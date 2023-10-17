РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12895 посетителей онлайн
Новости
7 981 81

Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на $10 млрд, - NYT

сша,ізраїль

Израиль обратился к Соединенным Штатам с просьбой о чрезвычайной помощи на сумму 10 миллиардов долларов.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на троих неназванных должностных лиц, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сейчас американские законодатели и Белый дом разрабатывают пакет, объединяющий военную помощь Израилю и Украине, средства на укрепление границы с Мексикой и Тайванем.

15 октября советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что тот на следующей неделе попросит Конгресс согласовать пакет финансирования для поддержки Украины и Израиля общим объемом свыше $2 миллиардов. Так что $10 млрд, о которых пишет NYT, – это на $8 млрд больше суммы, которую запланировал согласовать Белый дом.

Также читайте: Байден планирует посетить Израиль и Иорданию

Автор: 

Израиль (1930) помощь (7824) США (26877)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+28
лютий ******* в прямому ефірі: надтехнологічна армія Ізраїлю, котра воює з 30000 відсталих терористів просить військової допомоги. і дадуть! а Україна, котра другий рік протистоїть страшній навалі, смокче пісю
показать весь комментарий
17.10.2023 10:59
+28
ну не правда нам захід допоміг вже на майже на 100 міліардів доларів,так що велика дяка їм...а те що Ізраїль обісрався,тут ви праві,відгрибсти від пару сотень ослойобів на мопедах це звичайно провал і спец служб і армії..Натаньяху загрався з цілуванням в дьосна з ****** і і ншими терористами
показать весь комментарий
17.10.2023 11:05
+17
Якщо Ізраїлю треба 10 млрд., то Україні тоді десь 1000 млрд., треба й вже вчора!
Якщо порівнювати розміри війни.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лютий ******* в прямому ефірі: надтехнологічна армія Ізраїлю, котра воює з 30000 відсталих терористів просить військової допомоги. і дадуть! а Україна, котра другий рік протистоїть страшній навалі, смокче пісю
показать весь комментарий
17.10.2023 10:59 Ответить
ну не правда нам захід допоміг вже на майже на 100 міліардів доларів,так що велика дяка їм...а те що Ізраїль обісрався,тут ви праві,відгрибсти від пару сотень ослойобів на мопедах це звичайно провал і спец служб і армії..Натаньяху загрався з цілуванням в дьосна з ****** і і ншими терористами
показать весь комментарий
17.10.2023 11:05 Ответить
Не перебільшуй "Максим", бо йдеться не про ЗАГАЛЬНУ допомогу, а виключно про військову, а ти явно склав у одну купу і військову, і економічну для підтримки України у час коли вона може заробляти обмежено, через втрату чи зменшення торгівельних шляхів, значної кількості підприємств та території разом із частиною населення!!!
показать весь комментарий
17.10.2023 11:09 Ответить
чому 10?
могли і сто мільярдів запросити
це так по еврейські
хто не знає в Україні старі добрі одеські анекдоти
показать весь комментарий
17.10.2023 11:59 Ответить
Це не анекдот а життя. Бажаєш отримати щось одне, проси два чи три!
показать весь комментарий
17.10.2023 12:20 Ответить
это включает всяких беженцев\может судьям, еще кому на бедность, плюс бабло - западным же - компаниям на "сделать оружие" плюс перевооружить западные страны (а старье отдать нам). так что если будет 30 ярдов за полтора года - и то хорошо. но всем было бы проще (и намного дешевле) при оккупации Крыма вести себя адекватно и тогда же *бнуть Хйла.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:35 Ответить
є старе українське прислів'я "старець старця не любить" (жебрак - жебрака), у даному випадку ми з Ізраілем виступаємо конкурентами за допомогу, тим більше, що впевнені, що США нам мають допомагати відбити навалу, оскільки амсериканці у свій час погрожували нам торговим ембарго, якщо не віддамо ядерну зброю Оркостану
Конгресс взазалі нам не хоче більше допомагати, адміністрація хоче продавити допомогу Ізраїлю і Україні в одному пакеті, у Конгресі зараз більше симпатизантів Ізралю, ніж Україні, подивимось, що вийде з цих намірів
показать весь комментарий
17.10.2023 11:11 Ответить
