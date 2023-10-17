РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7188 посетителей онлайн
Новости Война
4 501 39

Более половины российских военных, раненых в Украине, лишились конечностей

ранения, оккупанты

Более половины оккупантов-участников войны с Украиной, проходящих медико-социальную экспертизу, имеют ампутации. Из них 80% – ампутации нижних конечностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

"Признано инвалидами с ампутацией конечностей примерно 54% всех осмотренных. Это такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией нет", - сказал Вовченко.

По его словам, министерство в еженедельном режиме мониторит сроки и рекомендации по всем и участникам войны с Украиной.

"Это молодой возраст и такой большой процент. К тому же по отношению к верхним конечностям доля составляет примерно 20%, это также беспрецедентно высокая доля среди ампутации конечностей", - отметил он и добавил, что 80% - нижние конечности.

Также смотрите: Оккупант сокрушается над горящим местом дислокации: "Все имущество нажитое сгорело нах#й. Все пропало! Враги сожгли нас!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Типичное манипулирование цифрами. 300 тыс военных или 300 тыс всего на 40 млн страну? И откуда цифра в 300 тыс? Как вы посчитали заявки на протезирование и за какой период?
Но кого это интересует. Главное, сделать вброс.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:22
+11
Яка філігранно прихована русофілія...
показать весь комментарий
17.10.2023 13:19
+9
20% з них більше руку ніхто не подасть, а 80% ноги більше на теріторіїї України не буде.... Так це ж чудово!
показать весь комментарий
17.10.2023 13:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надеюсь, шо детородные кiнцiвки.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:08 Ответить
це добре але треба , 100% ампутацією їхніх дурних бошек
показать весь комментарий
17.10.2023 14:20 Ответить
Тож бо й воно. Бажано, аби більше в них було калічних, тягар на бюджет більший ніж від трупа.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:11 Ответить
те ж саме від куль..5.56 була затверджена в НАТО.Десь на ютюбі здається.чи на якомусь іншому ресурсі /точно не скажу/ ще до нашої війни.була розповідь про ці кулі від розробників,які наносять ворогу не так вбивство, а більш каліцтво.Чому?бо бійця треба винести з поля бою,а це задіює по крайній мірі ,ще два бійця.Які в свою чергу вже не будуть воювати на полі бою.
Здається ,ці розробки по стандартах НАТО розроблялись ,під час операції "Буря в пустелі"
показать весь комментарий
17.10.2023 13:21 Ответить
Яка *Буря в пустелі* *пуля со смещенным ценром тяжести*була вже в совці до Афгана,а так дійсно коли пуля попадає в тіло починає *кувиркатись*і наносить великі травми,недоліки рикошет від гіляччя стікла ітд.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:49 Ответить
Який «зміщений центр ваги»,про що ви?Просто полегшена відносно 7,62 вага,в НАТО 5,56,в есесері 5,45.В НАТО М-16А1,в есесері АК-74.Американці зробили перші.А після АК-74 якийсь недоучений журналюга придумав термін«зміщений центр ваги»,його підхопили і пішло.Куля легша і при ударі в перепону летить.боком,задом,коротше«кувиркається».Рани від таких куль небезпечніші і смертельніші,часто поранентй гине від больового шоку.
І траєкторія пологіша внаслідок більшої початкової швидкості і меншої маси кулі.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:47 Ответить
Взагалі то я про *Бурю,а суть в тому що поранення від 5.45 тяжчі від 7.62,а про центр ваги так нам пояснювали в 1978р в\ч.до речі з досвіду точність 7.62 набагато вища в 5.45.
показать весь комментарий
17.10.2023 15:28 Ответить
В "глубінкє" просто пенсії виплачувати не будуть, все одно нічого не зроблять. А з великим міст призову майже немає, то і калік на видноті буде мізерна кількість.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:25 Ответить
А нащо ванькам руки-ноги? Який милий і няшний ванюша без них наче плюшева іграшка))) Ото буде забавка мамані годувати синочка, який прийшов убивати україських дітей і приїхав додому обрубком
показать весь комментарий
17.10.2023 13:11 Ответить
Зате в ***** всі кінцівки на місці. А тупі ваньки будуть скакати на костилях за його маячню,поки їх жінок дагестанці трахають.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:13 Ответить
В Україні 300 тис. заявок на протезування. Але то таке. Краще посміятися з кацапів.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:14 Ответить
Яка філігранно прихована русофілія...
показать весь комментарий
17.10.2023 13:19 Ответить
Вопросы по теме

