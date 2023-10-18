Ночью 18 октября в Запорожье прогремели взрывы
В ночь на 18 октября в Запорожье прогремели взрывы, после этого в регионе объявили воздушную тревогу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.
Пока известно о минимум четырех взрывах. Сразу после первого воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях, там Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.
"Угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья!" - написал в телеграме глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
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показать весь комментарий18.10.2023 03:41 Ответить Мне нравится 4
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