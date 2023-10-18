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Сборная Украины по футболу победила команду Мальты в квалификации Евро-2024

футбол,італія

Национальная сборная Украины по футболу провела предпоследний, седьмой поединок в отборочном цикле чемпионата Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сине-желтые" одержали волевую победу над командой Мальты - 3:1.

На гол форварда хозяев Пола Мбонга, отличившегося на 12-й минуте встречи, гости ответили автоголом полузащитника мальтийцев Райана Камензули (38), точным ударом с 11-метровой отметки Артема Довбика (43) и результативным дальним выстрелом Михаила Мудрыка (85).

В другом матче отборочной группы С Англия победила Италию – 3:1 и досрочно вышла на Евро-2024.

Турнирное положение группы С: Англия – 16 очков (после 6-ти игр), Украина – 13 (7), Италия – 10 (6), Северная Македония – 7 (6), Мальта – 0 (7).

17 ноября Англия встретится с Мальтой, Италия – с Северной Македонией.

Заключительный матч в квалификации Евро-2024 украинцы проведут 20 ноября против итальянцев.

Читайте также: Сборная Украины выиграла у Македонии на отборе Евро-2024

Автор: 

сборная по футболу (296) Мальта (78)


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Топ комментарии
+11
Вольова перемога над Мальтою. Це високий рівень, майже, як із зеленського президент
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18.10.2023 00:07
+8
Пропустити від Мальти, та зрівняти рахунок завдяки автоголу це дно!!! ну хоч виграли))
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18.10.2023 00:05
+5
Будь-яка перемога є перемога. Рахунок на табло (В.В. Лобановський) - це головне.
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18.10.2023 04:53
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Правила форума Совет форумчан
Дуже смішний автогол😁😁😁
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17.10.2023 23:58 Ответить
Мальта взагалі дворова комада, треба було 5:0 виносити
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18.10.2023 00:00 Ответить
Дворових зараз практично немає...всі вміють грати у футбол
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18.10.2023 00:15 Ответить
Всі вміють купляти гравців та тренерів.
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18.10.2023 00:24 Ответить
Это сборные стран, там просто так любого игрока не купишь
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18.10.2023 00:37 Ответить
Перерва 5 років має пройти, якщо гравець грав за збірну одної країни, а потім захоче грати за збірну іншої
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18.10.2023 00:53 Ответить
треба готуватись до матчів плей-офф. Хотілось би знати можливих суперників.

Навряд чи виграємо в італійців...
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18.10.2023 00:02 Ответить
немає в цьому відборі матчів плей-офф. виходять напряму на Євро перших два місця. Англія вже вийшла. за другу путівку буде боротьба між нами і макаронами.
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18.10.2023 00:12 Ответить
теоретично ми все-таки можемо потрапити на Євро-2024, через Лігу Націй...
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18.10.2023 00:23 Ответить
До хе*а "если".
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18.10.2023 00:51 Ответить
Все одно і там плей-оф
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18.10.2023 00:54 Ответить
Є якась схема для третіх місць. Ми поки вписуємось. Найвигідніші суперники - Боснія, Фінляндія, Ізраїль. Деталей не знаю (так було перед цим ігровим днем) . Завтра треба почитати оновлення
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18.10.2023 00:56 Ответить
плей-оф на євро2024 - для 12-ти кращих з Ліги націй, які не потрапили на Євро напряму через відбір. У випадку непрограшу сербів болгарам в останньому турі Україна потрапляє в цей плей-офф.
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18.10.2023 01:08 Ответить
три дні тому стосовно матчів плей-офф була така ситуація:
"https://dynamo.kiev.ua/uk/news/516652-zbirna-ukrainy-ta-plei-off-vidboru-yevro-2024-sytuatsiia-zminylasia-na-krashche?skip_infinite=1#comments Збірна України та плей-офф відбору Євро-2024 " або тут читати: "https://sportnews.com.ua/86475/shansi-ta-shlyah-yakim-********-mozhe-potrapiti-na-yevro-2024/2023/10/17/ Шанси та шлях, яким Україна може потрапити на Євро-2024 "
Сьогодні серби свій матч в чорногорців виграли, в останньому турі приймають болгар.
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18.10.2023 01:24 Ответить
О, оце норм.тлумачення, все інше у всіх коментах понос. Дякую
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18.10.2023 07:57 Ответить
тут малося на увазі, що у групах цьогорічного відбору на Євро плей-офф не передбачено, як це було колись. тобто тут з групи напряму виходять 2 перші команди. інша справа, що так, ще решту 3 путівки будуть розігрувати в плей-офф турніру Ліги Націй. і там у нас лійсно, є непогані шанси вийти в плей-офф, оскільки серби дуже ймовірно, що напряму вийдуть на Євро з групи відбору... побачимо. )
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18.10.2023 08:29 Ответить
Дякую.Бо зранку тут спробуй розберись (по всіх групах практично ситуйовини ще ті, казахи он шо витворяють)
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18.10.2023 08:34 Ответить
Пропустити від Мальти, та зрівняти рахунок завдяки автоголу це дно!!! ну хоч виграли))
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18.10.2023 00:05 Ответить
Ребров поставив нового кіпера, і взагалі дав грати багатьом неосновним гравцям. Тому почакок був млявий.
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18.10.2023 00:32 Ответить
якого нового? Трубін і в минулому матчі з Північною Македонією грав, хто там не основні гравці в стартовому складі? Ванат? хто ще? ще раз повторюю це гра з Мальтою!!! Там і не те що другим складом потрібно перемагати, а навіть п'ятим!!!
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18.10.2023 00:49 Ответить
Вольова перемога над Мальтою. Це високий рівень, майже, як із зеленського президент
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18.10.2023 00:07 Ответить
Будь-яка перемога є перемога. Рахунок на табло (В.В. Лобановський) - це головне.
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18.10.2023 04:53 Ответить
Ніфіга собі.

От ще збірну Ватикану перемогти і все.
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18.10.2023 00:23 Ответить
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18.10.2023 00:27 Ответить
якщо вони будуть грати в сутанах, то легко переможемо.
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18.10.2023 00:33 Ответить
В Ватикані немає збірної. В Монако, до речі, теж
Захист у нас дірявий що капець. У матчах проти Македонії та Мальти сильно фартило.
З Італією так не пройде
Є ще один варіант з розділу фантастики: "простимулювати" Македонію, щоб вони не програли Італії. Тоді в останньому матчі, нам достатньо нічиєї з Італією і ми залізно займемо друге місце
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18.10.2023 01:00 Ответить
для баік
базікати не поле пахати.
хто нічого не вміє, той всіх завжди повчає як треба.(прислів"я)
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18.10.2023 07:46 Ответить
Обожаю футбол, особенно когда появились ставки различноые на спорт, реально появился азарт, а я ну очень азартный человек, так что теперь вот изучаю топ 10 казино онлайн https://kortkeros.ru/ здесь, думаю попробовать что-либо
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24.11.2023 11:14 Ответить
 
 