Скільки людей потребує протезування в Україні?

Понад 20 тисяч українців потребують протезів.
показать весь комментарий
17.10.2023 16:47 Ответить
Типичное манипулирование цифрами. 300 тыс военных или 300 тыс всего на 40 млн страну? И откуда цифра в 300 тыс? Как вы посчитали заявки на протезирование и за какой период?
Но кого это интересует. Главное, сделать вброс.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:22 Ответить
По-перше, ніяких 40 млн. вже немає і близько.
По-друге, так, визнаю помилку. 300 тисяч це збільшення інвалідів за час війни взагалі.
А 25 тисяч це військові які втратили кінцівки.
Ну що, легше від того стало?
показать весь комментарий
17.10.2023 13:32 Ответить
Т.е. для вас не имеет значения сколько украинских военных стали инвалидами? 300 тысяч, 25 или 50? Интересный вы человек.
По поводу 300 тысяч, основная причина миллиона два мужчин пропустили через ВЛК и там нашлась масса болячек реальных и... масса болячек купленных...
Плюс конечно военные, причем чтобы стать инвалидом не нужно быть без конечности. Сердечно-сосудистые и заболевания крови в лидерах.
А еще гражданских сколько тысяч от обстрелов пострадаши.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:00 Ответить
А для тебе немає значення, скільки військових стали інвалідами, скільки загиблих? Баби іщо нарожають? Ні, не нарожають. А ти ще більш "інтересний", якщо тобі все одно.
Я вже написав, 25 тисяч це саме втрата кінцівок. Це мало чи багато? Дохєра, як на мене.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:06 Ответить
За семнадцать месяцев полномасштабной войны около 50 000 украинцев стали инвалидами, потеряв руки и ноги, https://www.wsj.com/amp/articles/in-ukraine-a-surge-in-amputations-reveals-the-human-cost-of-russias-war-d0bca320 сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на оценку крупнейшего в мире производителя протезов - немецкой компании Ottobock - и её медицинских партнёров.

В материале WSJ говорится, что фактическое число инвалидов-ампутантов может быть выше, поскольку для протезирования требуется время, и некоторые пострадавшие ждут ампутации в течение недель или даже месяцев после ранения.

https://www.svoboda.org/a/iz-za-voyny-okolo-50-tysyach-ukraintsev-stali-invalidami-poteryav-konechnosti/32529958.html
показать весь комментарий
17.10.2023 14:13 Ответить
Я не знаю точної цифри - і ми її взнаємо тільки після Перемоги. Мабуть це правильно - командуванню видніше.

Тільки шановний пан ссилається на оцінку компанії з Німетчини у якої напевне акціїї на біржі і оцінка кількості потрібних протезів їй цікава в сторону збільшення.

Там нижче в цій статті дається оцінка компанії з Києва ..."По оценке одной из таких организаций, Houp Foundation из Киева, число украинцев, получивших на войне серьёзные травмы, достигает 200 000 человек (авт.-тобто просто серйозно поранених). Из них около 20 000 получили ранения, которые требуют ампутации."

