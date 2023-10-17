Оккупанты снова запускают фейковое радиовещание на Харьковщине, - ОВА

Российские захватчики снова пытаются распространять фейковое радиовещание с целью дезинформации населения в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове и области на частоте 90,2 FM российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием "Слобожанское FM", - говорится в сообщении.

Это не первая попытка врага маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковщины.

В ОВА призвали "слушать только проверенную информацию" и опубликовали рекомендуемый список частот: Балаклея – 104,9 МГц; Змиев – 90,8 МГц; Близнюки – 100,1 МГц; Барвенково – 103,4 МГц.

Смотрите также: Хакеры взломали радио в России: "Освободительная армия идет на Крым". ВИДЕО