ВР усилила финмониторинг политически значимых лиц - это последний шаг к переговорам о членстве в ЕС, - Железняк
Верховная Рада в целом приняла законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц). За – 276 голосов, ни одного против. Это последний шаг к началу переговоров по членству в ЕС.
Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Главное новшество: вместо трех лет после должности топ-чиновники (PEP) фактически будут иметь пожизненный статус PEP. Но в то же время законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", – говорится в сообщении.
По его словам, редакция документа отвечает международным стандартам по борьбе с отмыванием средств и борьбе с терроризмом AML/CFT, что будет засчитано как выполнение требований МВФ.
"Также это последний шаг к началу переговоров о членстве Украины в ЕС", - добавил Железняк.
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А ЧИНОВИК, навіть таке гівно неконстуційне як Єрмак, сам себе підняв на рівень політично значущої особи .
Так що будьте впевнені, якщо б PEP діяв, Рада б ніколи не голосувала би за посилення фінмоніторингу.
Потрібно моніторити хочаб найближче оточення, а так, це ні про що!
наприклад - щоб моніторинг запрацював не зараз, а після вступу в ЕС
а коли це викрилось - то прийшлось виправляти, мовляв вони під керівництвом гетьманцева, не так зрозуміли
Джерело:
От тільки результати використовували для шантажу та здирництва.
Тому ця потужна перемога ні про що.
А тепер питання, добродії:
Хто в ОПЗЄ курує правоохоронців?
Тому до сраки той моніторинг, поки всі розслідування контролює Татаров, а всі суди Смірнов.