Срок действия электронного рецепта увеличен с 30 до 90 суток, - Минздрав

Министерство здравоохранения продлило срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Как рассказали в ведомстве, срок действия рецептов на наркотические лекарственные средства остается прежним – 10 дней. Также рецепт на лекарства, подлежащие реимбурсации или отпускающиеся на льготных условиях, или на экстемпоральные лекарственные средства, срок также остается прежним - 30 календарных дней.

А вот что касается рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, то срок их действия продлен с 30 до 90 календарных дней.

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Минздрав напоминает, что наркотические лекарства отпускают только по электронному рецепту.

Напомним, граждане Украины могут получить бесплатное лекарство для лечения расстройств психики и эпилепсии. Для этого необходимо обратиться к врачу и получить рецепт.

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