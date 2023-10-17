Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на $10 млрд, - NYT

Израиль обратился к Соединенным Штатам с просьбой о чрезвычайной помощи на сумму 10 миллиардов долларов.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на троих неназванных должностных лиц, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сейчас американские законодатели и Белый дом разрабатывают пакет, объединяющий военную помощь Израилю и Украине, средства на укрепление границы с Мексикой и Тайванем.

15 октября советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что тот на следующей неделе попросит Конгресс согласовать пакет финансирования для поддержки Украины и Израиля общим объемом свыше $2 миллиардов. Так что $10 млрд, о которых пишет NYT, – это на $8 млрд больше суммы, которую запланировал согласовать Белый дом.

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