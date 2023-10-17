Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на $10 млрд, - NYT
Израиль обратился к Соединенным Штатам с просьбой о чрезвычайной помощи на сумму 10 миллиардов долларов.
Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на троих неназванных должностных лиц, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сейчас американские законодатели и Белый дом разрабатывают пакет, объединяющий военную помощь Израилю и Украине, средства на укрепление границы с Мексикой и Тайванем.
15 октября советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что тот на следующей неделе попросит Конгресс согласовать пакет финансирования для поддержки Украины и Израиля общим объемом свыше $2 миллиардов. Так что $10 млрд, о которых пишет NYT, – это на $8 млрд больше суммы, которую запланировал согласовать Белый дом.
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могли і сто мільярдів запросити
це так по еврейські
хто не знає в Україні старі добрі одеські анекдоти
Конгресс взазалі нам не хоче більше допомагати, адміністрація хоче продавити допомогу Ізраїлю і Україні в одному пакеті, у Конгресі зараз більше симпатизантів Ізралю, ніж Україні, подивимось, що вийде з цих намірів
Тому не впевнений, що такий законопроект пройде, республіканці у Конгресі мають більшість, і у внутрішньополітичній боротьбі у США критика допомоги Україні трампістам здається болючим місцем демократів. Між нами, Рейган і Маккейн перевертаються у гробах.
чи краще, мені б хотілося просто дізнатися, коли я кписав про "зраду", хочу побачити хоч одне посилання, я б трохи розважився.
Якщо порівнювати розміри війни.
Ото ми дамо по орді!
А то все не можуть налагодити, і Луч і інженери южмашу...
мінімум третина з них вже вибула: загинули або не здатні воювати через поранення.
мобілізація продовжується.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
Йорданія вже намагалася вторгатися, з Ліваном воювали декілька разів. З Іраном здається ще напряму не бодалися, але зараз все до того йде.
Іран же ніколи не вступить у війну з Ізраєлем, у відкриту війну, так що ні до чого це не йде...ну можливо до повного знищення Гази, на яке врешті наважаться ізраїльтяни.
ps супер армія Ізраєлю виявилась таким же пшиком, як і міф про другу армію світу.
Я дивився тиждень тому Борислава Березу та 9-й канал Ізраїль, Береза розмовляв тоді з мобілізованими друзями і вони казали що вистачає абсолютно всього.
І - так, зараз мене Ізраїль мало цікавить і забезпечення їхніх військових - я в Україні живу, і в мене в країні війна... тому я просто спитав...
Можливо це така стратегія, розвязати багато конфліктів та послабити Америку
а грощі просять в американців...
Если верна информация о том, что Иерусалим отказал Киеву в визите солидарности в Израиль президента Украины Зеленского, то это является "еще одним свидетельством "связи Нетаниягу с Москвой": такой пост опубликовал бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Владимир Огрызко.
Бывший министр иностранных дел написал, что "Нетаниягу не хочет раздражать Москву, хотя точно знает, что за зверствами ХАМАСа стоит Кремль".
Автор поста предполагает, что "Израиль ведет свою игру", которая "не обязательно выгодна Украине".
У 2019 року, США збільшила військову допомогу Ізраїлю до 3.8млрд на рік. Програма на 10 років, тобто 38млрд
Україна за19 місяців, від США, отримала
приблизно військової допомоги на 20млрд,
з яких 3.8млрд у вигляді техніки: артилерія 270шт, бпм 380шт, танків 10шт, РСЗО 20шт, ППО 40шт
Також обіцянок ще на 20млрд по програмі USAI - тобто колись замовлять, та щось виготовлять. Поки замовили на 2млрд, та передали на 1.3млрд (новина десь влітку)
Якщо порівняти, з той технікою, що надали Україні, то 10 млрд, це
M777 - 1650шт
HIMARS - 2300шт
NASAMS - 870шт
PATRIOT - 100шт
BRADLEY - 4000шт
ABRAMS - 750шт