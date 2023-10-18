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Новости Агрессия России против Украины
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Ночью оккупанты обстреляли громаду Николаевской области

миколаївщина

Российские захватчики не прекращают обстрелы населенных пунктов Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ. 

"Ночью, 18 октября, в 02:54 артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты обстреляли Очаков и Куцурубскую громаду

Автор: 

Николаевская область (2132) обстрел (27396)


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