РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8395 посетителей онлайн
Новости
2 737 8

Минобороны РФ заявило о сбивании 28 беспилотников

український,безпілотник

Россияне заявили о сбивании 12 беспилотников над Курской областью, 6 БПЛА над Белгородской областью и 10 – над акваторией Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"Российская ПВО ночью перехватила и уничтожила над Белгородской и Курскской областями, а также Черным морем 28 украинских беспилотников", - говорится в сообщении минобороны РФ.

По информации Гладкова, пострадавших и разрушений нет.

Читайте: Российские власти заявляют о якобы сбивании трех дронов в Белгородской области

Автор: 

беспилотник (3653) Белгород (454)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ЧИМ САМЕ "збивали"? Електропідстанціями? Чи нафтобазами?
показать весь комментарий
18.10.2023 06:41 Ответить
Тю, у них ща новые прибамбасы - подмосковье.
показать весь комментарий
18.10.2023 07:21 Ответить
6 мешков набил, ща ухиляюся тоцятися з тим ядром.
показать весь комментарий
18.10.2023 07:32 Ответить
Гладков зранку прокинувся,перднув в калюжу про беспілотники та й можна їхати в баню зі шльондрами. Робочий день закінчено.
показать весь комментарий
18.10.2023 06:42 Ответить
А почему 28 а не 33,методичка новая пришла?
показать весь комментарий
18.10.2023 06:57 Ответить
Бо минимум 5 влучили. Шо вы секреты выдал.
показать весь комментарий
18.10.2023 07:22 Ответить
Там дваЩатьвісім,то є мабуть сАкральнечисло!,),-- панФілавців-метілавців,), з тієї ж методички,),,), також було 28!,,,),,,),
показать весь комментарий
18.10.2023 08:39 Ответить
Ну как минимум русня стала тратить ракеты ппо, а не только мы. И пусть ракет у них много, они не бесконечны. Хотя я уверен что были и прилёты)
показать весь комментарий
18.10.2023 09:53 Ответить
 
 