Це порівняння некоректне, бо дійсно є допомога, а є й зобов'язання на котрі що США, що Великобританія погодилися, і через короткозорість їх політиків щодо Кремля у цих зобов'язаннях виникла потреба. То ж порівнювати ситуації у Ізраїлі та Україні не варто, а варто замислюватись на майбутнє над ти, яка повинна бути формула безпеки для України і не вірити у жодні паперові запевнення, а треба бути у складі НАТО і мати армію достатньо міцну аби жоден з ворогів не спокушався на її слабину!!! А зараз треба знову, як у 2022-му, мобілізувати власну підтримку ЗСУ аби не опинитись у ситуації коли рашисти зможуть сподіватись на відокремлення від України шматків території т.я. у ЗСУ не буде сил її звільняти. Все у наших руках!
показать весь комментарий
17.10.2023 11:31 Ответить
я не порівнюю, я кажу про практичні речі, до речі, саме республіканці зараз проти законопроекту про об'єднання допомоги Україні і Ізраїлю в одному пакеті.
Тому не впевнений, що такий законопроект пройде, республіканці у Конгресі мають більшість, і у внутрішньополітичній боротьбі у США критика допомоги Україні трампістам здається болючим місцем демократів. Між нами, Рейган і Маккейн перевертаються у гробах.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:46 Ответить
У республіканців в партії є різні групи серед котрих трампісти не є найчисельнішою, тому переконаний що й республіканці підтримають допомогу Україні на відповідному рівні, а зараз йде виключно політична боротьба у котрій заради підтримкм виборців можуть висловлювати те що подобається плєбсу але ніколи не буде втілюватись у життя. Так було, є й буде, і прикладом цього може бути сам Трамп, котрий часто обіцяв одне, а робив протилежне! Тому не варто кричати "зрада" у такий час, бо потім буде соромно за те, що пішли на поводу у пропаганди котра ніколи не була правдивою!
показать весь комментарий
17.10.2023 12:13 Ответить
що за "зрада", і в чому вона полягає,
чи краще, мені б хотілося просто дізнатися, коли я кписав про "зраду", хочу побачити хоч одне посилання, я б трохи розважився.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:21 Ответить
Але родзинка в том, що Ізраїль може і відплатить технологіями, спільними програмами, агентурним впливом чи іншим чином. Наша влада в кращому випадку згадає це незлим тихим словом(але це не точно, бо практика бубочки часто зворотня)
показать весь комментарий
17.10.2023 11:22 Ответить
Якщо Ізраїлю треба 10 млрд., то Україні тоді десь 1000 млрд., треба й вже вчора!
Якщо порівнювати розміри війни.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:01 Ответить
Нам дадуть половину від вже виділених 2 лярдів. Через пару місяців. Ізраілю завтра десять плюс один.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:06 Ответить
Чо ви вирішили, шо 2 лярди поділять порівну а не по братськи?
показать весь комментарий
17.10.2023 11:12 Ответить
Щоб перемогти терористичну організацію котра може призвати до своїх лав максимум 100 тисяч бойовиків, враховуючи що Штати вже підтягнули авіаносну групу та направляють другу аби ніхто інший не смикнувся для допомоги ХАМАСу, Ізраїлю потрібно 10 млрд баксів. Тоді скільки потрібно допомоги Україні аби перемогти Рашку котра має мільйони громадян аби використати їх як "гарматне м'ясо"?! То ж гарантам Будапештського меморандума, США та Великобританії треба переглянути свої плани допомоги ЗСУ у напрямку збільшення у сотні разів, а не на сотні мільйонів доларів чи фунтов стерлінгів!!!
показать весь комментарий
17.10.2023 11:04 Ответить
Ну тому і всі кажуть, що буде заморозка конфлікту.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:21 Ответить
Не всі, а дехто і переважно з Кремля. І ці дехто дуже сподіваються що до них приєднаються і українці для чого й розповсюджують саме такі наративи. Це і є інформаційно-психологічна війна і я особисто не збираюсь у ній програвати на користь рашистам. Тому скільки б разів не чув про "необхідність відмовитись від територій" на користь ворогу задля "примирення", ніколи із цим не погоджусь, бо це буде програш не тільки для мене, а й для дітей, онуків, правнуків котрим залишимо проблеми і котрим знову доведеться воювати із знахабнілим через безкарність рашизмом для котрого подібне буде саме перемогою, що буде провокувати їх до наступних злочинних кроків.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:38 Ответить
Це кажуть не лише із Кремля. Це кажуть і багато на заході.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:06 Ответить
Перелічимо цих "багато" серед котрих переважно ультра праві та ліві, котрих фінансово підтримує Москва серед котрих при владі Орбан і Фіцо, котрі висловлюють саме те що кажуть з Кремля, бо за це отримують не аби яку фінансову допомогу навіть не країнам, а їм особисто! НЕ ЗБИРАЮСЬ називати МЕНШІСТЬ "більшістю"!!!
