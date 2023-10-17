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Новости Война
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В оккупированном Скадовске на Херсонщине раздались взрывы

вибух

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Местные заявили, что слышали взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне в Скадовске обустроили госпиталь в детском саду: на лечении более 50 оккупантов, - Генштаб

Автор: 

взрыв (6775) Скадовск (49)


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