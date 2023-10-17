В оккупированном Скадовске на Херсонщине раздались взрывы
Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Местные заявили, что слышали взрывы.
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Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий17.10.2023 16:05 Ответить Мне нравится 1
Xiaom Xiaom
показать весь комментарий17.10.2023 16:10 Ответить Мне нравится 1
Colt
показать весь комментарий17.10.2023 16:19 Ответить Мне нравится 0
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