показать весь комментарий
17.10.2023 12:17 Ответить
Нажаль вони не тутсі або хуту.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:05 Ответить
Тю, а чо в США попросили? Невже Бібі безкоштовно в ***** відсмоктував? Чо в нього не просить?
показать весь комментарий
17.10.2023 11:05 Ответить
***** вже надає допомогу іншій стороні. Так що все по чесному.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:07 Ответить
Хімарсів та апачів, бомбити індійців з і стрілами? Автомати вже не годяться?
показать весь комментарий
17.10.2023 11:07 Ответить
"Вася", а де ти там бачив луки чи списи?! Може десь "помітив" ще й настегнові пов'язки?! Ну в тебе й фантазія, може тобі краще дітям казки писати?!
показать весь комментарий
17.10.2023 11:12 Ответить
Розкажи мені про хасами. Індійські "ракети". Всім буде цікаво.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:16 Ответить
З чого це я винен щось розповідати після твоєї заяви про "стріли"?! До того ж терористи і так виклали багато відео де демонструють і свої ракети, і БПЛА котрі зовсім не схожі на "самопал". Тому мені не треба втрачати час розповідаючи про те що воюють ці бойовики зовсім не дубинками!
показать весь комментарий
17.10.2023 11:50 Ответить
Розкажи як підняти наше ракетобудування. "З кожної хати - по 2 ракети!"
Ото ми дамо по орді!
А то все не можуть налагодити, і Луч і інженери южмашу...
показать весь комментарий
17.10.2023 11:23 Ответить
А нам не треба нічого "піднімати", бо й технології й спеціалісти нікуди не поділись, а треба лише розміщувати виробництво окремих частин як на Заході, так і у захищених приміщеннях центру та заходу України а у добре захищених цехах виконувати лише остаточну зборку, бо мова йде не про космічні апарати чи ракетоносії стратегічного напрямку, а про тактичну зброю дальністю діє від 100 до до 1 тисячі км котрі мають максимальну довжину у 8 метрів. То ж справа лише за вольовим рішенням керівництва країни і припиненням саботажу приватного оборонпрому з боку держслужбовців типу ДАСУ!!!
показать весь комментарий
17.10.2023 11:54 Ответить
ммм, если бабло все 30+ лет давать "специалистам" по попилу предприятий, выводу бабла закордон, оффшорам, а также обслуживания хотелок властьимущих - других "специалистов" тупо не остается ну и к тому же понимание их нужности и важности из ниоткуда вдруг тоже не появится. остается только народное творчество, покупки по ахренительным ценам, возможно какие-то совместные с западными фирмами начинания (не факт что успешные).
показать весь комментарий
17.10.2023 13:51 Ответить
Це вже буде нам півтора Абрамса в місяць а не за тиждень...
показать весь комментарий
17.10.2023 11:08 Ответить
А якшо серьозно, то в Ізраїлі скільки людей? Десь 8 лямів разов з якимось відсотком арабів. І вони мобілізували приблизно таку ж кількість народу, як і Україна (в якій 40 лямів). Тож там не в тому справа, скільки боєвиків, а в тому, шо в них зараз економіка схлопнеться, якшо не буде вливання ззовні. В Україні те ж саме доречі - сама по собі економіка в комі і на штучному диханні в вигляді вливань від заходу.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:10 Ответить
в Україні на зараз мобілізовано більше 700 тисяч. це до тієї кількості, десь приблизно в 220 тисяч, яку налічувала армія на момент вторгнення кацапів.
мінімум третина з них вже вибула: загинули або не здатні воювати через поранення.
мобілізація продовжується.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:17 Ответить
Ізраїль може вже теж дійшов до такої цифри, або скоро дійде. Пишуть в них банально закінчилося все - зброя, броніки, екепіровання. Бажаючих воювати більше ніж ресурсів. Думаю США їм скоро підгонить все що треба.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:38 Ответить
в Україні вже загинуло або тяжко поранено більше, ніж, вся армія Ізраїлю на зараз, і протистоїть Україні не купка ісламітів, яка в 10 разів менше армії Ізраїлю. тому тут взагалі безглуздо проводити які би то не було паралелі.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:51 Ответить
Ізраїль на порозі війни з Ліваном, Іорданією і Іраном. Це не купка ісламітів.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:01 Ответить
це поріг не перетинався ніколи, хоча вони увесь час на ньому стоять. а воює Ізраїль, принаймні станом на зараз, із купкою ісламітів. а гадати про те, що може бути, чи чого не може - то таке.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:10 Ответить
як це не перетинався? гугліть війну судного дня

