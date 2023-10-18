Минобороны РФ заявило о сбивании 28 беспилотников
Россияне заявили о сбивании 12 беспилотников над Курской областью, 6 БПЛА над Белгородской областью и 10 – над акваторией Черного моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
"Российская ПВО ночью перехватила и уничтожила над Белгородской и Курскской областями, а также Черным морем 28 украинских беспилотников", - говорится в сообщении минобороны РФ.
По информации Гладкова, пострадавших и разрушений нет.
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