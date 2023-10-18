Ночью оккупанты обстреляли громаду Николаевской области
Российские захватчики не прекращают обстрелы населенных пунктов Николаевской области.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью, 18 октября, в 02:54 артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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