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Ночью 18 октября в Запорожье прогремели взрывы

запоріжжя

В ночь на 18 октября в Запорожье прогремели взрывы, после этого в регионе объявили воздушную тревогу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

Пока известно о минимум четырех взрывах. Сразу после первого воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях, там Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

"Угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья!" - написал в телеграме глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Читайте: В течение суток россияне нанесли 3 ракетных и 34 авиационных удара, совершили 6 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Автор: 

Запорожье (2670) обстрел (27396)


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18.10.2023 03:41 Ответить
 
 