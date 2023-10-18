Сборная Украины по футболу победила команду Мальты в квалификации Евро-2024

Национальная сборная Украины по футболу провела предпоследний, седьмой поединок в отборочном цикле чемпионата Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сине-желтые" одержали волевую победу над командой Мальты - 3:1.

На гол форварда хозяев Пола Мбонга, отличившегося на 12-й минуте встречи, гости ответили автоголом полузащитника мальтийцев Райана Камензули (38), точным ударом с 11-метровой отметки Артема Довбика (43) и результативным дальним выстрелом Михаила Мудрыка (85).

В другом матче отборочной группы С Англия победила Италию – 3:1 и досрочно вышла на Евро-2024.

Турнирное положение группы С: Англия – 16 очков (после 6-ти игр), Украина – 13 (7), Италия – 10 (6), Северная Македония – 7 (6), Мальта – 0 (7).

17 ноября Англия встретится с Мальтой, Италия – с Северной Македонией.

Заключительный матч в квалификации Евро-2024 украинцы проведут 20 ноября против итальянцев.

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