Сборная Украины по футболу победила команду Мальты в квалификации Евро-2024
Национальная сборная Украины по футболу провела предпоследний, седьмой поединок в отборочном цикле чемпионата Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сине-желтые" одержали волевую победу над командой Мальты - 3:1.
На гол форварда хозяев Пола Мбонга, отличившегося на 12-й минуте встречи, гости ответили автоголом полузащитника мальтийцев Райана Камензули (38), точным ударом с 11-метровой отметки Артема Довбика (43) и результативным дальним выстрелом Михаила Мудрыка (85).
В другом матче отборочной группы С Англия победила Италию – 3:1 и досрочно вышла на Евро-2024.
Турнирное положение группы С: Англия – 16 очков (после 6-ти игр), Украина – 13 (7), Италия – 10 (6), Северная Македония – 7 (6), Мальта – 0 (7).
17 ноября Англия встретится с Мальтой, Италия – с Северной Македонией.
Заключительный матч в квалификации Евро-2024 украинцы проведут 20 ноября против итальянцев.
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Навряд чи виграємо в італійців...
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Сьогодні серби свій матч в чорногорців виграли, в останньому турі приймають болгар.
От ще збірну Ватикану перемогти і все.
Захист у нас дірявий що капець. У матчах проти Македонії та Мальти сильно фартило.
З Італією так не пройде
Є ще один варіант з розділу фантастики: "простимулювати" Македонію, щоб вони не програли Італії. Тоді в останньому матчі, нам достатньо нічиєї з Італією і ми залізно займемо друге місце
базікати не поле пахати.
хто нічого не вміє, той всіх завжди повчає як треба.(прислів"я)