Байден планирует посетить Израиль и Иорданию

Президент США Джо Байден планирует отправиться в Израиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

О предстоящем визите рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В Белом доме заявили, что Байден "выразил сильный интерес" к тому, чтобы совершить поездку, после получения приглашения от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Байден посетит Тель-Авив, а также отправится в Иорданию, где встретится с королем страны, а также президентом Палестинской Администрации Махмудом Аббасом.

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