ВР усилила финмониторинг политически значимых лиц - это последний шаг к переговорам о членстве в ЕС, - Железняк

Верховная Рада в целом приняла законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц). За – 276 голосов, ни одного против. Это последний шаг к началу переговоров по членству в ЕС.

Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Главное новшество: вместо трех лет после должности топ-чиновники (PEP) фактически будут иметь пожизненный статус PEP. Но в то же время законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", – говорится в сообщении.

По его словам, редакция документа отвечает международным стандартам по борьбе с отмыванием средств и борьбе с терроризмом AML/CFT, что будет засчитано как выполнение требований МВФ.

"Также это последний шаг к началу переговоров о членстве Украины в ЕС", - добавил Железняк.

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