Тобто 20 тисяч.
Але то таке - напвіне навіть самі війські зараз не знають точної цифри - бо тим кому потрібна буде чи не потрібна ампутація кількість може коливатись в ту чи іншу сторону.
показать весь комментарий
17.10.2023 15:58 Ответить
На минах подорвались меньше тысячи гражданских. Значит эти 50 тысяч почти все военные.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:16 Ответить
Нові "самовари".
показать весь комментарий
17.10.2023 13:14 Ответить
потом их всех по примеру дидов сослать на остров Валаам или в Сибирь, чтобы в городах они глаза не мозолили и не портили впечатление от "Великой Победы"
показать весь комментарий
17.10.2023 13:17 Ответить
Мінно-вибухові,та восп то найпоширеніши поранення з часів Другої Світової.Отже і в нас десь такі відсотки...
показать весь комментарий
17.10.2023 13:18 Ответить
В нас касетні снаряди і зовсім інші відсотки
показать весь комментарий
17.10.2023 13:30 Ответить
Звісно інші.Тому гребуть віл-інфікованих,з гепатитом,однооких та з психічними розладами.Підвали тцк працюють 24/7
показать весь комментарий
17.10.2023 13:34 Ответить
Гребуть тому що корупція і здорові відкупились. На одного ботошного тисяча здорових, які дали хабар у ТЦК
показать весь комментарий
17.10.2023 16:11 Ответить
Надвисокий процент ампутацій свідчить про погану підготовку самих мобіків і військових медиків. Кожний кацап з ампутованою кінцівкою демонструє обдовбаним пропагандою дебілам реалії війни. Скоро будуть жебракувати та валятися в гівно пяними на вулицях...
показать весь комментарий
17.10.2023 13:18 Ответить
20% з них більше руку ніхто не подасть, а 80% ноги більше на теріторіїї України не буде.... Так це ж чудово!
показать весь комментарий
17.10.2023 13:21 Ответить
І кожен з них буде до кінця життя дотліваючим "антивоєнним плакатом".
показать весь комментарий
17.10.2023 16:10 Ответить
А голів від народження не було...
показать весь комментарий
17.10.2023 13:24 Ответить
На Валаам - их всех, в монастырские кельи. Пусть там бесятся от своей безисходности , не катать же им по городу в кресле с протянутой рукой, чи протезом.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:27 Ответить
Подивіться фільм "Бунт палачей" що кацапи потім роблять і з обрубками https://www.youtube.com/watch?v=fYqYq-gH-_c Как избавлялись от ветеранов-калек в СССР? Выживание после войны: «зачистки» улиц, лагеря и Валаам https://www.youtube.com/watch?v=d_69A5dffsU
показать весь комментарий
17.10.2023 13:34 Ответить
***** як колись сралін після другої світової буде збирати їх і на острів Валаам
показать весь комментарий
17.10.2023 13:35 Ответить
а які абсолютні числа?
відсотки про мало що говорять
показать весь комментарий
17.10.2023 13:46 Ответить
менше будуть жерти.
"єта толька на позьзу"
показать весь комментарий
17.10.2023 14:01 Ответить
Більш як половина російських військових, поранених в Україні, втратили кінцівки - вмicni з
карданом.
...i дарагая нє узнаєт как-ОЙ у парня бiл канєц
показать весь комментарий
17.10.2023 14:32 Ответить
Кривава влада зеленского приховує всю інформацію про наші втрати, про наших воїнів котри залашились без рук, ніг, або всього разом. Скіки їх? Можна судити лише ось з цього - нещодавно міністр моз та вбивця українських дітей слуга народу третякова заявили - шо тим українцям котрим поставили протези, вже не будуть рахуватись інвалідами - йдіть і працюйте - бо такого навантаження їх бюджет не витримає. Так скіки у нас інвалідів війскових що їх бюджет не витримає.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:48 Ответить
что-то пока не видно массовых отказов воевать или сдаваться в плен.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:51 Ответить
Це що б памятали не можна приходити в іншу країну з війною, тому і без ніг залишились ,на жаль кацапське бидло мовчить а рашиський кривавий кат жене бидло на убій.
показать весь комментарий
17.10.2023 15:27 Ответить
 
 