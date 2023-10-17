Оккупанты снова запускают фейковое радиовещание на Харьковщине, - ОВА
Российские захватчики снова пытаются распространять фейковое радиовещание с целью дезинформации населения в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове и области на частоте 90,2 FM российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием "Слобожанское FM", - говорится в сообщении.
Это не первая попытка врага маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковщины.
В ОВА призвали "слушать только проверенную информацию" и опубликовали рекомендуемый список частот: Балаклея – 104,9 МГц; Змиев – 90,8 МГц; Близнюки – 100,1 МГц; Барвенково – 103,4 МГц.
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