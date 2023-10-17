Более половины российских военных, раненых в Украине, лишились конечностей
Более половины оккупантов-участников войны с Украиной, проходящих медико-социальную экспертизу, имеют ампутации. Из них 80% – ампутации нижних конечностей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.
"Признано инвалидами с ампутацией конечностей примерно 54% всех осмотренных. Это такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией нет", - сказал Вовченко.
По его словам, министерство в еженедельном режиме мониторит сроки и рекомендации по всем и участникам войны с Украиной.
"Это молодой возраст и такой большой процент. К тому же по отношению к верхним конечностям доля составляет примерно 20%, это также беспрецедентно высокая доля среди ампутации конечностей", - отметил он и добавил, что 80% - нижние конечности.
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Здається ,ці розробки по стандартах НАТО розроблялись ,під час операції "Буря в пустелі"
І траєкторія пологіша внаслідок більшої початкової швидкості і меншої маси кулі.
Скільки людей потребує протезування в Україні?
Понад 20 тисяч українців потребують протезів.
Но кого это интересует. Главное, сделать вброс.
По-друге, так, визнаю помилку. 300 тисяч це збільшення інвалідів за час війни взагалі.
А 25 тисяч це військові які втратили кінцівки.
Ну що, легше від того стало?
По поводу 300 тысяч, основная причина миллиона два мужчин пропустили через ВЛК и там нашлась масса болячек реальных и... масса болячек купленных...
Плюс конечно военные, причем чтобы стать инвалидом не нужно быть без конечности. Сердечно-сосудистые и заболевания крови в лидерах.
А еще гражданских сколько тысяч от обстрелов пострадаши.
Я вже написав, 25 тисяч це саме втрата кінцівок. Це мало чи багато? Дохєра, як на мене.
В материале WSJ говорится, что фактическое число инвалидов-ампутантов может быть выше, поскольку для протезирования требуется время, и некоторые пострадавшие ждут ампутации в течение недель или даже месяцев после ранения.
https://www.svoboda.org/a/iz-za-voyny-okolo-50-tysyach-ukraintsev-stali-invalidami-poteryav-konechnosti/32529958.html
Тільки шановний пан ссилається на оцінку компанії з Німетчини у якої напевне акціїї на біржі і оцінка кількості потрібних протезів їй цікава в сторону збільшення.
Там нижче в цій статті дається оцінка компанії з Києва ..."По оценке одной из таких организаций, Houp Foundation из Киева, число украинцев, получивших на войне серьёзные травмы, достигает 200 000 человек (авт.-тобто просто серйозно поранених). Из них около 20 000 получили ранения, которые требуют ампутации."
Тобто 20 тисяч.
Але то таке - напвіне навіть самі війські зараз не знають точної цифри - бо тим кому потрібна буде чи не потрібна ампутація кількість може коливатись в ту чи іншу сторону.
відсотки про мало що говорять
"єта толька на позьзу"
карданом.
...i дарагая нє узнаєт как-ОЙ у парня бiл канєц