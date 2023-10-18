Украина станет единственным пунктом повестки дня следующего Европейского совета, - Мишель

Глава Евросовета во время пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, отметил, что Евросоюз должен продолжать оказывать гуманитарную помощь палестинцам и соседним странам, принимающим беженцев, но при этом оставаться решительным и продолжать поддерживать Украину.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель Цензор.НЕТ со ссылкой на его Twitter.

"Наша обязанность и ответственность оставаться решительными и продолжать поддерживать Украину, так долго, как это будет необходимо. Мы будем оставаться мобилизованными в этом смысле. Украина будет единственным пунктом повестки дня следующего Европейского совета", - заявил Мишель.

Он добавил, что Российская Федерация без сомнения является одной из стран, которая получает преимущества от серьезной эскалации насилия на Ближнем Востоке и уже начала пользоваться ситуацией, чтобы подпитывать нарративы против Европейского Союза и его партнеров.

Читайте: Боррель: Визит глав МИД ЕС в Киев является демонстрацией наших обязательств относительно дальнейшей поддержки Украины