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F

Йорданія вже намагалася вторгатися, з Ліваном воювали декілька разів. З Іраном здається ще напряму не бодалися, але зараз все до того йде.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:15 Ответить
я чудово знаю історію. ця війна була майже 50 років тому і воювали проти Ізраїлю Сирія та Єгипет, а не жодна з згаданих тобою країн. і викарабкалися євреї з неї в більш-менш товарному вигляді лише завдяки США. а всі ці йордани-лівани це така ж жалюгідна купка ісламітів, які без Ірану нічого не варті, та й з Іраном не багато вони варті.
Іран же ніколи не вступить у війну з Ізраєлем, у відкриту війну, так що ні до чого це не йде...ну можливо до повного знищення Гази, на яке врешті наважаться ізраїльтяни.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:22 Ответить
Населення Ізраїлю у 2021 році складало 9,364 мільйони, а сектору Газа 2 млн. То може треба враховувати кількість ворогів а не захисників особисто якщо перевага у ізраїльтян у 5 разів???!!! Подивимось на росклад між Україною та Московією (т.з. "роССією")?! А інших і так Штати стримують власними військами котрі і з авіагрупою морською підтягнулися і у регіоні є, щонайменше у Іраку та Сирії. Додатково направляють 2 тисячи військових та винищувачі F-15. Економіка Ізраїлю продовжує працювати фактично на 100%. То ж треба все враховувати. Не треба як недооцінювати ситуацію і розклад сил, так і переоцінювати. На що сподівались у ХАМАСі мені особисто незрозуміло!!!
показать весь комментарий
17.10.2023 11:20 Ответить
Якби вони воювали тільки з Хамасом - тоді да. А так у них на носі зачистка двохмільонної міської агломерації (дуже складна задача, українська армія свого часу не рішилась таке робити з агломерацією Донецьк-Макєєвка і, на мою думку, правильно зробила). А також майже розпочалась війна з Хезболою на півночі. Іорданія от-от зірветься з ланцюга, там король ще якось намагається не влізти, але арабській нарід водить многомільонні демонтрації і жадає крові. Плюс Іран. Якшо всі вони полізуть, а вірогідність того дуже велика, то не факт шо і цих мобілізованих вистачить.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:35 Ответить
Єдине чому на це "не зважилися" це перевага рашистів у силах бо воювати доводилось не з купкою "шахтарів та трактористів" очолюваних московитами (т.з. "роССіянами") а з регулярною армією котра повноцінно війшла з Московії (т.з. "роССії") на Донбас. І бажаємо ми цього, чи ні, а воювати у містах для їх звільнення доведеться. Та й нагадаю, що Газу ізраїльтянам вже доводилось завойовувати та контролювати до 2005 року, тож вони мають досвід у цьому. І на боці Ізраїля перевага не тільки чисельна, але й технологічна. Та й з огляду на заяви вони не ставлять перед собою завдання захоплення цього міста з утриманням, а мають наміри знешкодити матеріальну базу ХАМАС у місті і, за можливості, знищіти побільше бойовиків! Не дивлячись на притаманний арабам фанатизм не думаю що усі палестинці згодні помирати за ідеї котрі пропагують ці терористи.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:46 Ответить
Тоді цю агломерацію майже взяли в кільце. Хто заважав просто влізти і штурмувати? (підказка - здоровий глузд). На той момент в українських військ була перевага у всьому. Включаючи авіацію.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:49 Ответить
Тільки не кажи "Змій" що ти "забув" як все відбувалось і оточення Донецька та Луганська відбувалась через те що необхідно було спочатку перерізати постачання зброї та "добровольців" з Московії (т.з. "роССії") перед тим як звільняти ці міста, але незадовго до того як це відбулось були вже масштабно введені рашистські війська і наших добробатів із невеликою чисельністю ЗСУ відтіснили до лінії фронту яка утворилась на час підписання Мінських угод. Ніколи планове захоплення чи звільнення великих міст не виконує поки не контролюються шляхи їх забезпечення, а до того їх звільняти можуть лише такі тупі як рашистські генерали котрим до одного місця скільки людей вони заради цього покладуть!!!
показать весь комментарий
17.10.2023 12:02 Ответить
Я памʼятаю. Наші війська майже завершили оточення агломерації. Саме тоді відбулося масове вторгнення кацапськіх військ. Інакше все би оточили.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:09 Ответить
що відбувається в світі? це навіть ідіотизмом не назвеш, бо то буде компліментом.
ps супер армія Ізраєлю виявилась таким же пшиком, як і міф про другу армію світу.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:10 Ответить
Супер армія Ізраїлю може здаватися "пшиком" лише перші години нападу, особливо якщо напад приходиться на свята - коли більшість військових відпускають до дому до їхніх сімей (так само було і 50 років тому). А коли мобілізуються сотні тисяч резервістів - ізраїльська армія навалює всім...
показать весь комментарий
17.10.2023 11:19 Ответить
як виявилося, забезпечити цю "суперармію" нічим. ні зброї, ні броніків, ні іншої амуніції. все є виключно на папері.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:44 Ответить
Звідки таки відомості?
показать весь комментарий
17.10.2023 12:06 Ответить
з Ізраїлю. чи ти у інформаційному вакуумі існуєш. ютуб подивись, новини почитай. ізраїльтяни проклинають бєню нітаньяху за те, що армія нічим не забезпечена. та на радіо НВ хоча би подивися інтерв'ю з ізраїльськими військовими, політиками, журналістами. все ж є у вільному доступі.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:15 Ответить
