Срок действия электронного рецепта увеличен с 30 до 90 суток, - Минздрав
Министерство здравоохранения продлило срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Как рассказали в ведомстве, срок действия рецептов на наркотические лекарственные средства остается прежним – 10 дней. Также рецепт на лекарства, подлежащие реимбурсации или отпускающиеся на льготных условиях, или на экстемпоральные лекарственные средства, срок также остается прежним - 30 календарных дней.
А вот что касается рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, то срок их действия продлен с 30 до 90 календарных дней.
Минздрав напоминает, что наркотические лекарства отпускают только по электронному рецепту.
Напомним, граждане Украины могут получить бесплатное лекарство для лечения расстройств психики и эпилепсии. Для этого необходимо обратиться к врачу и получить рецепт.
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А що там "Міністерство у СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ" тихенько мовчить і як страуси сховали голову у пісок і мол нічого не знають...!!!
Пані міністр Юлія Анатолівна Лапуніна рахуйте це публічним зверненням, чому МОЗ України принизливо ставиться до усіх учасників та інвалідів бойових дій та принижує їх гідність та моральний стан по відпуску медикаментіві в аптеках за ЕЛЕКТРОННИМИ РЕЦЕПТАМИ, в котрій програмі приписали часткові доплати за такі медикаменти від 15-35% за вітчизняні та 50% за імпортні медичні припарати, доплати по котрих вимагають усі аптеки за ЕЛЕКТРОННИМИ РЕЦЕПТАМИ, та чому не виконується Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" у частині п.1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів Статей. 13, 14, 15 цього закону, МОЗ України...???!!!
Чому поліклініки та лікарні в містах та областях України відмовляються від надання відповідних рецептів на необхідні медичні препарати передбачені для ГЕМОДІАЛІЗУ та ОНКОЛОГІЧНОМУ захворювані учасникам бойових дій та особам з інвалідністю в наслідок війни I - III групи з мотивацією, що у ЇХНЬОМУ БЮДЖЕТІ це не передбачено і тому вони таких препаратів не надають і не виписують Електронних Рецептів на їх придбання.. ???!!!