Ночью оккупанты обстреляли громаду Николаевской области

Российские захватчики не прекращают обстрелы населенных пунктов Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью, 18 октября, в 02:54 артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты обстреляли Очаков и Куцурубскую громаду