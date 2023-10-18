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Украина станет единственным пунктом повестки дня следующего Европейского совета, - Мишель

шарль,мішель

Глава Евросовета во время пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, отметил, что Евросоюз должен продолжать оказывать гуманитарную помощь палестинцам и соседним странам, принимающим беженцев, но при этом оставаться решительным и продолжать поддерживать Украину.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель Цензор.НЕТ со ссылкой на его Twitter.

"Наша обязанность и ответственность оставаться решительными и продолжать поддерживать Украину, так долго, как это будет необходимо. Мы будем оставаться мобилизованными в этом смысле. Украина будет единственным пунктом повестки дня следующего Европейского совета", - заявил Мишель.

Он добавил, что Российская Федерация без сомнения является одной из стран, которая получает преимущества от серьезной эскалации насилия на Ближнем Востоке и уже начала пользоваться ситуацией, чтобы подпитывать нарративы против Европейского Союза и его партнеров.

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Автор: 

Совет Европы (700) Шарль Мишель (246)


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Не засмучуйте *****. Він на інше розраховував замутивши двіж з хамасом.
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18.10.2023 06:59 Ответить
Да ну, Евросоюз, в лице Орбана так бы не сказал.
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18.10.2023 07:09 Ответить
Да бросте вы пургу гнать-замыливать очи... Ща на порядку денному мае бути прокацапленый тау-китайский орбан.
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18.10.2023 07:05 Ответить
 
 