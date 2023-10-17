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ВР усилила финмониторинг политически значимых лиц - это последний шаг к переговорам о членстве в ЕС, - Железняк

вр,рада,верховна

Верховная Рада в целом приняла законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц). За – 276 голосов, ни одного против. Это последний шаг к началу переговоров по членству в ЕС.

Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Главное новшество: вместо трех лет после должности топ-чиновники (PEP) фактически будут иметь пожизненный статус PEP. Но в то же время законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", – говорится в сообщении.

По его словам, редакция документа отвечает международным стандартам по борьбе с отмыванием средств и борьбе с терроризмом AML/CFT, что будет засчитано как выполнение требований МВФ.

"Также это последний шаг к началу переговоров о членстве Украины в ЕС", - добавил Железняк.

Читайте также: Комитет ВР рекомендовал Раде принять в целом законопроект о легализации медицинского каннабиса

Автор: 

ВР (29264) коррупция (8564) Железняк Ярослав (429)


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Топ комментарии
+10
Єрмак знову "в доміке" ?

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17.10.2023 15:59
+8
Огласите весь список,пажалста.....
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17.10.2023 15:57
+6
Його братан буде фронтом командувати !
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17.10.2023 16:01
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Огласите весь список,пажалста.....
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17.10.2023 15:57 Ответить
Ось так вони під дудочку Пріцкер і Пороха виберуть у кабмін і інших достойних з опозиції
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17.10.2023 15:58 Ответить
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17.10.2023 16:20 Ответить
Єрмак знову "в доміке" ?

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17.10.2023 15:59 Ответить
Його братан буде фронтом командувати !
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17.10.2023 16:01 Ответить
ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩА ПЕРСОНА - саме те, чого не проголосували ЗЕвибл на вимогу партії ЄС при голосуванні за відкриті декларації ...
А ЧИНОВИК, навіть таке гівно неконстуційне як Єрмак, сам себе підняв на рівень політично значущої особи .
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17.10.2023 16:04 Ответить
Подоляк зараз повинен підзаткинутися
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17.10.2023 16:08 Ответить
Люся вже обосратая вчасно зникла з офісу Єрмакомарафетчика
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17.10.2023 16:09 Ответить
Бубочкіному "ескадрону гусар лєтучіх" побоку - вони общественнікі.
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17.10.2023 16:04 Ответить
общественников праворуч від ПРезе на зустрічі з Байденами не пускуають
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17.10.2023 18:05 Ответить
Та невже останній? Начебто перелік "домашніх завдань" чималенький був.
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17.10.2023 16:07 Ответить
Щось не видно статті про міни, то і буде останній крок
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17.10.2023 16:07 Ответить
Списки українського PEP - це по знайомству викреслити себе з нього. До речі українські банкам до сраки ці PEP - на словах вони й PEP й ху..EP, а що до діла - простому українцю заблокують міжнародний платіж й ти мусиш привезти їм 100500 листів, а наприклад якомусь Гагалашвілі, котрий отримає гроші з Кремля напряму, навіть ніякий український PEP не побачить його (який має там бути бо він пов'язаний з Будановим).

Так що будьте впевнені, якщо б PEP діяв, Рада б ніколи не голосувала би за посилення фінмоніторингу.
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17.10.2023 16:29 Ответить
Фіномоніторинг??? А звучить - наче як забити куй на фіномоніторинг.
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17.10.2023 16:35 Ответить
Закон для замилювання очей, бо у казнокрадів є ще діти, дружина, батьки та купа інших родичів.
Потрібно моніторити хочаб найближче оточення, а так, це ні про що!
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17.10.2023 16:42 Ответить
Чи багато користі з моніторингу, якщо з нашими судами ніхто не буде засуджений? Без моніторинга кожного дня пишуть хто скільки вкрав, причому йдеться навіть про мільярди, а хоч хтось з них сидить?
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17.10.2023 16:38 Ответить
Manitoring manitoringom , glavnoe chtob sami sebia nimanitoringovali ....😁
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17.10.2023 16:46 Ответить
Правда з початку робили все можливе, щоб було не так як узгоджено
наприклад - щоб моніторинг запрацював не зараз, а після вступу в ЕС

а коли це викрилось - то прийшлось виправляти, мовляв вони під керівництвом гетьманцева, не так зрозуміли
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17.10.2023 16:47 Ответить
Високопосадовець ДСНС "забув" вказати в декларації майно дружини на 12,7 млн гривень

Джерело:
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17.10.2023 17:51 Ответить
При Янику теж "моніторили".

От тільки результати використовували для шантажу та здирництва.

Тому ця потужна перемога ні про що.
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17.10.2023 18:03 Ответить
Для тих, хто не в курсі, пояснюю - Фінмон знаходить підозрілі операції, формує досьє та передає правоохоррнцям для розслідування.

А тепер питання, добродії:
Хто в ОПЗЄ курує правоохоронців?

Тому до сраки той моніторинг, поки всі розслідування контролює Татаров, а всі суди Смірнов.
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17.10.2023 18:06 Ответить
 
 