Така діарея у відповідь на просте запитання?
Я дивився тиждень тому Борислава Березу та 9-й канал Ізраїль, Береза розмовляв тоді з мобілізованими друзями і вони казали що вистачає абсолютно всього.
І - так, зараз мене Ізраїль мало цікавить і забезпечення їхніх військових - я в Україні живу, і в мене в країні війна... тому я просто спитав...
показать весь комментарий
17.10.2023 12:25 Ответить
9-й канал? а ну тоді успіху. соловьйова з скабеєвой та сімоньян не забувай дивитися, то першоджерела та фінансові директори 9-го каналу Ізраїль.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:28 Ответить
Ще раз для тугодумів: дивився тиждень тому, і вже тиждень мене Ізраїль не цікавить, підгоряйло.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:33 Ответить
Та щось поки не навалюють. Грошей не вистачае мабуть.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:51 Ответить
Кому навалювати? Якась армія якоїсь країни напала на Ізраїль? Ви десь побачили комбатантів?
показать весь комментарий
17.10.2023 12:08 Ответить
Ви почекайте, ще Китай може напасти на Тайвань, чи ще якась війна.
Можливо це така стратегія, розвязати багато конфліктів та послабити Америку
показать весь комментарий
17.10.2023 12:04 Ответить
США час запускати свій ВПК по-дорослому, як в грудні 1941
показать весь комментарий
17.10.2023 11:11 Ответить
Обамкину заборону на постачання "бункерних" бомб до Ізраїлю вже відмінили?
показать весь комментарий
17.10.2023 11:12 Ответить
Це ті що хвалилися своєю військовою міцністю, знову піар, а на справді 10 днів війни виснажели всю її міць!!! А що казати про нас, Україну???? А ми ще просили в них ППО!!!!! Та вони голі!!!
показать весь комментарий
17.10.2023 11:14 Ответить
В них є свое пво.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:23 Ответить
Помню, недавно некоторые особи кричали, что израиль сильный сам по себе и всех порвет. Ну ну...
показать весь комментарий
17.10.2023 11:15 Ответить
хай США відповість їм таким самим текстом як вони відповіли про військову допому українцям!
показать весь комментарий
17.10.2023 11:16 Ответить
Спочатку писали що Україна отримує великий транш у 100 млрд, потім що цей мегатранш Україна розділить з Ізраїлем, а тепер пишуть ще + "кошти на укріплення кордону з Мексикою та допомогою Тайваню", я так бачу увійде у цей мегатранш, в кінці кінців ми то допомогу отримуєм, але це вже буде більше для підтримки сьогоденної ситуації, без особого прориву до Азовського моря...
показать весь комментарий
17.10.2023 11:18 Ответить
Ізраїль продає зброю Азербайджану й просить допомоги США у 10 млр. для захисту від легкоозброєних терористів-щось не сходиться! Але вчора Нетаньяху поговорив з путлером а сьогодні запросив 10 млр. що може вплинути на рівень або процес допомоги Україні! Цікаві бувають випадковості!
показать весь комментарий
17.10.2023 11:19 Ответить
В 10х в Ізраїлю з Азер-ном була взаємна *любовь* ті їм зброю,а ті їм місце за спостереженням за Іраном з північної сторони.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:24 Ответить
Що допомога Україні що Ізраїлю це копійки для США, тому не важливо мів мільярда чи десять, бо кожне таке рішення чисто політичне і така мізерна сума аж ніяк не вплине не розмір допомоги Україні, тому не треба шкодувати навіть 10 мільядів, бо США легко можуть відстібнути хоч трильйони на війну як в Іраці
показать весь комментарий
17.10.2023 11:22 Ответить
В Іраці там виплати своім же військовим, а тут все ж допомоги іншим державам. Давали б нам трилйони як ти пишеш то ЗСУ не були б під Токмаком, а вже куди далі б дійшли…
показать весь комментарий
17.10.2023 11:56 Ответить
а у путина ********** сколько запросил ?
показать весь комментарий
17.10.2023 11:36 Ответить
пардон ,й само напечаталось
показать весь комментарий
17.10.2023 11:37 Ответить
То видали і напиши знову, але ти просто цього не бажаєш бо саме те що бажав, те й надрукував!
показать весь комментарий
17.10.2023 12:25 Ответить
принижуються перед фуйлом
а грощі просять в американців...
показать весь комментарий
17.10.2023 11:47 Ответить
тому що там такі ж гандони при владі...вони в 2022 році 9 травня с таким пафосом разом з кацапами відмічали...що пздць просто...
показать весь комментарий
17.10.2023 11:51 Ответить
Ну это нормально. подлататься на крови собственных детей. Они с немцев до сих пор сосут. а уже 70 лет прошло.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:53 Ответить
израилю дадут
показать весь комментарий
17.10.2023 12:01 Ответить
зеленый хрипун хотел под шумок тоже денюжек попросить, так просился приехать
показать весь комментарий
17.10.2023 12:19 Ответить
я думаю їм дадуть все і не так, як Україні, - ковдри, каски, зеленку та дробовики.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:20 Ответить
Як і розраховував пуйло, атака терористів відвернула увагу світу від війни в Україні, яка набагато масштабніше. Тепер це стосується фінансування, яке Ізраїль отримає від США, адже між ними існують договори, а між нами ні. Так що нам потрібні не перевірки ДАСУ, а розвиток якнайшвидшими темпами наших озброєнь.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:33 Ответить
Бывший глава МИДа Украины: "Отказ в визите Зеленскому - свидетельство связи Нетаниягу с Москвой"
Если верна информация о том, что Иерусалим отказал Киеву в визите солидарности в Израиль президента Украины Зеленского, то это является "еще одним свидетельством "связи Нетаниягу с Москвой": такой пост опубликовал бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Владимир Огрызко.

