В оккупированном Скадовске на Херсонщине раздались взрывы

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Местные заявили, что слышали взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне в Скадовске обустроили госпиталь в детском саду: на лечении более 50 оккупантов, - Генштаб