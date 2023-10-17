Более половины российских военных, раненых в Украине, лишились конечностей

Более половины оккупантов-участников войны с Украиной, проходящих медико-социальную экспертизу, имеют ампутации. Из них 80% – ампутации нижних конечностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

"Признано инвалидами с ампутацией конечностей примерно 54% всех осмотренных. Это такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией нет", - сказал Вовченко.

По его словам, министерство в еженедельном режиме мониторит сроки и рекомендации по всем и участникам войны с Украиной.

"Это молодой возраст и такой большой процент. К тому же по отношению к верхним конечностям доля составляет примерно 20%, это также беспрецедентно высокая доля среди ампутации конечностей", - отметил он и добавил, что 80% - нижние конечности.

Также смотрите: Оккупант сокрушается над горящим местом дислокации: "Все имущество нажитое сгорело нах#й. Все пропало! Враги сожгли нас!". ВИДЕО