Бывший министр иностранных дел написал, что "Нетаниягу не хочет раздражать Москву, хотя точно знает, что за зверствами ХАМАСа стоит Кремль".

Автор поста предполагает, что "Израиль ведет свою игру", которая "не обязательно выгодна Украине".
показать весь комментарий
17.10.2023 12:35 Ответить
Их научили просить больше и вредит кому то? Кто научил? СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
17.10.2023 13:51 Ответить
Так як в новині саме про військову допомогу на 10млрд, то

У 2019 року, США збільшила військову допомогу Ізраїлю до 3.8млрд на рік. Програма на 10 років, тобто 38млрд

Україна за19 місяців, від США, отримала
приблизно військової допомоги на 20млрд,
з яких 3.8млрд у вигляді техніки: артилерія 270шт, бпм 380шт, танків 10шт, РСЗО 20шт, ППО 40шт

Також обіцянок ще на 20млрд по програмі USAI - тобто колись замовлять, та щось виготовлять. Поки замовили на 2млрд, та передали на 1.3млрд (новина десь влітку)

Якщо порівняти, з той технікою, що надали Україні, то 10 млрд, це
M777 - 1650шт
HIMARS - 2300шт
NASAMS - 870шт
PATRIOT - 100шт
BRADLEY - 4000шт
ABRAMS - 750шт
показать весь комментарий
17.10.2023 14:18 Ответить
 
 