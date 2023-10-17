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Оккупанты снова запускают фейковое радиовещание на Харьковщине, - ОВА

радіо

Российские захватчики снова пытаются распространять фейковое радиовещание с целью дезинформации населения в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове и области на частоте 90,2 FM российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием "Слобожанское FM", - говорится в сообщении.

Это не первая попытка врага маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковщины.

В ОВА призвали "слушать только проверенную информацию" и опубликовали рекомендуемый список частот: Балаклея – 104,9 МГц; Змиев – 90,8 МГц; Близнюки – 100,1 МГц; Барвенково – 103,4 МГц.

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Автор: 

пропаганда (3685) радио (292) Харьковщина (5577)


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Вот как действуют израильтяне:
"Ликвидирован весь род лидера ХАМАСа Исмаила Хании - СМИ
Упоминается об уничтожении сына, братьев и внуков главы террористической организации ХАМАС.
Удалось уничтожить 14 членов семьи . всех его внуков, его братьев, его семью и его сына.
Ранее сообщалось что силы ЦАХАЛа атаковали дом брата главы политбюро террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании. Всего в ХАМАСе сообщили о 14 погибших и нескольких раненых в результате нападения на дом Хании в районе Шейх Радван в Секторе Газа."
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17.10.2023 19:31 Ответить
Аніжедєті!!!
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17.10.2023 21:24 Ответить
 
 